एसएस राजामौली यांच्या 'एसएसएमबी२९' कार्यक्रमात ५०,०००हून अधिक चाहत्यांची होणार गर्दी...
हैदराबादमध्ये एसएस राजामौली यांच्या 'एसएसएमबी२९' (ग्रँड ग्लोबट्रोटर) कार्यक्रमात आता मोठी गर्दी जमणार असल्याची शक्यता आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 1:25 PM IST
मुंबई - हैदराबादमध्ये एसएस राजामौली यांच्या 'एसएसबी२९' (SSMB29) ग्रँड ग्लोबट्रोटर कार्यक्रमात ५०,००० हून अधिक चाहते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहेत. या चित्रपटात महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन हे स्टार्स प्रमुख भूमिकेत आहेत. कार्यक्रमापूर्वी, प्रियांका चोप्रानं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगानं व्हायरल झाला आहे. दरम्यान दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांच्या बहुप्रतीक्षित 'एसएसबी२९' हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य प्रोजक्ट आहे. निर्मात्यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे एका भव्य लॉन्च कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.
'एसएसबी२९' चित्रपटासाठी होणार मोठा कार्यक्रम : दरम्यान रामोजी फिल्म सिटी येथे होणारा हा कार्यक्रम खूप भव्य असणार आहे. अलीकडेच 'एसएसबी२९' चित्रपटाच्या टीमनं साऊथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारनचा फर्स्ट लूक हा शेअर केला होता. या चित्रपटामध्ये तो 'कुंभा'ची भूमिका साकारणार आहे. यानंतर प्रियांका चोप्रानं एक नवीन व्हिडिओ शेअर करून या भव्य लॉन्चबद्दल माहिती उघड करून चाहत्यांना आनंदी केलं. तसेच शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये प्रियांकानं म्हटलं होतं, "मी नेहमीच हैदराबादमध्ये का राहते? हे जगातील सर्वात मोठ रहस्य आहे आणि आता तुम्हाला सर्वांना सांगण्याची वेळ आली आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी रामोजी फिल्म सिटीमध्ये होणाऱ्या या मोठ्या खुलाशासाठी आमच्यात सामील व्हा."
She’s been everywhere 😉— Sri Durga Arts (@SriDurgaArts) November 10, 2025
And now @priyankachopra is here to tell you why this is the one event you can’t miss…#GlobeTrotter #GlobeTrotterEvent @ssrajamouli @urstrulyMahesh @PrithviOfficial @mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK @thetrilight @JioHotstar pic.twitter.com/AZyfQBlO62
कार्यक्रम पाहण्यासाठी जमणार गर्दी : दरम्यान हा कार्यक्रम (द ग्रँड ग्लोबट्रॉटर) भारतीय चित्रपटाचे प्रमाण आणि देखावा परिभाषित करेल. या कार्यक्रमाला ५०,०००हून अधिक चाहते पाहण्यासाठी येऊ शकतात. या कार्यक्रमाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्टेज आणि स्क्रीन सेटअप असणार आहे. या कार्यक्रमाचा स्टेज हा १०० फूट उंच आणि १३० फूट रुंद असणार असल्याची आता माहिती समोर आली आहे. दरम्यान 'एसएसबी२९' या आगामी चित्रपटाद्वारे, प्रियांका चोप्रा जवळजवळ सहा वर्षांनंतर भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे. ती शेवटची 'द स्काय इज पिंक' (२०१९) मध्ये दिसली होती. त्यानंतर ती सतत हॉलिवूड चित्रपट आणि वेब सीरीजमध्ये काम करत आहे. सध्या या चित्रपटाचं शीर्षक निश्चित झालेलं नाही. आता निर्मात्यांनी या चित्रपटाचं शीर्षक आणि कथा ही गुलदस्त्यात ठेवली आहे. मात्र काही रिपोर्टनुसार असं सांगण्यात आलं आहे की, या चित्रपटाचं नाव 'वाराणसी' असू शकते. तसेच राजामौली किंवा प्रॉडक्शन हाऊसनं चित्रपटाच्या शीर्षकबद्दल काहीही माहिती उघड केलं नाही.
