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जॅकी श्रॉफनं प्रेम चोप्रा यांच्या 91वा वाढदिवसानिमित्त पोस्ट केली शेअर, 'अतिथी भूतो भव'ला झाले 4 वर्ष पूर्ण

जॅकी श्रॉफनं प्रेम चोप्रा यांच्या 91वा वाढदिवसानिमित पोस्ट शेअर केली आहे. तसेच अभिनेत्यानं त्याच्या 'अतिथी भूतो भव'ला चार वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

jackie shroff
जॅकी श्रॉफ (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 11:42 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेता जॅकी श्रॉफनं ज्येष्ठ अभिनेता प्रेम चोप्रा यांच्या 91व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना खास आदरांजली वाहिली. यावेळी त्यानं प्रेम चोप्रांच्या अनेक गाजलेल्या संवादांपैकी "प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोप्रा" यांसारख्या संवादांची आठवण काढली. जॅकीनं आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर या दिग्गज अभिनेत्याचा फोटो शेअर केला आणि त्यावर "माझा आदर सदैव कायम राहील!" असे कॅप्शन दिले. या पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर जॅकीनं प्रेम चोप्रांचे काही प्रसिद्ध संवाद जोडले, जसे की, "प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोप्रा", "नंगा नहायेगा क्या, निचोडेगा क्या" आणि "मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोडता है."

'अतिथी भूतो भव'ला रिलीज होऊन 4 वर्ष पूर्ण : त्यानंतर जॅकीनं 2022मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अतिथी भूतो भव' या चित्रपटाची चार वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा केला.'अतिथी भूतो भव' 4 वर्षे साजरी करत आहे,' असे जॅकीनं या पोस्टला कॅप्शन दिलं आहे. 'अतिथी भूतो भव' हा एक हॉरर-कॉमेडी चित्रपट आहे, ज्याचं लेखन अनिकेत वाकचौरे यांनी केलंय. दिग्दर्शन हार्दिक गज्जर यांनी केलं असून या चित्रपटात जॅकी श्रॉफ, प्रतीक गांधी आणि शर्मिन सहगल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

'अतिथी भूतो भव'ची कहाणी : या चित्रपटाची कथा श्रीकांतभोवती फिरते. त्याचं आयुष्य तेव्हा पूर्णपणे बदलते, जेव्हा त्याची भेट एका मध्यमवयीन भूताशी होते. हा भूत स्वतःला श्रीकांतच्या मागील जन्मातील नातू असल्याचे सांगते. जेव्हा तो भूत आपल्या हरवलेल्या गर्लफ्रेंडला भेटण्यासाठी श्रीकांतची मदत मागते, तेव्हा परिस्थिती अधिकच विनोदी वळण घेते. श्रीकांत त्या भूताला मदत करण्याचा निर्णय घेतो.

दरम्यान जॅकी हा आगामी चित्रपट अहमद खान दिग्दर्शित 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटामध्येही दिसला होता. या चित्रपटात कलाकारांची मोठी फौज आहे, ज्यामध्ये अक्षय कुमार,सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, संजय दत्त, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, लारा दत्ता, जॅकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तळपदे, आफताब शिवदासानी, मीका सिंग, मुकेश तिवारी, झाकीर हुसेन, यशपाल शर्मा, जॉनी लिव्हर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर आणि सयाजी शिंदे यांसारख्या अनेक कलाकार आहेत. 'वेलकम टू द जंगल' 2005मधील अमेरिकन चित्रपट 'द प्रोड्यूसर्स' आणि 2008 मधील अमेरिकन चित्रपट 'ट्रॉपिक थंडर' यांवर आधारित आहे.

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