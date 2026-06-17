"मिफ"मध्ये झळकला इस्रायलचा शेती विषयक लघुपट; काय म्हणाले निर्माते दिग्दर्शक
जे लोक अजूनही शेती व्यवसाय करत आहेत त्यांना आम्ही या लघु चित्रपटामधून प्रोत्साहन देण्याचे काम करत आहोत.
Published : June 17, 2026 at 9:53 PM IST
मुंबई - मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या तिसऱ्या दिवशी प्रेक्षकांचा मोठा उत्साह पहायला मिळाला. यावेळी विविध चित्रपट, चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चा सत्रांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. याचबरोबर विविध देशातील, भाषांमधील चित्रपट दाखवण्यात आले. यातीलच एक लघु चित्रपट म्हणजे द बी फॅमिली. हिब्रू भाषेतील हा लघु चित्रपट आज दाखवण्यात आला. इस्रायलमध्ये मधाचा व्यवसाय नक्की कसा होतो, कशाप्रकारे शेती इस्रायलमध्ये होणं कठीण झालं आहे, हे या चित्रपटात दाखवण्यात आलंय.
ई टीव्ही भारतशी बोलताना द बी फॅमिली या चित्रपटाचे निर्माते कोबी अजरान म्हणाले की, हा चित्रपट आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा यासाठी होता कारण की इस्रायल ज्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व्यवसाय चालायचा तो आता कमी होत चाललाय. तेच दाखवायचा प्रयत्न आम्ही या लघु चित्रपटामधून करत आहोत. जे लोक अजूनही शेती व्यवसाय करत आहेत त्यांना आम्ही या लघु चित्रपटामधून प्रोत्साहन देण्याचे काम करत आहोत. भारत देखील कृषीप्रधान देश आहे. यामुळे मला या देशात येऊन फार आवडलं. असाच एक फिल्म फेस्टिवल मला इस्रायलमध्ये आणायचा आहे. तिथे देखील इस्रायलची शेती आणि शेतामध्ये फिल्म फेस्टिवल अशी माझी संकल्पना आहे.
भारताविषयी मी खूप ऐकलं होतं. भारताच्या हिंदू संस्कृती विषयी आणि भगवद्गीते विषयी मी ऐकलं होतं. मी स्वतः भारतात आलो याचा मला खूप आनंद आहे. भारताची संस्कृती आणि खाद्य संस्कृती विभिन्न आणि छान आहे. भारतात येऊन मुंबईत येऊन मला भारतीयांविषयी समजलं. नागरिक म्हणून भारतीय खूप सहकार्य करतात. मी स्वतः भारतीय फिल्म बघितल्या आहेत आणि मला त्यातली अभिनय आणि त्यातला कंटेंट खूप आवडतो. - कोबी अजरान, निर्माते, द बी फॅमिली
दिग्दर्शक ऍडवा ऑफीर म्हणाल्या की, माझ्या कुटुंबावरच मी हा चित्रपट बनवला आहे. माझे आजोबा मी माझे वडील आणि माझी पुढची पिढी एकत्र येऊन हा व्यवसाय करत आहोत. मधमाशांची शेती करणं हा व्यवसाय तसा क्लिष्ट जरी असला तरी देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण की जर मधमाशा वाचल्या तरच निसर्ग वाचले. या चित्रपटाच्या 2010 मध्ये चित्रीकरणाला सुरुवात झाली. गेल्या वर्षीपर्यंत याचं चित्रीकरण चाललंय. इस्रायलमध्ये शेती करणे अतिशय कठीण बनलं असल्याने लोक शेती सोडत आहेत. इस्रायलमध्ये डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, मात्र याचा थेट परिणाम हा शेती व्यवसायावर झालेला आहे.
युद्धाविषयी इजरायली नागरिक म्हणून काय वाटतं? - युद्धाविषयी बोलताना एडवा ऑफीर आणि कोबी अजरान दोघेही असं म्हणाले की, आमच्याकडे आमचा देश आहे ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. नक्कीच युद्ध होतं तर त्याचे परिणाम हे वाईटच असतात. मात्र इजराइलच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये सर्व गोष्टी नियमित सुरू आहेत. तसा मोठा परिणाम हा युद्धाचा देशावर जाणवत नाही. येणाऱ्या बातम्या आणि वस्तुस्थिती यात फार मोठा फरक आहे. शेती व्यवसायावर नक्कीच युद्धाचा परिणाम झाला आहे. मात्र आम्ही आमच्या देशासोबत ठामपणे उभे आहोत. युद्ध लवकरच थांबावं हीच आमची इच्छा आहे.
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