जॅकी श्रॉफनं दिग्गज अभिनेते निळू फुले यांना त्यांच्या 17व्या स्मृतिदिनी वाहिली आदरांजली
जॅकी श्रॉफनं आपल्या सोशल मीडिया पेजवर मराठी अभिनेते निळू फुले यांना त्यांच्या 17व्या स्मृतिदिनी आदरांजली वाहिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 10:32 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता जॅकी श्रॉफनं सोशल मीडियावर एक भावपूर्ण पोस्ट केली आहे. यात त्यानं निळू फुले यांचा एक जुना फोटो शेअर केला असून त्यांना त्यांच्या स्मृतिदिनी आदरांजली वाहिली आहे. जॅकी श्रॉफनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'निळू फुले जी यांना त्यांच्या स्मृतिदिनी श्रद्धांजली,'असं लिहित हात जोडल्याचे इमोजी पोस्ट केलं आहेत. आता जॅकीची ही पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे. दरम्यान निळू फुले यांच्याबद्दल सांगायचं झाल्यास, त्यांना मराठी चित्रपटसृष्टी आणि रंगभूमीवरील अत्यंत लोकप्रिय आणि दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक मानलं जातं.
निळू फुले यांचं निधन : अन्ननलिकेच्या कर्करोगाशी झुंज दिल्यानंतर 13 जुलै 2009 रोजी वयाच्या 78व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. तसेच त्यांची पडद्यावरील प्रभावी उपस्थिती ही खूप लोकप्रिय आहे. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये कठोर जमीनदार, भ्रष्ट राजकारणी, धूर्त गावप्रमुख आणि खलनायक अशा भूमिका पडद्यावर साकारल्या आहेत. पडद्यावर नेहमी खलनायकी भूमिका साकारूनही, एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि रंगभूमीवरील कलाकार म्हणूनही त्यांना खूप आदर मिळत होता. त्यांनी अनेक दशकांच्या कारकिर्दीत 250 हून अधिक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलंय.
निळू फुले यांची चित्रपट : त्यांच्या गाजलेल्या मराठी चित्रपटांबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांची 'सामना', 'सिंहासन', 'जैत रे जैत', 'एक होता विदूषक', 'पिंजरा' आणि 'सोबती' हे आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीत ते 'मशाल', 'कुली','नरम गरम', 'सारांश' आणि 'प्रेम प्रतिज्ञा' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसले आहेत. तसेच जॅकी श्रॉफबद्दल सांगायचं झाल्यास, तो चार दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीचा भाग आहे. जॅकी श्रॉफ अखेर 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॅकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, श्रेयस तळपदे,कृष्णा अभिषेक,आफताब शिवदासानी, दलेर मेहंदी, जॉनी लिव्हर, सुदेश बेरी आणि इतर कलाकारांचा देखील समावेश आहे.