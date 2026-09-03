सुनील कुमार लोधी यांची मुलाखत, 'हनुमान अंश' अंध गायकाची संघर्षकथा
'हनुमान अंश' चित्रपटामध्ये सुनील कुमार लोधी यांनी गायलेल्या गाण्याची खूप चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. अंध गायकाची संघर्षकथेबद्दल काही गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 10:53 AM IST
सागर : सध्या भारतीय बॉक्स ऑफिसवर बाबा नीम करोली यांच्या जीवनावर आधारित 'हनुमान अंश' या चित्रपटाचे वर्चस्व आहे. कमी बजेटमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं आपल्या बजेटच्या कित्येक पटींची कमाई केली आहे. चित्रपट आणि त्यातील स्तोत्रांची देशभरात चर्चा होत आहे. सोशल मीडियावर 'हनुमान अंश'मधील स्तोत्रांची जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, 'हनुमान अंश'मधील सर्वात लोकप्रिय स्तोत्रांपैकी एक अंध गायक सुनील कुमार लोधी यांनी गायलं आहे.
लहानपणापासून अंध असलेल्या सुनील लोधी यांनी कधी कल्पनाही केली नव्हती की, देव एके दिवशी त्यांच्या अपंगत्वावर मात करून त्यांना एक स्टार्स बनवेल. सुनील यांचा देवावर विश्वास होता आणि त्यांनी आपल्या अपंगत्वाला स्वतःवर हावी होऊ दिलं नाही. त्यांना लहानपणापासूनच स्तोत्रे आणि संगीताची आवड होती आणि देवानं त्यांच्या स्तोत्रांना इतका आशीर्वाद दिला की, आज गावाच्या चौकात गाण्यापासून ते चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्ध झाले आहेत.'हनुमान अंश'मध्ये सुनीलने गायलेले 'मैने तेरे ही भरोसे हनुमान' हे भजन खूप लक्ष वेधून घेत आहे आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या भजनाची रील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामुळं, लोक सुनीलला भेटण्यासाठी आणि त्याची भजने ऐकण्यासाठी उत्सुक आहेत. ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, सुनील लोधीनं गरिबीतून श्रीमंतीकडे झालेला आपला प्रवास आणि आपले नशीब कसे बदलले हे सांगितले.
सुनील कुमार लोधीबद्दल : सुनील लहानपणापासून अंध आहेत. मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील आग्रा या छोट्या गावातील रहिवासी असलेले सुनील लोधी जन्मापासून अंध आहेत. मात्र, आज ते 'हनुमान अंश'मध्ये गायलेल्या भजनांमुळं देशभरात प्रसिद्ध झाले आहेत. सुनील सांगतात की ते लहानपणापासून अंध आहेत. त्यांच्या आई-वडिलांना त्यांची दृष्टी परत यावी असे वाटत होते. परिणामी, त्यांच्यावर महागडे उपचारही करण्यात आले, पण त्यांची दृष्टी परत आली नाही.
सुनील सांगतात, "माझ्या आई-वडिलांनी माझ्यावर सर्वत्र उपचार करून घेतले, पण देवाला ते मान्य नव्हते. मी माझ्या डोळ्यांनी जग पाहू शकत नव्हतो. माझ्या कुटुंबात माझे आई-वडील आणि दोन भावंडे आहेत. आम्ही दोन एकर जमीन आणि पशुपालनावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो. आर्थिक अडचणी आणि अंधत्वामुळं मी माझे शिक्षण पूर्ण करू शकलो नाही. पण जेव्हा मी स्वतःला देवाला समर्पित केले, तेव्हा जणू माझे जगच बदलून गेले."
भजनांमुळे प्रसिद्धी : सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा सुनील शाळेत होते, तेव्हा त्यांना भजन आणि गाणी गाण्याची आवड होती. त्यांचे शिक्षक आणि वर्गमित्र त्यांची भजनं आणि गाणी ऐकून ती त्यांच्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड करत असत. हळूहळू, त्यांना गावातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये भजन गाण्यासाठी आमंत्रित केले जाऊ लागले. सुनील म्हणाला, "लोकांना माझी भजने आवडली, म्हणून मी तामुरा वाजवायला शिकलो आणि भजने माझ्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनली." आज माझ्या गावातील आणि आजूबाजूच्या गावांतील लोक मला भजने गाण्यासाठी सोबत घेऊन जातात.
सुनील लोधीचे नशीब कसे पालटले : सुनील सांगतो, "माझ्या आयुष्यातील एक मोठे वळण 2019मध्ये आले, जेव्हा माझ्या शेजाऱ्यानं मला युट्युबर रोहित साहूबद्दल सांगितले. रोहित माझ्या मावशीच्या गावचा, तालचिरीचा आहे. त्याचे 'बुंदेली दुनिया' नावाचे एक युट्यूब चॅनल आहे आणि तो त्यावर व्हिडिओ अपलोड करतो." जेव्हा रोहित साहू आग्रा येथील त्याच्या बहिणीच्या घरी गेला होता, तेव्हा तो सुनीलला भेटला. सुनीलचा आवाज ऐकून रोहितनं व्हिडिओ बनवून ते सोशल मीडियावर अपलोड करण्यास सुरुवात केली. सुनीलचे 'बुंदेली'मधील 'दुल्हा बनकर आ गाव ठेला, है मोटर को ब्याव' हे गाणे युट्यूबवर लोकांपर्यंत पोहोचले. त्या गाण्याला जवळपास 900,000 व्ह्यूज मिळाले. यानंतर, सुनीलला काही प्रमाणात ओळख मिळू लागली आणि त्याच्या कार्यक्रमांना मागणी वाढू लागली. मग तो कार्यक्रमांमध्ये गाऊन पैसे कमवू लागला, ज्यामुळं त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. त्यानंतर सुनील आणि रोहितनं एकत्र अनेक भजने रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर अपलोड केली. 'मोरे संकट कटैया हनुमान' हे भजन खूप लोकप्रिय झाले आणि इंदूरस्थित व्हीआरके प्रॉडक्शन्सनं त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर हे भजन यूट्यूबवर प्रदर्शित करण्यात आले, ज्याला 28 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले.
त्यांना मुंबईला जाण्याची संधी कशी मिळाली? : सुनील लोधीची लोकप्रियता हळूहळू वाढत गेली आणि रोहित त्याला मुंबईला घेऊन आला, जिथे साई बाबा स्टुडिओमध्ये सुनीलच्या भजनांचे रेकॉर्डिंग सुरू झाले. रेकॉर्डिंगनंतर रोहित आणि सुनील वर्सोवा बीचवर फिरायला गेले. त्यांनी बीचवर काही फोटो काढले, जे रोहितनं 'बुंदेली दुनिया' नावाच्या इंस्टाग्राम पेजवर पोस्ट केले. जेव्हा 'हनुमान अंश' या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनी रोहितचे इंस्टाग्राम अकाउंट पाहिले, तेव्हा त्यांनी ते मुंबईत आहेत का, असा मेसेज पाठवला. रोहितनं होकार देताच, दिग्दर्शकानं त्याला स्टुडिओचा पत्ता पाठवला आणि येण्यास सांगितलं. त्यानंतर रोहित आणि सुनील स्टुडिओमध्ये पोहोचले. सुनीलनं दिग्दर्शक आणि चित्रपटाच्या टीमसमोर तीन-चार भजने गायली. या भजनांपैकी, 'मैने तेरे ही भरोसे हनुमान' आणि 'सागर में नैया दार दाई' ही भजने दिग्दर्शकाला खूप आवडली. दिग्दर्शकानं ही दोन भजने 'हनुमान अंश' या चित्रपटात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला, जो आता प्रचंड यशस्वी ठरला आहे.
सुनील लोधीसाठी रोहित देवापेक्षा कमी नाही : सुनील आपल्या यशाचे श्रेय रोहितला देतो. तो म्हणतो की रोहित त्याच्या आयुष्यात देवासारखा आला, कारण त्याला जाणीव झाली होती की, त्याचे आयुष्य इतके सोपे असणार नाही. सुनील म्हणतो, "माझ्या आयुष्यातील संघर्षात आणि आज मी मिळवलेल्या यशात रोहित मामांचे मोठे योगदान आहे. त्यांनी माझा हात धरला, माझे व्हिडिओ बनवले आणि जर ते नसते, तर मी कदाचित अजूनही माझ्या गावात अज्ञातच राहिलो असतो."
या गायकासोबत गाण्याचे स्वप्न : 'हनुमान अंश'च्या यशानं सुनील लोधीसुद्धा लोकप्रिय झाला आहे. त्याची भजने सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. लोक त्याच्या भजनांवर आधारित रील्स आणि शॉर्ट्ससुद्धा बनवत आहेत. सुनील म्हणाला की, आता तो आपल्या गायन कारकिर्दीत प्रगती करण्यासाठी अधिक मेहनत घेईल. त्यानं हेही उघड केलं की, त्यानं आठ गाण्यांसाठी करार केला आहे. या भजन गायकानं आपली एक मनातील इच्छाही व्यक्त केली. सुनीलचे स्वप्न आहे की, त्यानं प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक जुबिन नौटियालसोबत गावे, कारण त्याला जुबिनचा आवाज सर्वात मधुर वाटतो. त्याला लग्नही करायचे आहे, पण त्याला अशी जोडीदार हवी आहे, जी त्याची परिस्थिती समजून घेईल आणि नेहमी त्याच्या पाठीशी उभी राहील.