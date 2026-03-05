जतीन सरना मुलाखत : कॅसेटच्या बॉक्सवर दिसणारे कलाकार, त्यांची छायाचित्रं मला विलक्षण भुरळ घालत असत
जतीन सरना यांचा नवीन चित्रपट येत आहे. 'ना जाने कौन आ गया' हा त्यांचा चित्रपट उद्या येतोय. त्यानिमित्त त्यांची मुलाखत.
Published : March 5, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई - जतीन सरना हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक गुणी आणि बहुआयामी अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. नुकतेच त्यांनी 'थलयवा' रजनीकांत सोबत 'जेलर 2' चे शूट संपवले. मिरुथीया गँगस्टर्स, सात उचक्के, सोनचिडिया, दरबार आणि 83 यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिकांनी त्यांना विशेष प्रसिद्धी मिळवून दिली. ओटीटी माध्यमावरही त्यांनी आपली ठसठशीत छाप सोडली आहे. सेक्रेड गेम्स आणि खाकी : द बिहार चॅप्टर या लोकप्रिय वेब मालिकांमधील त्यांच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक झालं. जतीन सरना यांनी अनेक नामवंत दिग्दर्शकांसोबत काम केलं आहे. त्यामध्ये अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, ए. आर. मुरुगादोस, हंसल मेहता, अभिषेक चौबे, कानू बहल आणि कबीर खान यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. त्यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'ना जाने कौन आ गया' हा चित्रपट प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असून त्या निमित्ताने त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत गप्पा मारल्या त्यातील काही अंश.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही अभिनय क्षेत्रात कसे आलात? तुमची पार्श्वभूमी काय?
जतीन सरना : मी निश्चितच निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलो आहे. माझं मूळ गाव दिल्ली. माझे वडील आजही माझ्या धाकट्या भावासोबत दागिन्यांचा व्यवसाय करतात. मीही काहीकाळ त्याच व्यवसायात होतो. लहानपणी माझी चित्रपटांशी पहिली ओळख व्हीएचएसच्या माध्यमातून झाली. माझ्या काकांनी घरी व्हीसीआर आणला होता आणि कॅसेट भाड्याने आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर असे. त्या कॅसेटच्या बॉक्सवर दिसणारे कलाकार, त्यांची छायाचित्रे मला विलक्षण भुरळ घालत. चित्रपट सुरू झाला की, तो जरी आपल्या वास्तव आयुष्यातील कथा सांगत असला, तरी त्याची मांडणी, त्यातील नाट्य, भव्यता, गाणी, अॅक्शन हे सारे वास्तवापेक्षा मोठे, थोडेसे ‘लार्जर दॅन लाइफ’ भासत असे. आपल्या रोजच्या आयुष्यात नसलेली ती रंगत, ती थरारकता मला मोहून टाकायची. आजकाल मात्र लोकांनी प्रत्यक्ष आयुष्यातच अॅक्शन आणि नाट्य आणायला सुरुवात केली आहे, रस्त्यावरच भांडणे, गोंधळ पण त्यावेळी पडद्यावर दिसणारी ती जादू मला फार आकर्षित करायची. तेव्हा मनात आलं की, हे असें काम मीही करू शकतो. लहानपणापासून मला मिमिक्रीची आवड होती. आमच्या परिसरात होणाऱ्या रामलीलेत भूमिका साकारण्याची संधी मिळायची; नृत्य करण्याचीही आवड होती. त्या साऱ्यांतून अभिनयाची ओढ अधिक दृढ होत गेली.
ईटीव्ही भारत : 'ना जाने कौन आ गया' हा चित्रपट तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचला आणि तुम्ही भूमिकेसाठी काय तयारी केली?
जतिन सरना : 'ना जाने कौन आ गया' हा चित्रपट विकास अरोरा यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे. विकास यांनी मला त्याची कथा ऐकवली. ही एक प्रेमत्रिकोणावर आधारित कथा आहे; पण केवळ प्रेमकथा नाही, तर प्रेमाच्या सूक्ष्म छटांचा वेध घेणारी गोष्ट आहे. बऱ्याच काळानंतर अशी भूमिका मला मिळाली, ज्यात प्रेमासारख्या महत्त्वाच्या भावनेला साकार करण्याची संधी होती. कथा ऐकताच ती मनाला भिडली. चित्रपटात माझ्या पात्राचं नाव कौशल कुमार आहे. तो एक साधा, नऊ ते पाच नोकरी करणारा, आयुष्य अगदी ठराविक चौकटीत जगणारा माणूस आहे. “शिक्षण पूर्ण झालं, आता नोकरी; नोकरी झाली, आता लग्न; लग्न झालं, मग पुढचे टप्पे…” अशा ठरलेल्या मार्गाने तो आयुष्य जगतो. त्या चौकटीबाहेर जगण्याचा किंवा आयुष्याचा आनंद घेण्याचा त्याला फारसा अनुभव नसतो. पण टीना नावाची मुलगी त्याच्या आयुष्यात येते आणि सगळे बदलायला लागते. त्याच्या नात्यांमध्ये एक अपूर्णतेची जाणीव डोकावू लागते. ज्या आयुष्याचा तो पाठलाग करत होता, तेच त्याच्या हातातून निसटताना त्याला दिसते. व्यवस्थित आखलेल्या आयुष्याची घडी विस्कटली तर एका “सिस्टिमॅटिक” माणसाला कोणकोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं, ही त्याची कहाणी आहे.
ईटीव्ही भारत : आपण अनेक प्रेमकथा पाहिल्या आहेत. मग तुमचा चित्रपट वेगळा कसा आहे? प्रत्येकजण आपला चित्रपट वेगळा आहे असेच म्हणतो. तुमच्या चित्रपटात नेमके वैशिष्ट्य काय आहे?
जतीन सरना : तुमचा प्रश्न अत्यंत रास्त आणि योग्य आहे. हजारो चित्रपट बनतात; पण त्या सर्व कथांमध्ये मोजक्या चार-पाच भावनांभोवतीच गोष्टी फिरत असतात. पोस्टर, टीझर किंवा ट्रेलर पाहिल्यावर अनेकदा सगळे सारखेच वाटते. तरीही प्रत्येकवेळी कथा सांगण्याची पद्धत वेगळी असते, दृष्टिकोन वेगळा असतो आणि तोच आमचा प्रयत्न आहे. आजच्या काळात प्रेमाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन काहीसा विस्कळीत झाला आहे. रोज कुणाचे ब्रेकअप, कुणाचे भांडण, कुणाचे नाते तुटल्याच्या गोष्टी आपण पाहतो. सोशल मीडियावर सगळे काही ‘हॅंकी-डोरी’, झगमगीत आणि परिपूर्ण दिसते. पण आतून खरेच तसे असते का? त्या नात्यांमध्ये प्रश्न नसतात का? जेव्हा त्या प्रश्नांकडे आपण दुर्लक्ष करतो, त्यांना नाकारतो, तेव्हा ते एखाद्या जखमेप्रमाणे असते. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारी जखम दुर्लक्षित केली, तर ती वाढत जाते आणि कधीकधी शस्त्रक्रियेपर्यंत नेते; जिथे आपल्या आयुष्याचा एखादा भाग कापून टाकावा लागतो.
आमचा चित्रपट याच वास्तवाला स्पर्श करतो. आपण नात्यांतील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून पुढे जात राहायचे का? की त्यांना सामोरे जाऊन त्यावर मनापासून उपाय शोधायचा? जर प्रेम आहे, तर त्यात राग, खंत, गैरसमजही असू शकतात. मग त्या सगळ्यांवर मात करून ‘मी तुझ्यासोबत आहे’ हे मनापासून कसे म्हणायचे हा प्रश्न आमच्या कथेत उभा राहतो. केवळ वरवरची आश्वासने नव्हे, तर अंतःकरणातून दिलेला आधार किती महत्त्वाचा असतो, हे आम्ही दाखवले आहे. हे कोणत्या एका पिढीपुरते मर्यादित नाही. आजची पिढी असो वा मागील पिढी पूर्वीच्या स्त्रिया लग्नानंतर अनेक गोष्टी न बोलता सहन करत जगल्या; आज मात्र स्त्री-पुरुष दोघांनाही नात्यांमध्ये प्रश्न भेडसावतात. पण मुद्दा कोण दोषी आहे हा नाही. प्रेम ही अत्यंत शुद्ध भावना आहे; ती प्रत्येक काळात, प्रत्येक ऋतूत जिवंत राहते. आमची कथा त्या शुद्ध भावनेला प्रश्न विचारते. नात्यात काही ‘चुकीचे’ घडले की तेवढ्यावरच गोष्ट संपते का? की त्यापलीकडे जाऊन आपण त्याचा विचार करू शकतो, त्याला जपू शकतो? शेवटी आम्ही कोणताही ठराविक उपाय सांगितला नाहीये. पण या पात्रांच्या आयुष्यात जे घडते, ते प्रेक्षकांसमोर ठेवले आहे. काही गोष्टी सुधारता आल्या असत्या, काही नातेसंबंध जपता आले असते किंवा कदाचित आता त्याची वेळ आली आहे. हे सर्व पडद्यावर पाहिल्यावरच अधिक स्पष्ट होईल. संक्षेपात सांगायचे तर, प्रत्येकाच्या मनात प्रेमाविषयी एक ‘कल्पना’ असते, प्रेम असे असावे, तसे असावे. पण त्या प्रवासाला सुरुवात केल्यावर, शेवटी खरे प्रेम म्हणजे काय, त्याचा आपल्या आयुष्यात नेमका अर्थ काय हे उमजते. आमच्या कथेतली ही तीन पात्रे त्या प्रवासातून जातात. प्रेमाची कल्पना आणि प्रेमाचे सत्य यामधील अंतर काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहात येऊन हा चित्रपट अवश्य पाहावा.
ईटीव्ही भारत : सोशल मीडियाबद्दल तुमचे मत काय? त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलू थोडक्यात सांगा.
जतीन ससना : नक्कीच. सोशल मीडिया हे माहिती देण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त माध्यम आहे. परंतु त्याचबरोबर त्याने आपल्याला मानवी पातळीवर कुठेतरी दूरही नेले आहे. एका घरात चार जण बसलेले असतात, पण चौघेही आपापल्या मोबाईलमध्ये गुंतलेले, कोणाशी संवाद साधत आहेत, हेही कळत नाही. एकदा दिल्लीतील कनॉट प्लेसमध्ये, सणासुदीच्या गजबजाटात मी एक तरुण पाहिला. सगळीकडे उत्सवाचा आनंद, गर्दी, उत्साह… आणि तो मात्र त्या क्षणाचा आनंद उपभोगण्याऐवजी मोबाईलवर शूट करत होता. मला वाटले, तो नेमका कोणासाठी हे चित्रीकरण करतो आहे? आनंद तर त्याच्या सभोवतालीच होता! पण तो तो क्षण जगण्याऐवजी कोणास ठाऊक कुणाला दाखवण्यासाठी तो टिपत होता.
आज ‘व्हॅलिडेशन’ची जी गरज निर्माण झाली आहे, तीच अनेक समस्यांचे मूळ आहे. मान्यता ही नैसर्गिकरित्या मिळाली पाहिजे; आणि ती मिळाली नाही तरी आयुष्य थांबू नये. आपल्या आयुष्यात खरे महत्त्व असते ते घरातील त्या चार माणसांचे, कुटुंबाचे, मित्रांचे. पण आपण कुठेतरी जगाचे ओझे उचलले आहे; सातासमुद्रापार बसलेल्या एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने आपल्याला ‘लाईक’ केले, तरच आपले आयुष्य अर्थपूर्ण ठरेल, अशी भावना निर्माण झाली आहे. मला वाटते, हीच खरी समस्या आहे. आज पीआर यंत्रणा, पोस्ट करण्याच्या वेळा, किती व्ह्यूज आले—या सगळ्याचे गणित आवश्यकही झाले आहे; त्यापासून पूर्णपणे दूर राहता येत नाही.
