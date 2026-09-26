ETV Bharat / entertainment

जॅकी श्रॉफनं देव आनंद यांच्या 103व्या जयंतीनिमित्त इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करून वाहिली आदरांजली

दिग्गज अभिनेता देव आनंद यांच्या 103व्या जयंतीनिमित्त जॅकी श्रॉफनं एक पोस्ट शेअर करून त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.

jackie shroff and Dev anand
जॅकी श्रॉफ आणि देव आनंद (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : दिग्गज अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते देव आनंद यांच्या 103व्या जयंतीनिमित्त, ज्येष्ठ अभिनेता जॅकी श्रॉफनं सोशल मीडियावर आदरांजली अर्पण केली आहे. जॅकीनं देव आनंद यांचा जुना फोटो शेअर केला आहे, यामध्ये या 'एव्हरग्रीन' स्टारचे अनेक ब्लॅक-अँड-व्हाइट फोटो आणि या दोन्ही अभिनेत्यांचा एकत्र असलेला एक दुर्मिळ फोटोही शेअर करण्यात आला आहे. या पोस्टमधून त्यांच्यातील प्रेमाच्या संबंधांची झलक पाहायला मिळते. हे फोटो शेअर करताना जॅकीनं लिहिलं, 'देव साहेबांच्या आशीर्वादानेच मी चित्रपटसृष्टीच्या जगात पहिले पाऊल टाकले! त्यांच्या जयंतीनिमित्त अपार प्रेम, आदर आणि कृतज्ञतेसह त्यांचे स्मरण करत आहे!'

देव आनंद यांनी दिली पहिली संधी : चित्रपटसृष्टीतील सुरुवातीच्या काळात देव आनंद यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल जॅकी यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाष्य केलं होतं. 'इंडियाज बेस्ट डान्सर' (सीझन 5)च्या ग्रँड फिनालेमध्ये सहभागी झाले असताना, जॅकी यांनी आठवण सांगितली की, देव आनंद यांनीच त्यांना चित्रपटात पहिली संधी दिली होती आणि त्यांच्या पहिल्या चित्रपटातील एका ॲक्शन दृश्याचे (सीक्वेन्स) शूटिंग करताना त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं.

देव आनंद यांनी जॅकीचा घेतला शोध : जॅकी यांनी 1982 मधील देव आनंद यांच्या 'स्वामी दादा' या चित्रपटात एका छोट्या भूमिकेद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. जॅकी जेव्हा मॉडेल म्हणून काम करत होते, तेव्हा एका होर्डिंगवरील जाहिरातीद्वारे देव आनंद यांनी त्यांना शोधले होतं.'स्वामी दादा'च्या सेटवरील एका प्रसंगाची आठवण सांगताना जॅकी म्हणाले की, एका ॲक्शन दृश्य करणं, जेव्हा त्यांना कठीण जात होतं, तेव्हा देव आनंद यांनी त्यांना धीर दिला आणि क्रू-मेंबर्सना सांगितलं, "शांतपणे करा, हा नवीन मुलगा आहे." त्यांचा हा व्यावसायिक संबंध पुढेही अनेक वर्षे टिकून राहिला. जॅकी आणि देव आनंद यांनी नंतर 'सेन्सर' (2001) आणि 'चार्जशीट' (2011) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. या दोन्ही चित्रपटांचे दिग्दर्शन देव आनंद यांनीच केलं होतं. 2011मध्ये प्रदर्शित झालेला 'चार्जशीट' हा देव आनंद यांचा दिग्दर्शक आणि अभिनेता म्हणून शेवटचा चित्रपट ठरला.

jackie shroff Post
जॅकी श्रॉफची पोस्ट (Instagram)

देव आनंद यांच्याबद्दल : देव आनंद यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1923 रोजी झाला होता. ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि यशस्वी स्टार्सपैकी एक होते. त्यांची कारकीर्द सहा दशकांहून अधिक काळ चालली आणि त्यात 'बाजी', 'काला पानी','टॅक्सी ड्रायव्हर', 'ज्वेल थीफ', 'सीआयडी', 'गाईड', 'जॉनी मेरा नाम' आणि 'हरे रामा हरे कृष्णा' यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश होता. ते 'नवकेतन फिल्म्स'शी संबंधित एक चित्रपट निर्मातेही होते. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल देव आनंद यांना 2001मध्ये 'पद्मभूषण' आणि 2002मध्ये 'दादासाहेब फाळके पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :

  1. जॅकी श्रॉफनं प्रेम चोप्रा यांच्या 91वा वाढदिवसानिमित्त पोस्ट केली शेअर, 'अतिथी भूतो भव'ला झाली 4 वर्ष पूर्ण
  2. जॅकी श्रॉफ यांनी दिग्गज गायिका आणि आशा भोसले यांच्या मोठ्या भगिनी मीना खडीकर यांना दिल्या 95व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा...
  3. जॅकी श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया अभिनीत 'काश' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला 39 वर्ष पूर्ण

TAGGED:

DEV ANAND
103RD BIRTH ANNIVERSARY
JACKIE SHROFF SHARE POST
जॅकी श्रॉफ
JACKIE SHROFF AND DEV ANAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.