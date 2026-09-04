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जॅकी श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया अभिनीत 'काश' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला 39 वर्ष पूर्ण

जॅकी श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'काश'ला 39 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या विशेष प्रसंगी जॅकी श्रॉफने एक पोस्ट शेअर केली.

'Kaash' Movie completes 39 years
'काश' चित्रपटानं 39 वर्ष केले पूर्ण (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 4:33 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'जग्गूदादा' जॅकी श्रॉफने 4 सप्टेंबर 1987 रोजी प्रदर्शित झालेल्या त्यांच्या 'काश' या चित्रपटाची 39 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जुन्या आठवणींना उजाळा दिलाय. या अभिनेत्यानं चित्रपटातील अनेक अविस्मरणीय दृश्यांचा एक कोलाज करून तो शेअर केला आहे. या चित्रपटात डिंपल कपाडिया, अनुपम खेर, मेहमूद, मास्टर मकरंद आणि सतीश कौशिक यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

जॅकी श्रॉफने शेअर केली पोस्ट : या कोलाजमध्ये जॅकी श्रॉफ स्टारर चित्रपटातील विविध क्षण पाहायला मिळत आहे, ज्यात डिंपल कपाडिया आणि मुकरी यांच्याबरोबरची दृश्ये आहेत. यामध्ये मेहमूद यांचाही एक फोटो आहे. तसंच एका फ्रेममध्ये जॅकी आणि डिंपल एकत्र असल्याचं दिसत आहेत. या पोस्टसाठी अभिनेत्यानं 'क्या है तुम्हारा नाम, अलादीन अलादीन' हे गाणे पार्श्वसंगीत म्हणून वापरलं. या गाण्यात मेहमूद, मोहम्मद अजीज आणि सोनाली वाजपेयी यांचा समावेश होता. या गाण्याला राजेश रोशनने संगीत दिलं होतं आणि बोल फारूक कैसर यांनी लिहिले होते.

'काश' चित्रपटाबद्दल : 1987मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काश' हा दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्या सर्वोत्तम चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. हा चित्रपट रितेश (जॅकी श्रॉफ) या यशस्वी चित्रपट स्टारच्या कथेवर आधारित होता, ज्याच्या कारकिर्दीला बॉक्स ऑफिसवरील सलग अपयशानंतर एक वेगळं वळण लागतं.

जॅकी श्रॉफचं वर्कफ्रंट : दरम्यान जॅकी श्रॉफच्या चित्रपटसृष्टीतील पदार्पणाबद्दल सांगायचं झालं तर, 1982मध्ये देव आनंद यांच्या 'स्वामी दादा' या चित्रपटातून त्याने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. 1983मध्ये सुभाष घई यांच्या ‘हिरो’ हा त्याचा सोलो नायक म्हणून पहिला चित्रपट होता. यात त्याची मीनाक्षी शेषाद्रीबरोबरची केमिस्ट्री चित्रपटरसिकांना भावली. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला. त्यानंतर जॅकीनं 'अंदर बाहर', 'जानू', 'युद्ध', 'कर्मा', 'राम लखन', 'परिंदा','खलनायक', 'त्रिदेव', 'सौदागर', 'गर्दिश', '1942: अ लव्ह स्टोरी', 'रंगीला', 'बॉर्डर', 'देवदास', 'मिशन काश्मीर' आणि 'मस्त में रहने का' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. जॅकीची दुसरी इनिंग्ज सध्या झोकात सुरू आहे. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'वेलकम टू द जंगल' मध्ये त्याने खलनायक साकारला होता.

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TAGGED:

JACKIE SHROFF
39 YEARS OF KAASH
JACKIE SHROFF SHARE POST
जॅकी श्रॉफ
DIMPLE KAPADIA

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