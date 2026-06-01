आरसीबीच्या विजयाबद्दल सेलिब्रिटींकडून आनंद व्यक्त, करण जोहरपासून ते ऋषभ शेट्टीपर्यंत अनेक सेलिब्रिटींनी केला अभिनंदनाचा वर्षाव...

आयपीएल 2026मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या विजयामुळं सेलिब्रिटींना प्रचंड आनंद झाला आहे. आता सर्व स्टार्स सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: गेल्या रविवारी, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आयपीएल 2026चा अंतिम सामना गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यात खेळला गेला, ज्यात आरसीबीनं 5 गडी राखून विजय मिळवला. हे आरसीबीचे सलग दुसरे आयपीएल विजेतेपद आहे. गेल्या वर्षी, आरसीबीनं 18 वर्षांत प्रथमच आयपीएस ट्रॉफी उंचावली होती आणि आयपीएल 2026चं विजेतेपद पटकावलं होतं. मुंबई आणि चेन्नईनंतर, आरसीबी सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकणारा तिसरा संघ ठरला आहे. विराट कोहलीच्या आरसीबी संघाच्या विजयाचा जल्लोष देशभरात, सेलिब्रिटींसह साजरा करण्यात आला.
आयपीएल 2026 आणि आरसीबीचा विजय : करण जोहरपासून ते शहनाज गिलपर्यंत, सर्वांनी सोशल मीडियावर आरसीबीच्या विजयाबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला आहे. ऋषभ शेट्टी आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनीही सोशल मीडियावर आरसीबी आणि विराट कोहलीचं अभिनंदन केलं आहेत. करण जोहरनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिलं, 'रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचं त्यांच्या सलग दुसऱ्या विजयाबद्दल अभिनंदन... बिर्ला परिवाराचं त्यांच्या या अद्भुत विजयाबद्दल अभिनंदन.' कांतारा' अभिनेता ऋषभ शेट्टीनं ट्विट केलं, 'आमच्या आरसीबीचं मनःपूर्वक अभिनंदन, आयपीएल 2026 चे चॅम्पियन. विराट कोहलीला विजय निश्चित करताना आणि भावूक होऊन जल्लोष करताना पाहणे हा एक परिपूर्ण शेवट होता.'
Heartfelt congratulations to Namma RCB @RCBTweets, IPL 2026 Champions!— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 31, 2026
Seeing @imVkohli seal the victory and celebrate with pure emotion was the perfect ending.#EeSalanuCupNamdu pic.twitter.com/ZKZeYJFXTl
What a moment for #RCB! 🏆— Randeep Hooda (@RandeepHooda) May 31, 2026
Congratulations to the entire team, and fans who kept the faith all these years. And a special salute to @imVkohli , whose journey makes this victory even sweeter. 👏❤️#iplchampion pic.twitter.com/a2sTEjneaH
स्टार्सनं केला आनंद व्यक्त : रणदीप हुडानं ट्विटरवर लिहिलं, 'आरबीसीसाठी किती अद्भुत क्षण! संपूर्ण संघाचे आणि इतकी वर्षे विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व चाहत्यांचे अभिनंदन, आणि विराट कोहलीला विशेष सलाम, ज्याच्या प्रवासानं हा विजय आणखी गोड केला आहे.' शहनाज गिलनं संपूर्ण आरसीबी संघाचे अभिनंदन करणारी एक विजय पोस्ट शेअर केली आहे आणि एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये पंजाबची कतरिना कैफ टीव्हीवर आरसीबीचा सामना पाहताना आनंद साजरा करताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये, शहनाज गिल खूप आनंदात असल्याचं दिसत आहे. शहनाज नाचत आहे आणि नेहमीप्रमाणेच आनंदी दिसत आहे. प्रथम फलंदाजी करताना, गुजरात टायटन्सनं आरसीबीसमोर 20 षटकांत 156 धावांचे लक्ष्य ठेवलं होतं. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, रजत पाटीदारच्या संघानं केवळ 18 षटकांत विजय मिळवून इतिहास रचला. विराट कोहलीनं 18व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारून आपल्या संघाला एक शानदार आणि ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.