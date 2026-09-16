Exclusive Interview: मेघना गुलजार - चित्रपटसृष्टीच्या पारंपरिक चौकटी बदलत नाहीयेत, तर खरं तर सिनेमाचीच चौकट विस्तारत आहे...
मेघना गुलजार यांचा ‘दायरा’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल त्यांनी विशेष माहिती शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई : अभिनेत्री राखी आणि गीतलेखक-कवी-लेखक-दिग्दर्शक गुलझार यांची कन्या प्रतिभावान दिग्दर्शिका मेघना गुलझार यांनी 'तलवार', 'छपाक', 'राझी', 'सॅम बहादूर'सारखे आशयघन चित्रपट दिले आहेत. वास्तवाच्या कठीण आणि अस्वस्थ करणाऱ्या बाजू पडद्यावर मांडणाऱ्या मेघना गुलजार यांच्या आगामी ‘दायरा’कडे सध्या सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. संवेदनशील विषय, त्यामागचे सामाजिक प्रश्न आणि न्यायव्यवस्थेबाबत निर्माण होणाऱ्या अनेक अनुत्तरित प्रश्नांचा मागोवा घेणाऱ्या या चित्रपटाच्या निमित्तानं मेघना गुलजार यांनी आपल्या दिग्दर्शनाची भूमिका, वास्तवाधारित कथा पडद्यावर मांडण्याची जबाबदारी, भावनांपासून स्वतःला अलिप्त ठेवण्याची प्रक्रिया, वडील आणि ज्येष्ठ लेखक-दिग्दर्शक गुलजार यांच्याकडून मिळणारी प्रेरणा तसेच बदलत्या प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी यावर आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत मनमोकळेपणानं संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या चित्रपटांमधून अनेकदा असे प्रश्न उपस्थित होतात, ज्यांची उत्तरं सहज किंवा एका वाक्यात मिळत नाहीत. ‘दायरा’च्या माध्यमातूनही तुम्ही काही प्रश्न प्रेक्षकांसमोर ठेवत आहात. असे प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारण्याची गरज तुम्हाला का वाटते?
मेघना गुलजार : आम्ही उत्तरांच्या शोधात आहोत. समाजात असे अनेक प्रश्न आणि समस्या आहेत, ज्यांच्यावर सहज तोडगा निघत नाही. त्यामुळं काही प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारावे लागतात. मात्र, प्रश्न अनुत्तरित आहेत म्हणून उत्तरांचा शोध घेणं थांबवायचं, असं नाही. निराश होऊन मागे हटण्याऐवजी, समाजाला सतत अस्वस्थ करणाऱ्या आणि वेदना देणाऱ्या प्रश्नांवर उत्तरं किंवा उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवणं महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच अशा प्रश्नांना वाचा फोडणं आवश्यक आहे.
ईटीव्ही भारत: वास्तवात घडणाऱ्या घटना आणि त्यामागची सामाजिक गुंतागुंत पडद्यावर आणताना दिग्दर्शकासमोर सर्वात मोठं आव्हान काय असतं?
मेघना गुलजार: वास्तवावर आधारित कथा पडद्यावर मांडताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कथेच्या सत्याशी प्रामाणिक राहणं. तुम्ही जेव्हा म्हणता की, ‘ही कथा वास्तवातून आली आहे,’ तेव्हा त्या वास्तवाचं काल्पनिक रूपांतर करतानाही एक विशिष्ट मर्यादा कायम लक्षात ठेवावी लागते. सिनेमॅटिक गरजांसाठी काही गोष्टींची मांडणी, रचना किंवा नाट्यमयता बदलता येते; मात्र त्या बदलांमुळे मूळ घटनेचा गाभा किंवा तिच्यामागचं सत्य बदलता कामा नये. त्या मर्यादेची जाणीव दिग्दर्शक म्हणून सतत असणं आवश्यक आहे. कारण एकदा का तुम्ही त्या मर्यादेपलीकडे गेलात, तर तुम्ही वास्तव सांगत नाही, तर आपल्या सोयीनं वास्तवाची एक वेगळीच आवृत्ती तयार करत असता.
विशेषतः जेव्हा एखादी कथा वेदनादायक, दुर्दैवी किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात घडलेल्या अत्यंत कठीण प्रसंगावर आधारित असते, तेव्हा ही जबाबदारी आणखी वाढते. अशा वेळी त्या घटनेचा केवळ ‘कंटेंट’ म्हणून विचार करता येत नाही. त्या घटनेमागे माणसं आहेत, त्यांच्या भावना आहेत, त्यांचं दुःख आहे आणि त्यातून निर्माण झालेली सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांना त्या घटनेची तीव्रता आणि त्यामागची वेदना जाणवून देणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याच वेळी त्या दुःखाचं भांडवल किंवा शोषण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते.
माझ्यासाठी हीच एक अतिशय स्पष्ट आणि जाणीवपूर्वक ठेवलेली दिशा आहे. एखादी घटना कितीही धक्कादायक असली, तरी तिचं सादरीकरण केवळ प्रेक्षकांना धक्का देण्यासाठी किंवा भावनिक प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी करता कामा नये. त्या घटनेकडे माणुसकीच्या आणि संवेदनशीलतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे. प्रेक्षकांपर्यंत त्या वेदनेची जाणीव पोहोचली पाहिजे, पण त्याच वेदनेचा वापर मनोरंजनासाठी होता कामा नये.
माझ्या लेखकांची भूमिकाही याच विचाराशी पूर्णपणे जुळणारी आहे. कथा सांगताना आपण काय दाखवतो याइतकंच, काय दाखवायचं नाही आणि किती दाखवायचं नाही, हेही महत्त्वाचं असतं. वास्तव आणि सिनेमॅटिक स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन साधताना ही सतर्कता कायम ठेवावी लागते. त्यामुळे माझ्यासाठी वास्तवाधारित कथा पडद्यावर मांडणं ही केवळ दिग्दर्शनाची प्रक्रिया नाही, तर एक मोठी सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. खरं सांगायचं तर, ही सगळी प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारची तारेवरची कसरतच असते.
ईटीव्ही भारत: आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारची माहिती लोकांपर्यंत सहज पोहोचते. मात्र, त्याच विषयाला चित्रपटाच्या माध्यमातून मांडताना अनेक बंधनं येतात. तुम्हाला ही बंधनं कधी जाणवतात का?
मेघना गुलजार : हो, नक्कीच जाणवतात. मात्र, त्या बंधनांकडे मी केवळ अडथळे म्हणून पाहत नाही. त्यामागचं कारणही मला समजतं. प्रत्येक माध्यमाची स्वतःची व्याप्ती आणि परिणामकारकता असते. सोशल मीडिया किंवा मोबाइलच्या माध्यमातून एखादी गोष्ट पाहिली जाते, तेव्हा ती व्यक्तीच्या वैयक्तिक अनुभवापुरती किंवा त्या क्षणापुरती मर्यादित राहू शकते. पण चित्रपटाचं माध्यम वेगळं आहे. मोठ्या पडद्यावर एखादी कथा सामूहिकपणे अनुभवली जाते आणि तिचा भावनिक परिणामही तितकाच व्यापक असतो. चित्रपटाची पोहोच मोठी असते आणि त्यामुळे त्यातून निर्माण होणारा प्रभावही मोठा असतो.
एखाद्या संवेदनशील घटनेचं चित्रण मोठ्या पडद्यावर करताना प्रेक्षक केवळ ती घटना पाहत नाहीत, तर त्या व्यक्तिरेखांशी, त्यांच्या भावनांशी आणि त्यांच्या परिस्थितीशी जोडले जातात. त्यामुळे चित्रपटातून एखादी गोष्ट कशी मांडली जाते, तिचा संदर्भ काय आहे आणि आपण प्रेक्षकांच्या मनावर नेमका कोणता परिणाम घडवून आणत आहोत, याचा विचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. म्हणूनच संवेदनशील विषय हाताळताना आपली जबाबदारीही तितकीच मोठी असते. तुम्ही काहीही दाखवू शकता म्हणून ते दाखवणं आवश्यक नाही. उलट, काय दाखवायचं, किती दाखवायचं आणि कोणत्या पद्धतीनं दाखवायचं, याबाबत अधिक सजग असावं लागतं. विशेषतः जेव्हा विषय वास्तवाशी संबंधित असतो, तेव्हा त्यामागे असलेल्या व्यक्तींच्या भावना आणि त्यांच्या आयुष्याचा विचार करावा लागतो.
मोठ्या पडद्यावर ही जबाबदारी सांभाळणं निश्चितच अधिक आव्हानात्मक आहे. मात्र, मला वाटतं की काही मर्यादा असणं चांगलंच आहे. कारण त्या मर्यादा आपल्याला थांबवण्यासाठी नसतात, तर आपण आपल्या कथेकडे आणि आपल्या कामाकडे अधिक जबाबदारीने पाहावं यासाठी असतात. त्या आपल्याला अधिक सजग, संवेदनशील आणि उत्तरदायी बनवतात. शेवटी, स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांच्यात योग्य समतोल साधणं हेच एका दिग्दर्शकाचं खरं आव्हान आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘तलवार’च्या वेळी तुम्ही सांगितलं होतं की, अशा संवेदनशील विषयांवर काम करताना भावनांवर नियंत्रण ठेवावं लागतं. ‘दायरा’च्या वेळीही तुम्हाला तसाच अनुभव आला का?
मेघना गुलजार: हो, अगदी तसाच. खरं तर ‘दायरा’च्या वेळीही आम्हा सर्वांनाच आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवावं लागलं. काही प्रसंगांचं चित्रीकरण माझ्यासाठी, कलाकारांसाठी आणि संपूर्ण टीमसाठी अतिशय कठीण होतं. कारण आपण जे साकारत असतो, ते केवळ काल्पनिक नसतं, त्यामागे वास्तवातील वेदना आणि माणसांच्या भावना असतात. त्यामुळं त्या प्रसंगांशी भावनिकरित्या जोडले जाणं साहजिकच आहे.
पण चित्रीकरणाच्या वेळी आपल्याला एक गोष्ट सतत लक्षात ठेवावी लागते—आपण तिथे आपलं काम करण्यासाठी आहोत. त्यामुळे एखादा प्रसंग कितीही भावनिक किंवा अस्वस्थ करणारा असला, तरी त्या क्षणी त्याच्याकडे केवळ भावनिक दृष्टिकोनातून पाहता येत नाही. तो प्रसंग तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीनं कसा साकारायचा, कलाकारांना नेमकी काय गरज आहे, कॅमेरा कुठे आहे, दृश्याची लय आणि त्याचा परिणाम काय असायला हवा, यावर लक्ष केंद्रित करावं लागतं.
त्या क्षणी भावनांना पूर्णपणे मोकळं होण्याची मुभा नसते. उलट, एक प्रकारचं भावनिक अंतर निर्माण करून काम करणं गरजेचं असतं. चित्रपटाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर मात्र त्या दाबून ठेवलेल्या भावनांना सामोरं जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे कधी कधी चित्रपट बनवताना आपण जे अनुभवतो, त्याचा खरा परिणाम आपल्यावर नंतर जाणवतो.
ईटीव्ही भारत: म्हणजे दिग्दर्शक म्हणून तुम्हाला स्वतःभोवती एक प्रकारचं भावनिक कवच निर्माण करावं लागतं?
मेघना गुलजार : हो. ‘तलवार’ करताना मला याची जाणीव पहिल्यांदा झाली. अतिशय हादरवून टाकणारे प्रसंग आम्ही चित्रित करत होतो. पण माझं लक्ष त्या वेळी सातत्य, तांत्रिक बारकावे, संवाद, वेळ, कलाकारांची जागा, कॅमेऱ्याची मांडणी अशा गोष्टींवर असायचं. समोर काय घडतंय, त्यापेक्षा ते दृश्य योग्य पद्धतीने कसं चित्रित करायचं, याकडे माझं लक्ष असायचं. हे एक प्रकारचं अंतर्गत कवच आहे, जे नकळत तयार होतं. कारण तुम्हाला कामही करायचं असतं. मात्र, भावना नाहीशा होत नाहीत. त्या नंतर परत येतात.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटसृष्टीतील वातावरणात वाढूनही तुमचा दिग्दर्शक होण्याचा निर्णय बराच उशिरा झाला. तुमच्या बालपणावर त्या वातावरणाचा प्रभाव नव्हता का?
मेघना गुलजार : माझ्या बाबतीत चित्रपटविश्वाचा तसा थेट प्रभाव नव्हता. दिग्दर्शक होण्याचा निर्णय मी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर घेतला. त्याआधीचं माझं बालपण अतिशय सामान्य होतं आणि चित्रपटांपासून काहीसं दूर होतं. माझे आई-वडीलही घरी त्यांचं चित्रपटविश्व घेऊन येत नसत. घरात ते केवळ आई-वडील होते. त्यामुळे चित्रपट बनवणं म्हणजे काय, त्याची फारशी जाणीव माझ्या बालपणी नव्हती.
ईटीव्ही भारत : दिग्दर्शक होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तुम्ही वडिलांच्या हाताखाली काम न करता सईद मिर्झा यांच्याकडे सहाय्यक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागचं कारण काय?
मेघना गुलजार: मला प्रत्यक्ष कामातून शिकायचं होतं. बाबांच्या सेटवर मी गेले असते, तर कदाचित ‘बेबीसाठी ज्यूस आणा’, ‘बेबीसाठी खुर्ची आणा’ असं वातावरण झालं असतं! (हसतात) आणि मला तसं अजिबात नको होतं. मला कोणाच्याही मुलीच्या नात्याने नव्हे, तर एक शिकणारी व्यक्ती म्हणून सेटवर काम करायचं होतं.
मला स्वतःच्या पायावर उभं राहून चित्रपट कसा बनतो, हे समजून घ्यायचं होतं. सेटवरची धावपळ, मेहनत, शिस्त, प्रत्येक विभागाचं काम आणि दिग्दर्शकाची जबाबदारी या सगळ्या गोष्टी मला प्रत्यक्ष अनुभवायच्या होत्या. केवळ पुस्तकातून किंवा घरच्या वातावरणातून चित्रपट निर्मिती शिकणं मला पुरेसं वाटत नव्हतं. म्हणूनच मी सईद मिर्झा सरांकडे सहाय्यक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. तिथे मला अगदी सुरुवातीपासून शिकता आलं आणि सेटवर प्रत्यक्ष काम करताना अनेक गोष्टी समजल्या. मला स्वतःची ओळख आणि माझं काम उभं करायचं होतं. बाबांकडून प्रेरणा आणि मार्गदर्शन मिळणं ही वेगळी गोष्ट आहे, पण दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची वाट तयार करण्यासाठी मला हा अनुभव अत्यंत आवश्यक वाटला.
ईटीव्ही भारत: आज चित्रपटसृष्टीतील पारंपरिक चौकटी मोठ्या प्रमाणावर बदलताना दिसत आहेत. विशेषतः वेगळे, आशयपूर्ण आणि प्रयोगशील विषय प्रेक्षक स्वीकारत आहेत. तुम्हाला या बदलाकडे कसं पाहता?
मेघना गुलजार: माझ्या मते, केवळ चित्रपटसृष्टीच्या पारंपरिक चौकटी बदलत नाहीयेत, तर खरं तर सिनेमाचीच चौकट विस्तारत आहे. आजचा प्रेक्षक अधिक जाणकार झाला आहे. त्याने वेगवेगळ्या माध्यमांमधून, वेगवेगळ्या भाषांमधून आणि जगभरातील सिनेमातून अनेक प्रकारच्या कथा पाहिल्या आहेत. त्यामुळं त्याच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. आजचा प्रेक्षक आम्हाला अगदी स्पष्टपणे सांगत आहे—‘आम्हाला काहीतरी नवीन द्या, आम्ही ते स्वीकारायला तयार आहोत.’ ही माझ्या मते खूप सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक गोष्ट आहे. पूर्वी ज्या विषयांना किंवा कथनशैलींना मुख्य प्रवाहात जागा मिळणं कठीण होतं, त्यांच्यासाठी आज प्रेक्षक अधिक खुले झाले आहेत.
त्यामुळे साच्याबाहेरचं, वेगळं आणि पारंपरिक चौकट मोडणारं कथानक मांडण्याची संधीही वाढली आहे. अर्थात, वेगळं करण्यासाठी वेगळं करण्यापेक्षा कथा प्रामाणिक आणि प्रभावी असणं महत्त्वाचं आहे. पण प्रेक्षक नवीन प्रयोग स्वीकारत आहेत, ही जाणीव आम्हाला आणखी धाडसीपणे कथा सांगण्याची प्रेरणा देते. माझ्या मते, ही प्रेरणा कोणत्याही एका व्यक्तीपुरती किंवा लिंगापुरती मर्यादित नाही. दिग्दर्शक स्त्री असो वा पुरुष, जेव्हा प्रेक्षक नवीन प्रकारच्या कथा स्वीकारण्याची तयारी दाखवतो, तेव्हा त्या प्रत्येक दिग्दर्शकासाठी ही एक सकारात्मक ऊर्जा असते. शेवटी, प्रेक्षक आणि सर्जक यांच्यातला हा संवादच सिनेमाला पुढे घेऊन जातो.
ईटीव्ही भारत: या बदलामध्ये कलाकारांसोबतच निर्माते आणि स्टुडिओंचाही मोठा वाटा आहे.
मेघना गुलजार : नक्कीच. कलाकारांशिवाय चित्रपट बनू शकत नाही. पण केवळ कलाकार पुरेसे नाहीत. निर्माते, स्टुडिओ आणि आर्थिक पाठबळ देणारे लोक नव्या प्रकारच्या आशयाला प्रोत्साहन देत नसतील, तर अशा कथा पडद्यावर येणार कशा? सगळ्यांनी एकत्र येऊन नव्या कल्पना आणि वेगळ्या आशयाला पाठिंबा दिला, तरच चित्रपटसृष्टी पुढे जाईल. आज हेच बदलताना आपल्याला दिसत आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘दायरा’च्या निमित्ताने तुमचे वडील गुलजार यांनी ‘तलवार’पासून सुरू झालेलं वर्तुळ तुम्ही पूर्ण करत असल्याचं म्हटलं आहे. या विधानामागची खास आठवण सांगाल का?
मेघना गुलजार : प्रत्येक वेळी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेचा पहिला मसुदा पूर्ण झाल्यानंतर त्याची पहिली प्रत छापून स्पायरल-बाइंड करून बाबांना दिली जाते. ते ती वाचतात आणि पेनने त्यावर टिपण्या लिहितात. एखादी गोष्ट त्यांना खूप आवडली, तर तिथे ते उद्गारचिन्ह करतात. नंतर मी आणि माझे लेखक ती प्रत घेऊन बसतो आणि उत्सुकतेनं ती उद्गारचिन्हं शोधतो—‘इथेही आहे, इथेही आहे!’ (हसतात)
शेवटच्या कोऱ्या पानावर ते माझ्यासाठी त्यांची अंतिम टिप्पणी लिहितात. प्रत्येक चित्रपटाची अशी प्रत मी जपून ठेवली आहे. ‘दायरा’च्या पटकथेवर त्यांनी लिहिलं—‘तलवारपासून तू जे वर्तुळ सुरू केलं होतंस, ते ‘दायरा’सोबत पूर्ण करत आहेस.’ त्यांच्या त्या शब्दांचं माझ्यासाठी खूप महत्त्व आहे.