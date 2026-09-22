ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: सारंग साठे- मराठी सिनेमा येतोय म्हटलं की बाकीच्यांनी एक पाऊल मागे घ्यावं, अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी ही माझी इच्छा आहे !

‘आली मोठी शहाणी’ हा मराठी चित्रपट काही दिवसांमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती सारंग साठेनं दिली आहे.

Interview Sarang Sathaye
सारंग साठेची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 12:29 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठी मनोरंजनविश्वात अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माते म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे नाव म्हणजे सारंग साठे. रंगभूमीपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास डिजिटल माध्यम, वेबसीरीज आणि चित्रपटांपर्यंत विस्तारला आहे. मराठी प्रेक्षकांसाठी नव्या धाटणीचा आशय निर्माण करण्याच्या उद्देशानं सारंग साठे, पॉला मॅकग्लिन आणि अनुषा नंदकुमार यांनी ‘भाडिपा’ची मुहूर्तमेढ रोवली. विनोद, सामाजिक भाष्य, वेब कंटेंट, स्टँडअप आणि तरुणाईशी जोडणाऱ्या कथा अशा विविध माध्यमांतून ‘भाडिपा’नं आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. ‘कास्टिंग काउच विथ अमेय अँड निपुण’, ‘चिकटगुंडे’, ‘कांदे पोहे’, ‘बी.ई. रोजगार’ आणि ‘शांतीत क्रांती’ यांसारख्या प्रकल्पांमधून त्यांच्या सर्जनशीलतेचे विविध पैलू समोर आले. अभिनेता म्हणून ‘उबुंटू’, ‘श्यामची आई’, ‘नाच गं घुमा’, ‘छावा’ आणि आता ‘आली मोठी शहाणी’ अशा चित्रपटांमधूनही त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनयापासून निर्मितीपर्यंत आणि डिजिटल विश्वापासून मोठ्या पडद्यापर्यंतचा हा प्रवास, तसेच मराठी मनोरंजनविश्वाबद्दलची त्यांची दृष्टी जाणून घेण्यासाठी सारंग साठे यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली ही खास बातचीत...

ईटीव्ही भारत: ‘आली मोठी शहाणी’ स्वीकारण्यामागचं सर्वांत मोठं कारण काय होतं?
सारंग साठे: मला गेल्या काही काळात सतत एका विशिष्ट प्रकारच्या भूमिका मिळत आहेत. सत्याच्या शोधात बाहेर पडलेला एखादा युवक, प्रोफेसर, समाजसुधारक किंवा थोडी इंटेलेक्चुअल व्यक्तिरेखा... लोकांनी कदाचित माझी एक विशिष्ट इमेज तयार केली आहे. त्यामुळं त्याच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी वेगळं करण्याची माझीही इच्छा होती. आनंद (गोखले - दिग्दर्शक) मला खूप पूर्वीपासून ओळखतो. माझ्या कॉलेजच्या दिवसांपासून त्यानं मला पाहिलं आहे. तो माझा खूप जुना मित्र आहे. माझ्या पहिल्या सिनेमांपैकी ‘एक मराठी माणूस’मध्ये तो असिस्टंट डायरेक्टर होता. तेव्हापासून त्यानं मला एक वचन दिलं होतं की, ‘मी तुला कधीतरी माझ्या सिनेमात घेईन.’ त्यामुळं त्याच्यासोबत काम करण्याची एक जुनी इच्छा होतीच. पण या भूमिकेची ऑफर त्यानं दिली, तेव्हा त्यानं मला एक मजेशीर ब्रीफ दिलं. तो म्हणाला, ‘तू पूर्वी जसा चार्मिंग होतास ना, तसा मला तुला पुन्हा बघायचंय.’ (हसतो) मी मनात म्हटलं, ‘या जगात मला चार्मिंग म्हणणारा कोणीतरी तरी आहे!’ त्यामुळं माझ्यासाठी ते खूप मजेशीरही होतं आणि एक आव्हानही होतं. स्क्रिप्ट ऐकल्यानंतर ती मला आवडलीच; पण आनंदनं माझ्यातला हा वेगळा पैलू पाहिला, हेही ही भूमिका स्वीकारण्यामागचं महत्त्वाचं कारण होतं.

Sarang Sathaye Interview
सारंग साठेची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)



ईटीव्ही भारत: म्हणजे तुमच्यासाठी ही भूमिका स्वतःच्या इमेजमधून बाहेर पडण्याची संधी होती?
सारंग साठे: अगदी. अभिनेता म्हणून आपण एका चौकटीत अडकून राहणं मला आवडत नाही. एखादी भूमिका चांगली झाली की त्याच प्रकारच्या आणखी भूमिका आपल्याकडे येतात, हे स्वाभाविक आहे. पण कलाकार म्हणून आपल्याला स्वतःलाही सतत आव्हान देत राहावं लागतं. प्रेक्षकांनी आपल्याला वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखांमध्ये पाहावं, ही माझी कायम इच्छा राहिली आहे. ‘आली मोठी शहाणी’मध्ये मला माझ्यातला एक वेगळा पैलू दाखवता आला. ही व्यक्तिरेखा करताना माझ्या आधीच्या भूमिकांपेक्षा माझी देहबोली, एनर्जी आणि व्यक्तिरेखेकडे पाहण्याची पद्धतही वेगळी होती. त्यामुळं मला या भूमिकेत काम करताना खूप मजा आली.

अर्थात, सगळ्याची सुरुवात स्क्रिप्टपासून होते. स्क्रिप्ट उत्तम होतीच, पण आनंदनं मला ज्या पद्धतीनं ही भूमिका समजावून सांगितली, त्याने माझी उत्सुकता आणखी वाढली. त्याचं माझ्याबद्दलचं जुनं निरीक्षण आणि त्यानं दिलेलं ते ‘चार्मिंग’चं ब्रीफ माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरलं.

ईटीव्ही भारत: ऋता दुर्गुळेसोबत पहिल्यांदा काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
सारंग साठे: खूप छान अनुभव होता. ऋता खूप सहजपणे काम करते. तिच्यात एक नैसर्गिकपणा आहे आणि ती सीनमध्ये खूप सहजपणे शिरते. आमच्या दोघांच्या व्यक्तिरेखांची एनर्जी वेगवेगळी आहे आणि त्यामुळं पडद्यावर एक वेगळं समीकरण तयार होतं. पहिल्यांदाच एकत्र काम करताना समोरच्या कलाकाराची काम करण्याची पद्धत समजून घेणं गरजेचं असतं. पण आमच्यात ते फार सहजपणे घडलं. शूटिंगदरम्यान आम्ही खूप धावलो, अनेक वेगवेगळ्या लोकेशन्सवर काम केलं, गोव्यात फिरलो आणि अर्थातच भरपूर खाल्लंही! (हसतो)

म्हणून या सिनेमाच्या आठवणी फक्त सीन किंवा शॉट्सपुरत्या मर्यादित नाहीत. शूटिंगच्या बाहेरचा आमचा वेळ, गप्पा, खाणं आणि सतत सुरू असलेली धावपळ हे सगळंही या प्रवासाचा भाग आहे. त्यामुळं ऋतासोबत पहिल्यांदा काम करणं नक्कीच लक्षात राहणारं आहे.

Sarang Sathaye Interview
सारंग साठेची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)

ईटीव्ही भारत : ट्रेलरमध्ये तुमची दोघांची सतत धावपळ दिसते. त्या शूटिंगची आठवण कशी आहे?
सारंग साठे: आम्ही अक्षरशः नॉनस्टॉप धावत आहोत! (हसतो) आनंदनं मला गोव्यातल्या गल्ल्या-बोळांपासून रस्त्यांपर्यंत सगळीकडे पळवलं आहे. ट्रेलरमध्ये जे काही सेकंद दिसतं, त्यासाठी आम्ही प्रत्यक्षात बराच वेळ धावत होतो. माझं वय 44 आहे, हे मला आनंदला कदाचित सतत आठवून द्यावं लागायचं! (हसतो) पण त्यानं माझं पोट कमी होण्यापासून फिटनेसपर्यंत सगळ्यासाठी खूप मदत केली. त्यामुळं हा सिनेमा माझ्यासाठी एका प्रकारचा फिटनेस प्रोजेक्टही ठरला!


शूटिंगच्या वेळी मात्र खूप दमायला व्हायचं. पुन्हा टेक घ्यायचा, पुन्हा त्याच वेगानं धावायचं, वेगवेगळ्या अँगल्ससाठी पुन्हा तेच करायचं... त्यावेळी थोडं कठीण वाटायचं. पण आता ट्रेलरमध्ये ते सगळं पाहताना खूप मजा येते. कारण त्या काही सेकंदांमागे असलेली मेहनत आणि त्या दिवसांच्या आठवणी आमच्यासाठी खूप खास आहेत.

ईटीव्ही भारत: शूटिंगमधला सर्वांत मजेशीर भाग कोणता?
सारंग साठे: गोव्यात खाणं! (हसतो) मला खायला प्रचंड आवडतं. माझ्याकडे बघून कदाचित ते लगेच जाणवत नसेल, पण मला खाण्याची खूप आवड आहे. त्यामुळं गोव्यात शूटिंगला गेल्यावर केवळ शूटिंग करून परत यायचं, असं माझं अजिबात नव्हतं. ऋता आणि बाकीच्या टीमला घेऊन मी गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांत खायला जायचो. आम्ही ज्या पद्धतीनं गोव्याचं शूटिंगच्या निमित्तानं दर्शन घेतलं, त्याच पद्धतीनं मी त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी खायला घेऊन गेलो. कुठे काय चांगलं मिळतं, कोणता पदार्थ खायला हवा, कुठे थांबायला हवं, याची एक वेगळीच यादी तयार झाली होती.


त्यामुळं या सिनेमाच्या शूटिंगच्या आठवणींमध्ये धावपळ, शूटिंग आणि काम आहेच; पण त्यासोबत गोव्यात केलेलं खाणं-पिणं आणि टीमसोबत घालवलेला वेळही तितकाच लक्षात राहील.

Sarang Sathaye Interview
सारंग साठेची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत: ‘आली मोठी शहाणी’ची गोष्ट मराठी प्रेक्षकांसाठी वेगळी का आहे?
सारंग साठे: मला या सिनेमातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग वाटतो तो म्हणजे प्री-टीन वयोगट. पौगंडावस्थेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मुलं-मुलींचं एक वेगळं भावविश्व असतं. त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात, त्यांच्या आजूबाजूच्या जगाकडे पाहण्याची त्यांची स्वतःची पद्धत असते. पण या वयोगटाला केंद्रस्थानी ठेवून फार कमी सिनेमे बनतात. मी याआधी ‘किल्ला’ या सिनेमाचा भाग होतो. त्या सिनेमातही मुलांच्या भावविश्वाला खूप महत्त्व होतं. त्यामुळं हा वयोगट माझ्यासाठी नवीन नाही. खरंतर मी स्वतः जेव्हा साधारण नवव्या वर्षापासून पंधराव्या वर्षापर्यंतचे सिनेमे पाहिले, तेव्हा त्या सिनेमांचा माझ्यावर सर्वाधिक प्रभाव पडला. त्या वयात आपण जे पाहतो, ज्या व्यक्तिरेखांशी रिलेट होतो, ज्या गोष्टी आपल्याला भावतात, त्या कुठेतरी आपल्या मनात खोलवर राहतात. नंतर मोठं झाल्यावरही त्या आठवणी आणि त्या अनुभवांचा आपल्या विचारांवर परिणाम होत असतो. त्यामुळं त्या वयोगटासाठी सिनेमा बनवणं मला खूप महत्त्वाचं वाटतं.


ईटीव्ही भारत: आणि या सिनेमामुळे पालक आणि मुलं एकत्र थिएटरमध्ये येतील, असं तुम्हाला वाटतं?
सारंग साठे: नक्कीच. मला वाटतं हा या सिनेमाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मुलांसाठी सिनेमा असेल तर आई-बाबा त्यांच्यासोबत येणारच. त्यामुळं एका अर्थानं हा फक्त मुलांचा सिनेमा राहत नाही; तो संपूर्ण कुटुंबाचा अनुभव बनतो. मुलं हा सिनेमा त्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहतील, तर आई-बाबा कदाचित त्याच गोष्टींकडे त्यांच्या अनुभवातून पाहतील. आणि सिनेमा पाहिल्यानंतर त्या दोन्ही पिढ्यांमध्ये एखादी चर्चा सुरू झाली, एखाद्या विषयावर संवाद झाला, तरी त्याचा खूप फायदा आहे.

मला वाटतं आजच्या काळात मुलं आणि पालक यांच्यात संवाद होणं खूप महत्त्वाचं आहे. ‘आली मोठी शहाणी’ त्या संवादासाठी एक निमित्त ठरू शकतो. त्यामुळं आई-बाबांनीही मुलांसोबत हा सिनेमा थिएटरमध्ये पाहावा, ही माझी मनापासून इच्छा आहे.

Sarang Sathaye Interview
सारंग साठेची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत: तुम्ही आता स्वतः निर्मिती आणि दिग्दर्शनही करत आहात. मराठी सिनेमाबद्दल तुमची सर्वांत मोठी इच्छा काय आहे?
सारंग साठे: मी आता स्वतः निर्मिती आणि दिग्दर्शनाकडेही वळलो आहे, त्यामुळं सिनेमा बनवण्याची प्रक्रिया आधीपेक्षा खूप जवळून समजते. त्यामुळं मराठी सिनेमाबद्दल माझ्या काही इच्छा आहेत. आपण कायम ऐकतो की मराठी सिनेमाला थिएटर्स कमी मिळतात, शोज कमी मिळतात किंवा स्क्रीनिंगसाठी संघर्ष करावा लागतो. माझी इच्छा अशी आहे की परिस्थिती उलट व्हावी. मराठी सिनेमा येतोय म्हटलं की त्याच्यासाठी थिएटर्स आणि प्रेक्षकांची जागा निर्माण व्हावी. मराठी सिनेमाची स्वतःची अशी ताकद आणि बाजारपेठ असावी की, तो येताना बाकीच्या सगळ्यांनीही घाबरावं, त्याची दखल घ्यावी.

अर्थात, ही इच्छा पूर्ण होण्यासाठी फक्त बोलून चालणार नाही. आपल्याला चांगले सिनेमे बनवावे लागतील, वेगवेगळ्या विषयांवर काम करावं लागेल आणि प्रेक्षकांशी प्रामाणिक राहावं लागेल. प्रेक्षकांनीही मराठी सिनेमाला सातत्यानं साथ दिली, तर ही परिस्थिती नक्कीच बदलू शकते.

ईटीव्ही भारत: मराठी सिनेसृष्टीसाठी सध्याचा काळ तुम्हाला कसा वाटतो?
सारंग साठे: मला वाटतं हे वर्ष खूप चांगलं सुरू झालं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे मराठी सिनेमे येत आहेत आणि प्रेक्षकही त्यांच्याकडे लक्ष देत आहेत, ही खूप सकारात्मक गोष्ट आहे. मला वाटतं हा प्रवास एका वर्षापुरता मर्यादित न राहता पुढेही असाच सुरू राहायला हवा. आपण सगळ्यांनी आपापल्या परीनं चांगलं काम केलं, वेगवेगळे प्रयोग केले आणि प्रेक्षकांशी प्रामाणिक राहिलो, तर या चांगल्या वातावरणाचा फायदा संपूर्ण इंडस्ट्रीला होऊ शकतो. आणि अर्थातच, बाप्पाची साथ असली की आणखी काय हवं? माझ्या स्वतःच्या इच्छा खरंतर खूप आहेत. त्या सगळ्या इथे सांगत बसलो तर ही मुलाखतच संपणार नाही! (हसतो) पण एवढं नक्की की मराठी सिनेमासाठी हा चांगला प्रवास असाच पुढे सुरू राहावा, ही मनापासून इच्छा आहे.

ईटीव्ही भारत: शेवटी ‘आली मोठी शहाणी’बद्दल प्रेक्षकांना काय सांगाल?
सारंग साठे: माझ्यासाठी हा सिनेमा केवळ माझा किंवा ऋताचा नाही. हा सिनेमा पडद्यावर दिसणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराचा जितका आहे, तितकाच तो पडद्यामागे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. पहिली कल्पना सुचण्यापासून पुढं स्क्रिप्ट लिहिणं, निर्मात्यांनी त्यावर विश्वास ठेवणं, दिग्दर्शकानं ती कथा पडद्यावर आणणं, कलाकारांनी व्यक्तिरेखा साकारणं, संगीत टीम, कॅमेरा, एडिटिंग, कोरिओग्राफी, हेअर-मेकअप, कॉस्च्युम आणि प्रॉडक्शन—प्रत्येक विभागानं आपापल्या पद्धतीनं या सिनेमासाठी मेहनत घेतली आहे. आम्ही दोघं पोस्टरवर दिसतो, त्यामुळे लोकांचं लक्ष आमच्याकडे जातं, पण त्या पोस्टरच्या मागे असलेल्या असंख्य लोकांची ही मेहनत आहे. म्हणून मला मनापासून वाटतं की प्रेक्षकांनी हा सिनेमा पाहावा, त्याच्याशी कनेक्ट व्हावं आणि त्यातील त्या निरागस, मजेशीर आणि भावनिक जगाचा अनुभव घ्यावा.

2 ऑक्टोबरला ‘आली मोठी शहाणी’ थिएटरमध्ये येतोय. मुलांसोबत, आई-बाबांसोबत, संपूर्ण कुटुंबासोबत हा सिनेमा पाहा आणि आम्ही केलेली ही मेहनत तुम्हाला कशी वाटली, हे नक्की सांगा.

हेही वाचा :

  1. ऋता दुर्गुळे : 'गार्गी' साकारताना मला माझ्यातला एक वेगळा भाग एक्सप्लोर करता आला...
  2. बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक होत ‘आली मोठी शहाणी’ची सुरेल ‘गणेश वंदना’ प्रेक्षकांच्या भेटीला!
  3. हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये स्टारर ‘आली मोठी शहाणी’चा भन्नाट टीझर प्रदर्शित!

TAGGED:

INTERVIEW SARANG SATHAYE
ALI MOTHI SHAHANI
UPCOMING MARATHI MOVIE
सारंग साठे
SARANG SATHAYE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.