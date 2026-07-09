Interview : सनी देओलनं 2026मधील आपल्या चित्रपटांच्या नियोजन आणि आगामी 'इक्का'बद्दल केलं भाष्य...
'इक्का'च्या प्रदर्शनापूर्वी, सनी देओलनं ईटीव्ही भारतशी बोलताना आपल्या व्यस्त वेळापत्रकाविषयी, विविध भूमिका साकारण्याच्या भूमिकेविषयी आणि जवळपास तीन दशकांनंतर अक्षय खन्नासोबत पुन्हा एकत्र काम करण्याबद्दल सांगितलं.
By Seema Sinha
Published : July 9, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 5:04 PM IST
मुंबई : 2026 पर्यंत अनेक बड्या चित्रपटांच्या रांगेसह सनी देओल आपल्या कारकिर्दीत जबरदस्त पुनरागमन अनुभवत आहे.चित्रपटसृष्टी देओलच्या या पुनरागमनाला हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठं मानलं जात आहे.2000च्या दशकातील काहीशा मंद काळानंतर, या दिग्गज 'ॲक्शन किंग'नं 'गदर 2' 2023 या सर्वकालीन ब्लॉकबस्टर चित्रपटाद्वारे उद्योगातील सर्व विक्रम मोडीत काढले आणि त्यानंतर 2026 मध्ये 'बॉर्डर 2' सारखा प्रचंड यशस्वी चित्रपट दिला. त्याच्या कारकिर्दीतील ही भरारी अत्यंत नेत्रदीपक ठरली आहे. 'गदर 2'नं जागतिक स्तरावर 685 कोटी रुपयांची कमाई करून इतिहास रचल्यानंतर,'बॉर्डर 2' या युद्धकथेवर आधारित भव्य चित्रपटात आपली गाजलेली भूमिका पुन्हा साकारली, ज्यानं 2026 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवलं. मोठ्या पडद्यावर सक्रिय असलेला देओल आता नेटफ्लिक्सच्या 'इक्का' या चित्रपटाद्वारे डिजिटल विश्वात पदार्पण करण्यास सज्ज झाला आहे, ज्यामध्ये तो एका प्रभावी कोर्टरूम (न्यायालयीन) भूमिकेत दिसणार आहे.
भविष्याचा विचार करता, हा अभिनेता थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. त्याच्या आगामी चित्रपटांमध्ये 'बंटवारा 1947'चा समावेश आहे, हा राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित आणि आमिर खान प्रॉडक्शन्सची निर्मिती असलेला एक बहुप्रतीक्षित 'पिरियड ड्रामा' आहे. तसेच 'रामायण पार्ट 1' हा एक भव्य चित्रपट प्रोजेक्ट आहे, ज्यामध्ये तो हनुमानाची भूमिका साकारत असल्याचं वृत्त आहे आणि हा चित्रपट दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय त्याचा 'गब्रू' हा एक भावनिक ॲक्शन-ड्रामा चित्रपट आहे, ज्यात तो एका निर्भय आणि भव्य व्यक्तिमत्त्वाच्या रक्षक-नायकाची भूमिका साकारत आहे. 'सूर्या' या आणखी एका ॲक्शन-ड्रामा चित्रपटात तो निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या कणखर भूमिकेत दिसणार आहे, आणि त्यानंतर त्याचा 'बाप' हा आणखी एक ॲक्शन-मनोरंजक चित्रपटही येणार आहे.
देओल 2026मधील आपल्या व्यस्त कामाच्या वेळापत्रकाला कारकिर्दीतील 'सुवर्णकाळ' मानतात आणि आपल्या यशाचे श्रेय चाहत्यांच्या अखंड पाठिंब्याला देतात. "वेळ कोणासाठीही थांबत नाही, ती सतत चालत राहते, फरक फक्त एवढाच असतो की कधी तुम्ही झोपलेले असता तर कधी जागे होता. तुमचे चाहते आणि प्रेक्षक तुम्ही कधी जागे व्हाल याची वाट पाहत असतात, जेणेकरून ते पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी जल्लोष करू शकतील आणि उत्साह वाढवू शकतील," असे देओल म्हणतात. ते मोजकेच बोलणारे आणि अत्यंत खाजगी आयुष्य जगणारे, जमिनीशी जोडलेले आणि अंतर्मुख व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. 'इक्का' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, सनी देओल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यात त्यांनी आपल्या आगामी व्यस्त कामाच्या वेळापत्रकाबद्दल, विविध प्रकारच्या भूमिका साकारण्याच्या ओढीबद्दल आणि जवळपास तीन दशकांनंतर अक्षय खन्नासोबत पुन्हा काम करण्याबद्दल चर्चा केली.
खऱ्या आयुष्यात देओल फारसे बोलत नसले तरी, जेव्हा ते एखादी भूमिका साकारतात, तेव्हा पडद्यावर त्यांच्या आवाजाची अद्वितीय ताकद आणि अभिनयातील प्रखर तीव्रता दिसून येते. 'घायल'मधील अजय मेहरा किंवा 'गदर'मधील तारा सिंग यांसारख्या पात्रांची ओळख त्यांच्या शांत आणि संयमी व्यक्तिमत्त्वाने पटते, जी नंतरच्या काळात आक्रमक गर्जना आणि प्रभावी संवादांच्या रूपात प्रकट होते. 2026मध्येही त्यांनी ही शांत पण खंबीर ताकद जपली आहे. 'इक्का' या कोर्टरूम ड्रामामध्ये बचाव पक्षाच्या वकिलाची भूमिका साकारतानाही त्यांच्या अभिनयात तोच भारदस्तपणा दिसून येतो. कोर्टरूममधील तणावपूर्ण संघर्ष, भावनिक क्षण आणि बदलत्या निष्ठांनी भरलेला या चित्रपटाचा ट्रेलर एका अशा कथेची झलक दाखवतो, जिथे प्रत्येक पात्राला कठीण निर्णय आणि त्यांचे परिणाम यांचा सामना करावा लागतो.
चित्रपटाबद्दल बोलताना देओल म्हणतात, "इक्का' हा केवळ एक कोर्टरूम ड्रामा नाही. ही कथा कुटुंब, नातेसंबंध आणि आयुष्यात घ्याव्या लागणाऱ्या कठीण निर्णयांबद्दल आहे. अर्जुन हा योग्य गोष्टी करण्यावर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे, परंतु परिस्थिती त्याला आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास भाग पाडते. त्याचे दुःख, त्याचा राग, त्याची शांतता आणि ज्या गोष्टींवर त्याचा विश्वास आहे त्यासाठीचा त्याचा लढा, या गोष्टींनी मला या भूमिकेकडे आकर्षित केले."
हे सर्वश्रुत आहे की, 1980 आणि 1990 च्या दशकात पदार्पण करणारे सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगण आणि सैफ अली खान यांसारखे अनेक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार आजही चित्रपटसृष्टीत आपले अढळ स्थान टिकवून आहेत. मुख्य भूमिकांपासून ते भव्य ब्लॉकबस्टर आणि प्रभावी व्यक्तिरेखा साकारण्यापर्यंत त्यांनी सहजपणे स्वतःला सामावून घेतले आहे.
आपल्या व्यक्तिमत्त्वात बदल घडवून, निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकून आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर विस्तार करून या दिग्गज कलाकारांनी आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. देओल यांच्या मते, 80 आणि 90च्या दशकातील कलाकार आपली लोकप्रियता आणि टिकून राहण्याची क्षमता कायम राखू शकले, "कारण त्यांनी आधुनिक तांत्रिक युक्त्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी अस्सल भावनिक जिव्हाळा, जुन्या पद्धतीची शिस्त, प्रेक्षकांना भावणारा नायकत्व आणि सामान्य माणसाशी असलेले नाते यांवर आपला पाया रचला होता." त्यांचे असे मानणे आहे की, या जुन्या चित्रपटांमधील अस्सल ऊर्जा आणि उत्कटतेमुळेच आजचे प्रेक्षकही ते चित्रपट आवडीनं पाहतात. चित्रपट निर्मिती किती खोलवर गुंतवून ठेवणारी असू शकते, याचे सार देओल यांच्या या विचारांतून दिसून येते.
त्यानं पुढं सांगितलं,"बघा, यात तरुण किंवा वृद्ध असा प्रश्न नाही, तर समाजाची आणि पात्रांची खोली मांडणं महत्त्वाचं आहे. आपल्या अवतीभोवती जे घडत आहे, त्याचे प्रतिबिंब चित्रपटात उमटले पाहिजे. पण शेवटी, हे सर्व मनोरंजनच आहे, जिथे तुम्हाला पटकथा आणि पात्रात पूर्णपणे समरस व्हावे लागते आणि चित्रपट संपल्यानंतरही त्या पात्राचा प्रभाव तुमच्यावर कायम राहतो. मला नेहमीच असे वाटले आहे की चित्रपट हा एक 'नशा' आहे, एक प्रकारचे व्यसन आहे..." असे ते म्हणतात.
'इक्का' या कायदेशीर ड्रामा-थ्रिलर चित्रपटात अक्षय खन्ना खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटामुळं हे दोन अभिनेते तब्बल तीन दशकांनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत. यापूर्वी ते जे.पी. दत्ता यांच्या 1997मधील 'बॉर्डर' या युद्धविषयक चित्रपटात एकत्र दिसले होते. देओल म्हणतात, "आता योग्य वेळ आली आहे... काळाचा काही नेम नसतो... तुम्ही वेळेचा अंदाज लावू शकत नाही... तुम्हाला फक्त काम करत राहावे लागते आणि कधीही हार मानू नये लागते, अक्षयनं तेच केलं आहे. आता त्याची भरभराट होत आहे आणि तो यशाच्या शिखरावर आहे, तो यापेक्षाही अधिक यशास पात्र आहे. मला त्याच्यासाठी आनंद होत आहे. आम्ही 1997मध्ये 'बॉर्डर'मध्ये पहिल्यांदा एकत्र काम केलं होतं आणि आमचे समीकरण खूप चांगले होते, कारण तो विनोद खन्ना यांचा मुलगा आहे. आता 29 वर्षांनंतर आम्ही भेटलो, हा खूप मोठा काळ होता, पण भेटल्यावर जुन्या दिवसांची आठवण ताजी झाली. तो माझ्यापेक्षा थोडा अबोल आहे, पण स्वभावानं तो अतिशय उत्तम माणूस आहे."
'इक्का' या आगामी कोर्टरूम ड्रामा चित्रपटात देओल एका आक्रमक वकिलाच्या भूमिकेत परतत आहेत. 'दामिनी' (1993) मधील 'ॲडव्होकेट गोविंद' ही त्यांची गाजलेली भूमिका साकारून 33 वर्षे उलटली असली, तरी हा नवीन कायदेशीर थ्रिलर चित्रपट त्यांचे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रमुख पदार्पण ठरणार आहे. हा चित्रपट 10 जुलै रोजी नेटफ्लिक्सवर जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे. 'इक्का'मध्ये देओल 'अर्जुन मेहरा' ही भूमिका साकारत आहेत, जे एक प्रसिद्ध आणि अत्यंत प्रामाणिक बचाव पक्ष वकील (डिफेन्स लॉयर) आहेत. जेव्हा त्यांना 'शौर्यमान गौर' (अक्षय खन्ना) याच्या बाजूनं खटला लढण्यास भाग पाडले जाते, तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात मोठी खळबळ उडते, कारण शौर्यमान हा केवळ खुनाचा संशयित नसून त्यांचा जुना व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीही असतो. यानंतर 'दामिनी'मध्ये काम करण्याबद्दल सांगितलं, त्यात माझी भूमिका तशी छोटी होती—म्हणजे तशी काही मोठी भूमिका नव्हतीच—पण मला त्याचा भाग बनायचे होते. हा चित्रपट इतका मोठा होईल आणि माझी भूमिका इतकी अविस्मरणीय ठरेल की इतक्या वर्षांनंतरही ती लोकांच्या हृदयात जिवंत राहील, याची मला कधीच कल्पना नव्हती. मला अशा सुंदर भूमिका साकारायच्या आहेत जिथे कदाचित त्या भूमिकेचा काय परिणाम होईल हे मला माहीत नसेल, पण जर त्या पात्राचा प्रवास सुंदर असेल, तर माझ्यासाठी त्याहून मोठा आनंद दुसरा कोणताही नाही. ‘दामिनी’नंतर मला संधी मिळाली नाही. त्यामुळं जेव्हा हा विषय माझ्याकडे आला तेव्हा मला खूप आनंद झाला. आम्ही ‘दामिनी 2’ बनवण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण ते शक्य झालं नाही. आणि जेव्हा सिद्धार्थनं 'इक्का'चा दिग्दर्शक.... मला ही कथा सांगितली, तेव्हा ती मला खूप आवडली. अर्थात, यासाठी वेळ लागतो; चित्रपट कसा आकार घेईल हे कधीच सांगता येत नाही, काळ बदलत असतो," असे ते म्हणतात.
1993 मधील 'दामिनी' या गाजलेल्या चित्रपटात भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढा देणाऱ्या एका आक्रमक वकिलाची भूमिका सनी देओलनं साकारली होती. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात संस्मरणीय अभिनयांपैकी एक म्हणून ही भूमिका आजही ओळखली जाते आणि प्रेक्षकांच्या मनावर तिची खोल छाप आहे. जरी ती एक सहाय्यक भूमिका असली, तरी कोर्टरूममधील त्याच्या प्रभावी उपस्थितीनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं होतं.
"बघा, कलाकार म्हणून एखादा चित्रपट किंवा आपली भूमिका किती लोकांपर्यंत पोहोचेल, याची आम्हाला काम करताना कल्पना नसते... आम्हाला काही कथा आवडतात, पात्रे रंजक वाटतात आणि आम्ही ती उत्तमरीत्या साकारण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या बाबतीत अनेकदा असे घडते की, चित्रपट पूर्ण झाल्यावर पाहताना मला वाटते की, मी ते अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकलो असतो. पण लोकांना त्यातील त्रुटी माहित नसतात, त्यामुळं जेव्हा ते तुमची प्रशंसा करतात, तेव्हा तुम्हाला वाटते, 'देवाचे आभार, मी वाचलो."
देओल कुटुंबाचा वारसा आणि स्वतःची मोठी कामगिरी असूनही, चित्रपटसृष्टीतील चार दशकांच्या प्रवासाबाबत सनी अत्यंत नम्र आहे. "गेल्या एक-दोन वर्षांत गोष्टी थोड्या बदलल्या आहेत... आता माझ्या मनात हे विचार येऊ लागले आहेत की, 'अरे हो, मी इतकी वर्षे पूर्ण केली आहेत.' पण तरीही मला वाटते की मी तीच व्यक्ती आहे." ज्याच्या नावावर 100 हून अधिक चित्रपटांची नोंद आहे आणि विविध प्रकारच्या भूमिका साकारण्याची जिद्दच त्याला वयाच्या 68 व्या वर्षीही कार्यरत ठेवते. "मला अधिकाधिक चित्रपट करायला आणि रंजक पात्रे साकारायला आवडेल. लोकांनी मला पूर्वीही प्रेम दिले आणि आजही ते देत आहेत. मी जिथे जिथे जातो, तिथे मला खूप प्रेम मिळते. मी आता ओटीटी विश्वातही पाऊल टाकले आहे आणि भविष्यात आणखी काम करेन, मला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचायला आवडेल," असे सांगत त्यानं आपल्या संवादाचा समारोप केला.