Irrfan Khan Birth Anniversary : प्रत्येक पात्राला संस्मरणीय बनवणारे इरफान खानचे पाच चित्रपट...
बॉलिवूड दिवंगत अभिनेता इरफान खान यांचा आज 7 जानेवारी रोजी वाढदिवस आहे. आता आम्ही तुमच्यासाठी त्यांच्या काही विशिष्ट चित्रपटांची यादी घेऊन आलो आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 7, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड दिवंगत अभिनेता इरफान खान यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये वेगवेगळे पात्र केली आहेत. त्याचा अभिनय हा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणारा होता. 7 जानेवारी अभिनेत्याच्या चाहत्यांसाठी एक विशेष दिवस आहे. आज दिवंगत अभिनेत्याचा वाढदिवस आहे. खूप कमी वेळामध्ये इरफान खाननं चाहत्याची मने जिंकली होती. आजही अनेक चाहते त्याच्या अभिनयाचे कौतुक करतात. अभिनेत्यानं बॉलिवूडसह हॉलिवूडमध्येही अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. इरफान खान प्रत्येक भूमिकेत स्वतःला अशा प्रकारे झोकून देत असत की, ते पात्र संस्मरणीय बनवेल. प्रत्येक पात्रामध्ये त्यांनी एक विशिष्ट छाप सोडली. आता आम्ही या विशेष दिवशी त्याच्या अशा काही चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत, जे खूप लोकप्रिय ठरले आहेत.
पिकू (2015) : दीपिका पदुकोण, इरफान खान आणि अमिताभ बच्चन स्टार 'पिकू' हा चित्रपट अनेकांना पसंत आला आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्यानं राणा चौधरीची भूमिका केली होती. त्याची ही भूमिका खूप गाजली होती. या चित्रपटामध्ये पिकू बॅनर्जी (दीपिका) तिचे वृद्ध वडील भास्कर (अमिताभ) यांची कहाणी सांगते. भास्करला बद्धकोष्ठतेचा त्रास असतो, त्यामुळं त्यांची मुलगी पिकू ही त्यांचा सांभाळ करत असते, तरीही त्यांचे कुठल्याही गोष्टीवरून भांडण होत असते. यानंतर भास्करला कोलकाताला घेऊन जायचे असते, त्यामुळं राणा चौधरी (इरफान) एक टॅक्सी कंपनी चालवणारा असतो, त्यांचे ट्रायव्हर हजर नसल्यानं तो त्यांना घेऊन जाण्याची जबाबदारी घेतो. यानंतर राणाचे पात्र हे वडील आणि मुलीच्या कहाणीमध्ये एक नवीन आणि चांगले वळण आणते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शूजित सरकार यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये इरफान खानची महत्वाची भूमिका आहे.
स्लमडॉग मिलियनेअर (2009) : इरफान खान यांनी हॉलिवूड चित्रपट स्लमडॉग मिलियनेअरमध्ये पोलीस निरीक्षकची भूमिका केली होती. या चित्रपटामधील त्यांची भूमिका ही खूप गाजली होती. डॅनी बॉयल दिग्दर्शित 'स्लमडॉग मिलियनेअर' हा 81व्या अकादमी पुरस्कार (2009) सोहळ्यात एक मोठा ऑस्कर विजेता ठरला. 10 नामांकनांमधून या चित्रपटानं 8 ऑस्कर पुरस्कार पटकावले होते. या चित्रपटानंतर इरफान खान यांचं नशीब चमकले होते. 'स्लमडॉग मिलिनेअर' ही मुंबईतील झोपडपट्टीतील जमाल मलिक या अनाथ मुलाची कहाणी आहे, जो 'कौन बनेगा करोडपती' (KBC) या गेम शोमध्ये भाग घेतो आणि त्याच्यावर फसवणूकीचा आरोप लावण्यात येते. त्यानंतर तो त्याच्या जीवनातील अनुभव फ्लॅशबॅकमध्ये सांगतो की, त्याला त्याच्या गरिबीतून प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कसे मिळाले. शेवटी तो फक्त शो जिंकत नाही, तर त्याची मैत्रीण लतिका देखील शोधतो, ज्याचा शेवट 'जय हो' या गाण्यानं होतो.
लंचबॉक्स (2013) : 'द लंचबॉक्स' हा रितेश बत्रा दिग्दर्शित एक रोमँटिक चित्रपट होता. या चित्रपटाची कहाणी खूप सुंदर आहे. एकाकी असणारी गृहिणी (निम्रत कौर) ही टिफिन चुकून एका विधुर (इरफान खान)ला देते, यानंतर पत्रे आणि लंचबॉक्सद्वारे दोघांमध्ये एक अनोखे बंधन निर्माण होते. ते एकमेकांना कधीही न भेटता भावनिकदृष्ट्या जवळ येतात. या चित्रपटामध्ये इरफान यांनी साजन फर्नांडिसची भूमिका केली आहे.
लाईफ इन अ मेट्रो (2007) : हा चित्रपट मुंबईत राहणाऱ्या नऊ लोकांच्या जीवनावर आधारित आहे. यामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिप, लग्न, प्रेम आणि विश्वासघात यासारख्या विषय दाखविले गेले आहेत. अनुराग बसू दिग्दर्शित हा हिंदी चित्रपट, ज्यामध्ये इरफान खान, धर्मेंद्र, शिल्पा शेट्टी, कोंकणा सेन शर्मा, कंगना राणौत आणि शर्मन जोशी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट देखील खूप गाजला होता. या चित्रपटामधील इरफानचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटामध्ये इरफान खान यांनी मोंटीची भूमिका केली आहे.
हिंदी मीडियम (2017) : 'हिंदी मीडियम' या चित्रपटामध्ये इरफान खाननं राज बत्रानची भूमिका केली होती. हा चित्रपट 2015मध्ये आलेल्या मल्याळम 'सॉल्ट मॅंगो ट्री'चा रिमेक आहे. या चित्रपटात एका मध्यमवर्गीय जोडप्याच्या संघर्षाचे चित्रण केले गेले आहे, जे आपल्या मुलीला चांगल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण देण्यासाठी संघर्ष करत असतात, मात्र अखेर त्यांना हे समजते की शिक्षणाचा खरा अर्थ केवळ भाषा नाही तर चांगले मूल्ये आणि मानवता आहे. यानंतर ते आपल्या मुलीला सरकारी हिंदी माध्यमाच्या शाळेत पाठवतात. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन साकेत चौधरी यांनी केलं आहे.
