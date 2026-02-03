ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2' चित्रपटातील काही दृश्यांवर मेजर होशियार सिंह यांचा मुलगा नाराज, उपस्थित करत आहेत विविध प्रश्न

1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी नेमंक काय घडलं, हे खरंच 'बॉर्डर 2'मध्ये दाखविण्यात आलं का ? आता याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

Border 2
'बॉर्डर 2' (फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ (ETV भारत जयपूर)बरोबर मेजर होशियार सिंग)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 2:09 PM IST

जयपूर : शहरातील एका रस्त्यावर एक घर आहे जिथे 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या आठवणी अजूनही जिवंत आहेत. त्याला 'जरपाल हाऊस' म्हणतात. मेजर होशियार सिंह यांचा मुलगा विजय सिंह दहिया येथे राहतो, ज्यांचे वडील बसंतर युद्धाचे खरे नायक होते. 'बॉर्डर 2' या चित्रपटामध्ये त्यांची कहाणी दाखविण्यात आली आहे. परमवीर चक्र विजेते मेजर होशियार सिंह यांच्या शौर्याची कहाणी आता मोठ्या पडद्यावर तुम्ही पाहू शकता. अभिनेता वरुण धवननं या चित्रपटात त्यांची भूमिका केली आहे. आता या चित्रपटात ऐतिहासिक सत्य अचूकपणे मांडले गेले का? ईटीव्ही भारत टीमनं जरपाल हाऊसला भेट दिली आणि विजय सिंह यांच्याशी विशेष संवाद साधला. त्याच्या डोळ्यात अभिमान होता, पण त्याच्या आवाजात निराशेचा एक इशारा होता. चला या कथेचा तपशील जाणून घेऊया.

चित्रपटांचे जग विरुद्ध खऱ्या युद्धाचे वास्तव : 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 1971च्या युद्धावर आधारित आहे, जो भारताच्या विजयाचे स्मरण करतो. वरुण धवन मेजर होशियार सिंहची भूमिका केली आहे, जो एक सैनिक आहे. शत्रूविरुद्ध खंबीरपणे उभा राहिला आणि पाकिस्तानला पराभूत केले. ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत विजय सिंह यांनी सांगितलं की, त्यांना हा चित्रपट पाहण्याचा आनंद झाला, कारण त्यात त्यांच्या वडिलांच्या शौर्यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता, मात्र काही घटक वस्तुस्थितीच्या विरोधात आहेत. इतिहासाची पुस्तके आणि उद्धरण (अधिकृत कागदपत्रे) हे सिद्ध करतात.

Border 2
'बॉर्डर 2' (तत्कालीन राष्ट्रपती व्ही.व्ही. यांच्याकडून परमवीर चक्र प्राप्त करताना मेजर होशियार सिंह. गिरी (ईटीव्ही भारत जयपूर))

टँकचा एक शेल फुटला : विजय सिंह यांनी सांगितलं की, चित्रपटात मेजर होशियार सिंग जखमी झाल्यानंतर टँकच्या समोर धावत जाताना दाखवले आहे, मात्र तसे नव्हते. घटना वेगळ्या पद्धतीनं घडल्या. त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या वडिलांपासून थोड्या अंतरावर टँकचा एक शेल फुटला, ज्याचा एक तुकडा त्यांच्या गुडघ्याला लागला. ते गंभीर जखमी झाले मात्र त्यांनी मोर्चा सोडला नाही. जवळच दोन सैनिक मध्यम मशीन गन चालवत होते, मात्र तांत्रिक बिघाडामुळं गोळीबार थांबला. मेजर सिंह त्या बंदुकीतील तज्ञ होते. त्यांनी ती त्वरित दुरुस्त केली आणि पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला केला. परिणाम? एक कर्नल आणि तीन मेजरसह 85 शत्रू सैनिक मारले गेले. यानंतर, पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडरनं पांढरा झेंडा फडकावला आणि युद्धविराम जाहीर केला.

Border 2
'बॉर्डर 2' (मेजर होशियार सिंह त्यांच्या पत्नी धन्नो देवीबरोबर एका सैन्याच्या कार्यक्रमात (ईटीव्ही भारत जयपूर))

युद्धाच्या वेळेबद्दलही आक्षेप आहेत : विजय सिंह स्पष्ट करतात की, प्रत्यक्ष लढाई मध्यरात्री जारपाल गावात झाली, अंधारात गोळीबार सुरू असताना, मात्र चित्रपटात ते दुपारच्या दृश्याच्या रूपात चित्रित केले आहे. विजय सिंह हसतात आणि म्हणतात की, त्यांचे वडील क्वचितच स्वतःच्या कथा सांगतात. त्यांनी त्यांच्याकडून काही माहिती मिळवली. 'बसंतरच्या लढाई'वरील पुस्तके त्यांनी वाचली. त्यांनी पुढं म्हटलं की, हा चित्रपट आणखी चांगला बनवता आला असता.

Border 2
'बॉर्डर 2' (मेजर होशियार सिंह आणि त्यांची पत्नी धन्नो देवी (ETV भारत जयपूर))

मेजर होशियार सिंहच्या स्वतःच्या शब्दांत संपूर्ण कथा : मेजर सिंहच्या शौर्याची खरी कहाणी त्यांच्या स्वतःच्या लिखित कागदपत्रांमध्ये उलगडली आहे, ज्यामध्ये ते सांगतात की 15 डिसेंबर 1971च्या थंड रात्री, भारतीय सैन्याच्या तिसऱ्या ग्रेनेडियर बटालियनचे 100 सैनिक शकरगढ सेक्टरमधील बसंतर नदी ओलांडण्यासाठी निघाले. नदीचे पाणी बर्फासारखे थंड आणि खोल होते. सैनिकांनी मानेइतके पाणी झुगारून नदी ओलांडली आणि पाकिस्तानात पोहोचले. यानंतर चित्रपटात पाणी गुडघ्यापर्यंत असल्याचे दाखवले. सैनिकांनी अंधारात शत्रूच्या क्षेत्रात 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर घुसवले. गोळ्या चालत होत्या आणि शत्रू वाट पाहत होते, मात्र भारतीय सैनिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. मध्यरात्रीपूर्वी, जरपाल गाव ताब्यात घेण्यात आले आणि पाकिस्तानला मोठे नुकसान झाले.

Border 2
'बॉर्डर 2' (परमवीर चक्रासह मेजर होशियार सिंह यांचे पोर्ट्रेट (ETV भारत जयपूर))

तोफगोळ्याचा स्फोट : मेजर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी, 16 डिसेंबर रोजी युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली होती, मात्र बसंतर या मोठ्या गावात लढाई सुरूच होती. मेजर सिंग आणि त्यांची तुकडी तीन बाजूंनी वेढली गेली होती, समोर शत्रू, सर्वत्र भूसुरुंग आणि मागे नदी. तेवढ्यात, तोफगोळ्याचा स्फोट झाला आणि ते जखमी झाले. कागदपत्रात म्हटलं आहे की, 'माझ्या डोळ्यासमोर अंधार पडला. माझ्या पायातून रक्त येत होते. मी त्यावर मलमपट्टी केली, पण मी चालू शकत नव्हतो. मी मागे हटलो नाही. मी, दोन सैनिकांसह, शत्रूवर सतत गोळीबार करत होतो. या युद्धात, शत्रूचा एक कर्नल आणि तीन मेजर मारले गेले. शेतात मृतदेहही खूप पडलेले होते. शेवटी, मदत आली आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.

'बॉर्डर 2' (मेजर होशियार सिंह यांचा मुलगा विजय सिंह (ईटीव्ही भारत जयपूर) यांच्याशी खास बातचीत)

2011मध्ये जेपी दत्ता यांना संपूर्ण कहाणी सांगितली : ईटीव्ही भारताला दिलेल्या एका खास मुलाखतीदरम्यान, विजय सिंह दहिया यांनी खुलासा केला की, 2011मध्ये चित्रपट निर्माते जेपी दत्ता यांनी त्यांना मुंबईला आमंत्रित केले होते. ते म्हणाले, "मी त्यांना माझ्या वडिलांच्या सैन्य कारकिर्दीतील फोटो आणि कागदपत्रे दाखवली. त्यांनी पाकिस्तानमधील जरपाल गाव जिंकण्याची, त्यांच्या वडिलांनी सांगितलेल्या बसंतर नदी ओलांडण्याची आणि 3 ते 17 डिसेंबरपर्यंतच्या संपूर्ण लढाईची कहाणी सविस्तरपणे सांगितली." ही चर्चा दोन दिवस चालली आणि सर्व डेटा फोटोकॉपी करण्यात आला. विजय सिंह म्हणतात, "जर जेपी दत्ता यांनी स्वतः हा चित्रपट दिग्दर्शित केला असता तर कदाचित तक्रारी नसत्या, मात्र चित्रपटात वास्तविक कथेपेक्षा वेगळे तथ्य आहे."

जरपालच्या विजयापासून, जरपाल हाऊसपर्यंत : 1971च्या त्या विजयानं मेजर सिंहचे आयुष्य बदलले. पाकिस्तानमधील जरपाल गाव जिंकल्यानंतर, जयपूरमधील त्यांच्या घराला 'जरपाल हाऊस' असे नाव पडले. विजय सिंह स्पष्ट करतात, "माझ्या वडिलांची बटालियन दरवर्षी 17 डिसेंबर रोजी, म्हणजेच 16 डिसेंबरच्या दुसऱ्या दिवशी (विजय दिवस) 'जरपाल दिन' साजरा करतात. हा केवळ विजय नाही तर बलिदानाची आठवण करून देणारा आहे."

