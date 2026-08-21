जॅकी श्रॉफनं उस्ताद बिस्मिल्ला खान यांच्या 20व्या पुण्यतिथीनिमित्त वाहिली आदरांजली
जॅकी श्रॉफ यांनी उस्ताद बिस्मिल्ला खान यांच्या 20व्या पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. आता त्यांनी शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार जॅकी श्रॉफ यांनी 21 ऑगस्ट रोजी शहनाई वादनातील दिग्गज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यांच्या 20व्या पुण्यतिथीनिमित्त आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टला त्यांनी 'बिस्मिल्लाह खान जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण' असं कॅप्शन दिलंय. चित्रपट, संगीत आणि इतर क्षेत्रांतील दिग्गज व्यक्तींच्या वाढदिवस आणि पुण्यतिथीनिमित्त जॅकी श्रॉफ नेहमीच सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत असतात. यापूर्वीही त्यांनी चित्रपट निर्माते सत्यजित रे आणि अभिनेता शशी कपूर यांसारख्या दिग्गजांना त्यांच्या महत्त्वाच्या तारखांवर (वाढदिवस - पुण्यतिथी) आदरांजली वाहिली आहे.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यांच्याबद्दल : उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर , भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या विश्वात त्यांचे नाव अत्यंत आदरानं घेतले जाते. 21 मार्च 1916 रोजी बिहारमधील डुमरांव येथे जन्मलेल्या बिस्मिल्लाह खान यांचे कुटुंब संगीतकारांचे होते. त्यांनी त्यांचे मामा अली बक्स 'विलायतू' यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतलं. अली बक्स हे वाराणसीच्या विश्वनाथ मंदिरात शहनाई वादक होते. केवळ शुभ प्रसंगी आणि पारंपरिक समारंभांपुरती मर्यादित असलेली शहनाई मैफिलीच्या मंचापर्यंत नेण्यात बिस्मिल्लाह खान यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या कारकिर्दीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आला, जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आनंदोत्सवाप्रसंगी त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून शहनाईवादन केलं.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यांचे पुरस्कार : त्यांनी भारतभर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सादरीकरण केले आहे. संगीतातील योगदानाबद्दल त्यांना अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार आणि पद्मविभूषण यांचा समावेश आहे. 2001मध्ये त्यांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' देऊन गौरवण्यात आलं. बिस्मिल्लाह खान यांचा भारतीय चित्रपटसृष्टीशीही संबंध होता. त्यांनी सत्यजित रे यांच्या 'जलसाघर' या गाजलेल्या चित्रपटात भूमिका साकारली होती, तसेच 1959 मधील 'गूंज उठी शहनाई' या चित्रपटासाठी शहनाईवादन केलं होतं. दरम्यान वाराणसी येथे हृदयविकाराच्या झटक्यानं वयाच्या 90व्या वर्षी 21 ऑगस्ट 2006 रोजी या महान कलाकाराचे निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर सरकारनं एक दिवसाचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला होता. त्यांना त्यांच्या शहनाईसह वाराणसीमध्ये दफन करण्यात आलं. याशिवाय भारतीय सैन्याकडून त्यांना 21 तोफांची सलामी देण्यात आली.
जॅकी श्रॉफबद्दल : तसेच जॅकी श्रॉफ यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांनी चार दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम केलंय. 1983मध्ये जॅकीनं सुभाष घई यांच्या 'हिरो' चित्रपटाद्वारे मुख्य भूमिका केली होती. यापूर्वी त्यांनी 1982मधील 'स्वामी दादा' या चित्रपटात एका छोट्या भूमिकेद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी 'अंदर बाहर', 'कर्मा', 'खलनायक','राम लखन', 'त्रिदेव', 'बंधन' 'रंगीला', 'बॉर्डर', आणि 'परिंदा' यांसारख्या चित्रपटांमध्येही काम केलं.