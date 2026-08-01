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200हून अधिक पात्रांना आवाज देणारी व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट प्राची साथीनं 'महाप्रभू जगन्नाथ' चित्रपटाच्या निर्मितीप्रवासाबाबत सांगितले विशेष किस्से

'महाप्रभू जगन्नाथ' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटामधील लोकप्रिय व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट प्राची साथीनं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

prachi saathi interview
प्राची साथी यांची मुलाखत (Poster - Photo: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 3:44 PM IST

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हैदराबाद : अनेक वादांनंतर, 'महाप्रभू जगन्नाथ' हा ॲनिमेटेड चित्रपट अखेर प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट 17 जुलै रोजी प्रदर्शित होत होता, परंतु ओडिशा उच्च न्यायालयानं त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस, प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं चित्रपट प्रदर्शित करण्यास मंजुरी दिली. आता हा चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज आहे. प्रदर्शनाची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे निर्मात्यांनी सांगितलंय. हा चित्रपट ओडियासोबतच हिंदी आणि तेलुगू भाषांमध्येही प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपट ॲनिमेटेड असल्यानं, या पात्राला कोणी आवाज दिला आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत. हा चित्रपट भगवान जगन्नाथ आणि बलराम यांच्या मैत्रीवर आधारित असल्यानं, भगवान जगन्नाथाच्या आवाजानं सर्वांची मने जिंकली आहेत. पण या सुंदर आवाजामागे लोकप्रिय व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट प्राची साथी आहेत. त्यांनी यापूर्वी 'लिटल कृष्ण', 'मिनी माऊस' अशा 200 हून अधिक पात्रांना आवाज दिला असून लोकप्रियता आणि प्रशंसा मिळवली आहे.

प्राची साथी यांच्याबद्दल : इतकेच नाही तर त्या भरतनाट्यम नृत्यांगना, मॉडेल आणि अभिनेत्रीही आहेत. त्यांनी 1994 मधील 'करामती कोट' या हिंदी चित्रपटात बालकलाकार म्हणून काम केलं होतं. त्यानंतर, त्यांनी शाहरुख खानच्या 'परदेस' चित्रपटात 'दक्षा'ची भूमिका साकारली. त्यांनी 'आहट' या मालिकेतही काम केलं आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी 'व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट' म्हणून परदेशी ॲनिमेशनमधील 200 हून अधिक पात्रांना हिंदी आवाज दिला आहे. 1992 पासून त्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 'कृष्णा और कंस' (2012) या 3डी ॲनिमेटेड चित्रपटातील 'कृष्ण', डिस्नेचे पात्र 'मिनी माउस', 'द सूट लाइफ ऑफ झॅक अँड कोडी' मधील ब्रेंडा सॉंगची 'लंडन टिप्टन' ही भूमिका, 'पेप्पा पिग', 'स्टुअर्ट लिटल' मधील 'जॉर्ज लिटल', 'क्लिफर्ड द बिग रेड डॉग', 'क्लिफर्ड्स पपी डेज' मधील 'एमिली एलिझाबेथ हॉवर्ड', 'स्मॉल वंडर्स' मधील 'विकी द रोबोट', 'माय फ्रेंड्स टिगर अँड पू'मधील 'डार्बी' आणि 'पिगलेट' तसेच 'ॲलिस इन वंडरलँड'मधील 'ॲलिस' यांसारख्या भूमिकांसाठी त्या ओळखल्या जातात.

सध्या त्या 'महाप्रभू जगन्नाथ'या चित्रपटात 'महाप्रभू'ची भूमिका साकारल्यामुळं चर्चेत आहेत. ईटीव्ही इंडियाच्या प्रतिनिधी तेजस्विनी सेठी यांच्याशी झालेल्या एका विशेष मुलाखतीत, त्या 'व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट' म्हणून आपला प्रवास, 'महाप्रभू'ची भूमिका आणि ओडिशा यांबद्दल भाष्य करतात.

ईटीव्ही भारत: तुम्ही 'व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट' बनण्याचा निर्णय कसा घेतला आणि हा प्रवास कोठून सुरू झाला?

प्राची साथी : मी काहीच विशेष केले नाही किंवा त्याबद्दल फारसा विचारही केला नाही. माझ्या आयुष्यातील गोष्टी अशाच घडत गेल्या आणि मी त्या स्वीकारत गेले. मी सर्वांना हेच सांगेन की, प्रत्येकाच्या आयुष्यात संधी येतात. त्या संधींचा अतिविचार करून वाया घालवू नये, तर त्यावर त्वरित कृती करावी. कधीकधी आपल्याला वाटते की आपण त्यात परिपूर्ण होऊ. पण कितीही शिकले तरी कदाचित काही गोष्टी शिकता येत नाहीत. आयुष्यातील एक सुंदर गोष्ट म्हणजे, मी जे काही केले त्याबद्दल फारसा विचार केला नाही. माझ्या आईला कलेची आवड आहे. तिला स्वतःला नृत्य शिकण्याची इच्छा होती, पण ते शक्य झाले नाही. म्हणूनच तिनं मला नृत्याकडे वळवले. माझा प्रवास पृथ्वी थिएटरपासून सुरू झाला. सुट्ट्यांच्या काळात 'समर कॅम्प'मधून हा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर मला मुलांवर आधारित 'करामाती कोर्ट' हा चित्रपट मिळाला. या चित्रपटातील 'मुनी' हे पात्र लोकांना आजही आठवते, याचा मला आनंद आहे. या चित्रपटाच्या डबिंगदरम्यान, साऊंड इंजिनिअर राकेश रंजन यांनी माझ्या नृत्याचे कौतुक केलं होतं. 1993 मध्ये काम करण्याची पद्धत अशी होती की, आम्हाला फोटो (स्क्रीनवर) दिसायचा आणि मग पात्राचा आवाज, भावना आणि संवाद यांचा ताळमेळ बसवून, तो चेहरा 'क्लोज' होताना संवाद बोलायचा असायचा. मग हळूहळू मी काम करू लागले. मी या क्षेत्रात 30 वर्षांहून अधिक काळापासून कार्यरत आहे. मी लहान मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंतच्या विविध पात्रांना आवाज देते, पण मला वाटते की मुलांच्या पात्रांसाठी माझा आवाज अधिक विशेष ठरतो.

ईटीव्ही भारत: 'लिटल कृष्ण'चा (Little Krishna) आवाज तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे?

प्राची साथी : काही पात्रे अशी असतात जी आपल्यासोबतच राहतात. अगदी झोपेत असतानाही मला 'लिटल कृष्ण'चा आवाज काढायला सांगितले, तरी मी तो काढू शकते.

ईटीव्ही भारत: त्या आवाजामागील व्यक्ती म्हणून स्वतःची ओळख करून देण्याची इच्छा तुम्हाला कधी झाली आहे का?

प्राची साथी: मला कधीकधी वाटते की हे एक गूढ आहे. तो आवाज श्रीकृष्णाचा आहे की, जगन्नाथजींचा, हे कोणालाच माहित नसते. त्यामागे कोण आहे हे अज्ञात आहे, हे एक रहस्यच आहे. लोकांना आमचा चेहरा माहीत असावा, त्यांनी आमच्याबद्दल बोलावं किंवा हा आवाज कोणी दिला आहे हे त्यांना कळावे, अशी इच्छा आम्हालाही असते. पण लोकांना ते जाणून घ्यायचे आहे की नाही, किंवा आवाजामागील व्यक्ती कोण आहे हे जाणून घेण्याची त्यांना गरज आहे की नाही, हे मला माहित नाही. मी इतकेच म्हणेन की मी खूप भाग्यवान आहे की, मला अशा सुंदर पात्राला आवाज देण्याची संधी मिळाली. मी खूप आनंदी आहे.

ईटीव्ही भारत: 'महाप्रभू जगन्नाथ' या पात्राला आवाज देण्याची संधी तुम्हाला कशी मिळाली?

प्राची साथी : खरं सांगायचं तर, आमच्या क्षेत्रात आपण पात्र निवडत नाही, तर पात्रच आपल्याला निवडतं. हा सर्व कलाकारांसाठी एक धडा आहे. आपण आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करतो आणि उत्तम काम करण्याचा प्रयत्न करतो. ऑडिशन देताना, ज्या पात्रासाठी आपण ऑडिशन देत आहोत ते पात्र आपल्याला मिळावं अशी आपली इच्छा असते. पण तो आवाज त्या पात्रासाठी योग्य आहे की नाही, याचा विचार दिग्दर्शकच करतात. यात 'मी कमी प्रयत्न केले आणि त्याने जास्त केले' असा काही भाग नसतो, ती एक प्रकारची 'कनेक्शन' किंवा जुळणी असते. त्यामुळं मी असं म्हणेन की महाप्रभू जगन्नाथांनीच माझी निवड केली आहे. मी त्यांना निवडू शकत नाही किंवा तशी क्षमताही माझ्यात नाही. त्यांनी या आवाजासाठी माझी निवड केली, याचा मला आनंद आहे.

ईटीव्ही भारत: 'लिटल कृष्ण' आणि 'महाप्रभू जगन्नाथ' यांना आवाज देताना तुम्हाला काही आव्हानांचा सामना करावा लागला का?

प्राची साथी : माझ्यासाठी सर्व पात्रं ही दैवी पात्रं असतात. प्रत्येक पात्राची वैशिष्ट्ये वेगळी असतात आणि त्यांचा अभ्यास करावा लागतो. मी या क्षेत्रात 30 वर्षे दिली आहेत, त्यामुळं आवाज कसा द्यायचा हे मला माहित आहे. ऑडिशन देताना आम्ही त्या अनुभवाचा वापर करतो आणि दिग्दर्शक सांगतील तसं काम करतो. अशा भक्तीपूर्ण पात्रांसाठी मी काही विशेष पूर्वतयारी करत नाही. मी एवढंच सांगेन की, जेव्हा मला एखाद्या पात्रासाठी आवाज देण्यास सांगितलं जातं, तेव्हा मी त्या पात्राचा फोटो मागतो. तो फोटो पाहून मला समजतं की, मी कसा आवाज देऊ शकतो. अर्थात, प्रत्येक कलाकाराची पात्र स्वीकारण्याची आणि आवाज देण्याची पद्धत वेगळी असते.

ईटीव्ही भारत: 'महाप्रभू जगन्नाथ' यांना आवाज देतानाचे काही खास अनुभव किंवा आठवणी आहेत का?

प्राची साथी : महाप्रभू जगन्नाथ यांची कथा अतिशय सुंदर आहे. त्यांचे रूप आणि वेशभूषा सुंदर आणि मनमोहक आहे. आपल्या देशात आपण दगड आणि फुलांमध्येही देव पाहतो. आपण माणसांमध्येही देव पाहतो. प्रत्येकाचे आपल्या देवाशी एक वेगळे आणि अतूट नाते असते. हीच ती सुंदर वेशभूषा आपल्याला लाभली आहे. आपण देवाशी कसे बोलतो आणि आपले त्यांच्याशी कसे नाते आहे, म्हणूनच, जेव्हा मी या पात्राला आवाज देते, तेव्हा मला एक प्रकारची मैत्री जाणवते. त्यांच्यात काहीतरी खास आहे किंवा ते माझ्यामध्ये आहेत असे वाटते. जेव्हा मी बलरामला पाहतो, तेव्हा मला त्याचे रक्षण करावेसे वाटते, त्याची काळजी घ्यावीशी वाटते. जेव्हा मी हे पात्र साकारते, तेव्हा ते अगदी सहजपणे आतून येते.

ईटीव्ही भारत: 'लिटल कृष्ण' आणि 'महाप्रभू जगन्नाथ' या दोन पात्रांमध्ये काय फरक होता आणि तुम्हाला कोणते पात्र साकारायला अधिक आवडले?

प्राची साथी : तुम्ही मला विचारत नाही आहात की माझे आवडते पात्र कोणते आहे, पण दोन्ही पात्रे खास आहेत असेच मी म्हणेन. 'लिटल कृष्ण' एखाद्या लहान मुलासारखा आहे, त्याचे वय आणि त्या वयानुसार दिला जाणारा संदेश महत्त्वाचा आहे. महाप्रभू जगन्नाथ यांच्या पात्रात थोडा वेगळेपणा आहे. ते दिसायला अतिशय सुंदर आहेत आणि वयानं लहान वाटतात. पण जेव्हा उपदेश करण्याची वेळ येते, तेव्हा ते साक्षात ईश्वराचे रूप धारण करतात. 'लिटल कृष्ण'चे पात्र चंचल आणि खोडकर आहे, तर महाप्रभू जगन्नाथ यांच्या पात्रात परिपक्वता आहे. लोकांना ही दोन्ही पात्रे सारखी वाटत नाहीत, त्यामुळं त्यात काहीतरी बदल करणे आवश्यक होते.

ईटीव्ही भारत: हे पात्र साकारताना तुम्हाला काय विशेष वाटले किंवा कोणत्या गोष्टीनं तुमचे मन जिंकले?

प्राची साथी : हे पात्र साकारताना मला ओडिशामधील कला आणि संस्कृतीबद्दल खूप काही जाणून घेता आले, ज्याबद्दल मला आधी काहीच माहिती नव्हती. आपला देश असाच आहे, प्रत्येक राज्याची संस्कृती वेगळी आहे आणि आपल्यापैकी बहुतेकांना त्याबद्दल फारशी माहिती नसते. आम्हाला 'पांडा' (मंदिरातील पुजारी) आणि इतर अनेक गोष्टींबद्दल माहिती नव्हती. या चित्रपटात आणि मालिकेच्या माध्यमातून आम्हाला ओडिशाबद्दल खूप काही शिकायला मिळाले. माझ्यासाठी ही खूप खास गोष्ट होती.

ईटीव्ही भारत: पुरीला कधी आला होतात?

प्राची साथी : मी खूप लहान होतो, तेव्हा आले होते. पण मला काहीच आठवत नाही. महाप्रभूंनी मला पुन्हा बोलावावे आणि मला त्यांना भेटता यावं, अशी माझी नक्कीच इच्छा आहे. आम्ही अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये याबद्दल चर्चा करत होतो. तेव्हा एक मित्र म्हणाला, "तू असं जाऊ शकत नाहीस." महाप्रभूंची हाक येते. मला त्यांची हाक यावी असं वाटतं आणि मग मी त्यांना भेटायला जाईन.

ईटीव्ही भारत: तुमचे आवडते पात्र कोणते आहे?

प्राची साथी :हो, अशी अनेक पात्रे आहेत जी मी कधीच विसरणार नाही. 'लिटल कृष्णा', 'मिनी माऊस', 'जय जगन्नाथ', 'महाप्रभू जगन्नाथ' यांसारख्या मालिका आणि 'वंडर' (Wonder) मधील 'रॉबर्ट'चे पात्र - जे माझ्यासाठी खास आहे , अशा अनेक भूमिका मी साकारल्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, मुलाखतीपूर्वी मला त्यांची यादीच करावी लागेल.

ईटीव्ही भारत: तुमचा आवाज ऐकून लोकांनी तुम्हाला किंवा तुमच्या पात्राला ओळखले आहे का?

प्राची साथी : यासंदर्भात एक सुंदर अनुभव आहे. मी 'पेप्पा पिग' हे पात्र साकारले आहे, जे खूप लोकप्रिय आहे. हे पात्रही मी कधीच विसरणार नाही. एकदा माझी आई आजारी पडली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. मला रुग्णालयाचे बिल भरायचे होते आणि मी खूप चिंतेत होते, कारण बिल भरले गेले नव्हते. त्यावेळी तिथे असलेल्या कर्मचाऱ्यानं मला सांगितलं की, "मी तुमचा आवाज यापूर्वी ऐकला आहे." तेव्हा मला प्रश्न पडला की, जर त्यानं मला ओळखलं असेल, तर नक्की कोणत्या पात्रावरून ओळखले असेल? मी त्याला थेट विचारले की, "तुमची मुले 'पेप्पा पिग' पाहतात का?" तो म्हणाला की ती मुले दिवसभर तेच पाहतात. त्यावर मी सांगितलं की, तो आवाज माझाच आहे. माझा आवाज घराघरात पोहोचत आहे, हे पाहून मला खूप आनंद झाला. त्यानं मला ओळखले, ही माझ्यासाठी एक मोठी कामगिरी वाटली.

ईटीव्ही भारत: 'परदेस' चित्रपटात शाहरुख खानबरोबर काम करण्याचा अनुभव कसा होता?

प्राची साथी :तो अनुभव खूप छान होता. मला एका शॅम्पूच्या जाहिरातीची संधी मिळाली होती. मी ती जाहिरात केली, त्यासाठी ऑडिशन दिली होती. त्यानंतर मला अनेक ऑफर्स मिळाल्या. पुढं एका व्यक्तीनं मला पाहिले आणि या चित्रपटाची संधी दिली. मी शूटिंगच्या सेटवरही पोहोचले. सर्व काही खूप वेगाने घडले. गंमत म्हणजे, त्यावेळी मी इयत्ता 10वीत शिकत होते. पण मी अशा कुटुंबातून आले आहे, जिथे शिक्षणाला खूप महत्त्व दिले जाते. आम्ही काहीही केले तरी शिक्षण हेच प्राधान्य असते आणि मी अभ्यासातही चांगली होते. अभ्यासासोबतच चित्रपट करणे ही एक मोठी गोष्ट होती. शाहरुखसोबत काम करणेही महत्त्वाचे होते, तो एक उत्तम अभिनेता आहे. आम्ही भेटलो, तेव्हा आम्ही गप्पा मारल्या आणि चर्चा केली. तो खूप मनमिळाऊ माणूस आहे. तो अनुभव खूपच चांगला होता.

ईटीव्ही भारत: 'आहट' या हॉरर मालिकेबद्दल काय सांगाल?

प्राची साथी : ही मालिका करताना खूप मजा आली. या मालिकेचा प्रत्येक भाग (एपिसोड) खूप मोठा असायचा. मी दिग्दर्शक बी.पी. सिंग यांच्यासोबत काम केलं. यात मी एका भूताची मुख्य भूमिका साकारली होती. मी फिल्म सिटीमध्ये रात्रीच्या वेळी शूटिंग करत होते. शूटिंग संपल्यानंतर मला तो शॉट पाहायला सांगण्यात आले. त्यावेळी स्वतःला पडद्यावर पाहून मला भीती वाटली, कारण मी स्वतः हॉरर चित्रपट पाहत नाही. मला या प्रकारातील चित्रपट आवडत नाहीत. हसत-हसत ते म्हणतात, "मला खूप भीती वाटते. हा अनुभव खूप मजेशीर होता. स्वतःला भूताच्या रूपात पाहून मला भीती वाटली."

ईटीव्ही भारत: ज्यांना 'व्हॉइस-ओव्हर आर्टिस्ट' बनायचे आहे, त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल?

प्राची साथी : आता या क्षेत्रात खूप लोक आले आहेत. अनेक कलाकार आहेत. तसेच, आता तंत्रज्ञानही खूप प्रगत झाले आहे. पूर्वी हे एक कौशल्य होते. प्रत्येकालाच संघर्ष करावा लागत असे आणि ते प्रत्येकालाच जमेल असे नव्हते. आम्ही काम करत-करत शिकलो आणि पुढं आलो. आता तंत्रज्ञान आले आहे, एआय (AI) चाही वापर केला जात आहे. तुमच्या आवाजावर काम करा. श्वासोच्छ्वास आणि आवाजातील चढ-उतार (मॉड्युलेशन) यांवर काम करा. दररोज सराव करा. पूर्वी आम्हाला संधी मिळायच्या, पण आता बाजारात स्पर्धा जास्त आहे. त्यामुळं तुमची तयारी जितकी चांगली असेल, तितके काम तुम्हाला मिळू शकते. तयारी सुरू ठेवा आणि सर्व गोष्टींवर काम करण्याचा प्रयत्न करा. हार मानू नका. प्रयत्न करत राहा. तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल.

ईटीव्ही भारत: तुम्ही तुमच्या आवाजाची निगा कशी राखता?

प्राची साथी : आवाजासाठी मी वेगळी अशी काही तयारी करत नाही. आता मला इतका अनुभव झाला आहे की, माईकसमोर गेल्यावर काय करायचे हे आपोआप समजते. आम्ही काही संगीतकार नाही, त्यामुळं मला तसे विशेष काही करावे लागत नाही. खरे सांगायचं तर, मी रोज काही खास तयारी करत नाही. पण मी नृत्य करत राहते. एक कलाकार म्हणून माझे रोज रेकॉर्डिंग असते, त्यामुळं ती एक सवयच बनली आहे. जेव्हा घसा दुखतो, तेव्हा मात्र काहीतरी उपाय करावे लागतात. मी दररोज प्राणायाम, योग आणि मेडिटेशन करते. यामुळं श्वासोच्छ्वासाची जाणीव निर्माण होते. श्वास आणि आवाज यांचा थेट संबंध असतो. जर तुम्ही त्यावर नियंत्रण मिळवले आणि काम केले, तर तुम्ही नक्कीच चांगल्या प्रकारे आवाज देऊ शकता.

ईटीव्ही भारत: 'महाप्रभू जगन्नाथ'या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षक काय म्हणतील?

प्राची साथी : आपल्या देशात ॲनिमेशनपट फार कमी आहेत. त्यातही, जर कथा 'महाप्रभू जगन्नाथ' यांच्यावर आधारित असेल, तर ती अधिकच खास ठरते. सर्व भाविक आणि प्रेक्षकांनी या चित्रपटाचा आनंद घ्यावा आणि त्यातून काहीतरी शिकावे. इतरांनाही याबद्दल सांगावे. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन सर्वांची मने जिंको, हीच सदिच्छा. ओडिया प्रेक्षकांसाठी माझे प्रेम. सर्वांनी हा चित्रपट पाहावा, त्याचा आनंद घ्यावा आणि त्यातून शिकावे. जय जगन्नाथ.

'महाप्रभू जगन्नाथ' हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार : 'महाप्रभू जगन्नाथ'या चित्रपटाबद्दल सांगायचे तर, भगवान जगन्नाथ यांच्यावरील हा पहिलाच ॲनिमेटेड फीचर फिल्म आहे.'जय जगन्नाथ' या मालिकेच्या प्रचंड यशानंतर, निर्मात्यांनी त्यावर आधारित 'महाप्रभू जगन्नाथ' हा चित्रपट तयार केला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्रीपाद वारकेडकर यांनी केलंय. पल्लवी शर्मा यांनी पटकथा आणि संवाद लिहिले आहेत, तर अभिराल कुमार यांनी आपल्या संगीताद्वारे ॲनिमेशनला एका वेगळ्या उंचीवर नेले आहे. 'इल ॲनिमेशन्स प्रायव्हेट' या बॅनरखाली दुर्गा प्रसाद दलाई यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा एक कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपट असून, यात भगवान जगन्नाथ यांच्या परंपरेवर आधारित भक्तिपूर्ण कथेसोबत ॲनिमेशनचा सुरेख संगम साधण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.

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