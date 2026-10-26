Exclusive Interview: हार्दिक जोशी - मराठी मनोरंजनसृष्टीनं इतर भाषांमधील मनोरंजनविश्वासोबत खांद्याला खांदा लावून पुढं जावं, असं मला मनापासून वाटतं!
मराठी अभिनेता हार्दिक जोशी सध्या त्याच्या आगामी ‘प्रेमायण’ सीरिजमुळं खूप चर्चेत आला आहे. आता त्यानं त्याच्या सीरीजविषयी काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: ‘राणादा’ या लोकप्रिय भूमिकेमुळं घराघरांत पोहोचलेला अभिनेता हार्दिक जोशी आता ‘प्रेमायण’ या वेबसीरिजमधून एका वेगळ्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. सकारात्मक भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकणारा हार्दिक यावेळी काहीसा नकारात्मक आणि अनोख्या छटा असलेली व्यक्तिरेखा साकारत आहे. भूमिकेची निवड, व्यक्तिरेखेसाठी केलेले शारीरिक बदल, दिग्दर्शक भीमराव मुडे यांच्याशी असलेले नाते, अभिनयातील सातत्य आणि राणादा या भूमिकेनं दिलेली ओळख अशा विविध विषयांवर त्याच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा संवाद.
ईटीव्ही भारत: हार्दिक, ‘प्रेमायण’ या वेबसीरिजमध्ये तू एका वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहेस. या मालिकेसाठी तुझ्याशी संपर्क कसा साधण्यात आला? या भूमिकेसाठी तू होकार कसा दिलास?
हार्दिक जोशी: या सगळ्यामागे एकच नाव आहे, ते म्हणजे दिग्दर्शक भीमराव मुडे! त्यांच्यासोबत मी अनेक वर्षांपूर्वी काम केलं होतं. इतक्या वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, याचा मला खूप आनंद झाला. आपल्या आयुष्यात काही माणसं अशी असतात, जी आपल्याला आत्मविश्वास देतात. आपण चांगलं काम करू शकतो, आपल्यातील क्षमता आणखी खुलवू शकतो, हा विश्वास त्यांच्या सहवासातून मिळतो. भीमदादा माझ्यासाठी अशाच व्यक्तींपैकी एक आहेत. ते कलाकारातील गुण ओळखतात आणि त्याच्याकडून सर्वोत्तम काम करून घेतात.
यापूर्वी मी प्रामुख्यानं सकारात्मक भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र, ‘प्रेमायण’मधील माझ्या व्यक्तिरेखेला नकारात्मक छटा आहेत. एखाद्या कलाकाराकडे पाहून त्याच्याकडून कोणत्या प्रकारचं काम करून घेता येईल, हे दिग्दर्शकाला समजणं महत्त्वाचं असतं. काही जणांना माझ्या चेहऱ्यावर निरागसपणा दिसतो, त्यामुळं मी नकारात्मक भूमिका कशी साकारणार, असा प्रश्न पडू शकतो. पण भीमदादांनी माझ्यातील हा वेगळा पैलू ओळखला. या व्यक्तिरेखेबाबत प्रेक्षकांनाही आश्चर्य वाटेल, असं मला वाटतं. ‘हार्दिक अशी भूमिकाही करू शकतो?’ असा प्रश्न त्यांना पडू शकतो. ही व्यक्तिरेखा सकारात्मक आहे की नकारात्मक, ती अशी का वागते, तिची मानसिकता अशी का आहे, याचा शोध प्रेक्षकही घेतील. तिच्यातील वेगळेपण हेच या भूमिकेचं वैशिष्ट्य आहे.भीमदादांचा फोन आला की, मी फारसा विचार करत नाही. कारण त्यांच्यासोबत काम करताना काहीतरी नवीन शिकायला मिळणार, याची खात्री असते. त्यांनी मला फोन करून भूमिकेबद्दल सांगितलं आणि सध्याचा फोटो पाठवायला सांगितला. त्यावेळी मी वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखांसाठी वेगवेगळ्या रूपांत काम करत होतो. माझं दुसरं कामही सुरू होतं. मी त्यांना म्हटलं की, थोडं थांबा, ते काम पूर्ण झाल्यावर मी तुम्हाला हवा तो लूक देतो. त्यांनीही सगळं नियोजन केलं आणि अशा प्रकारे माझी ‘प्रेमायण’साठी निवड झाली.
ईटीव्ही भारत: भीमराव मुडे यांच्याबद्दल तू एवढ्या आत्मीयतेनं बोलतोस. त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव तुझ्यासाठी नेमका काय आहे?
हार्दिक जोशी: भीमदादा हे केवळ आमचे दिग्दर्शक नाहीत, तर आमचे गुरूही आहेत. त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळालं आहे. त्यांच्या फोनकडे मी केवळ कामाची संधी म्हणून पाहत नाही, तर काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी म्हणून पाहतो. या वेबसीरिजच्या निमित्तानं ओमप्रकाशसोबत काम करण्याची संधीही मिळाली. आम्ही एकाच वाहिनीवर काम करत असलो, तरी आमची कामाची वेळ वेगळी असल्यामुळं रोज भेट होण्याची शक्यता कमी असायची. अवॉर्ड शो किंवा एखाद्या समारंभाच्या निमित्तानेच आम्हा कलाकारांची भेट होत असते. त्यामुळं यावेळी एकत्र काम करण्याचा अनुभव खास होता. माझ्या मते, कोणताही कलाकार नवीन नसतो. प्रत्येकाकडून काहीतरी शिकण्यासारखं असतं. आपल्याला सगळंच येतं, असं कधीच म्हणता येणार नाही. शिकत राहणं हीच कलाकाराची खरी ताकद आहे. प्रत्येक भूमिकेतून काहीतरी नवीन देण्याचा माझा प्रयत्न असतो.
मराठी वेबसीरिजसारख्या माध्यमाला मिळणारी संधीही महत्त्वाची आहे. मराठी मनोरंजनसृष्टीनं इतर भाषांमधील मनोरंजनविश्वासोबत खांद्याला खांदा लावून पुढं जावं, असं मला मनापासून वाटतं. मराठी कलाकारांमध्ये क्षमता आहे आणि मराठी मनोरंजनसृष्टी नेहमीच पुढं जाण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळं या माध्यमातूनही आपण नक्कीच मोठी झेप घेऊ, असा मला विश्वास आहे.
ईटीव्ही भारत : तू म्हणालास की प्रत्येक कलाकाराकडून काहीतरी शिकायला मिळतं. सर्जनशील क्षेत्रात काम करण्याचा तुला सर्वांत मोठा फायदा कोणता वाटतो?
हार्दिक जोशी : आपण सर्जनशील क्षेत्रात काम करणारे लोक खरोखरच भाग्यवान आहोत. आपल्याला रोज वेगवेगळ्या माणसांना भेटण्याची, नवीन अनुभव घेण्याची आणि वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा साकारण्याची संधी मिळते. कधी एखाद्या सहकलाकारानं एखाद्या प्रसंगात काहीतरी वेगळं केलं, तर त्यातूनही आपल्याला शिकायला मिळतं. पुढं आपल्याला तशाच प्रकारचा एखादा प्रसंग मिळाला, तर त्या अनुभवाचा उपयोग करता येतो. त्यामुळं नवीन कलाकार आहेत म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. प्रत्येकाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि प्रत्येकाकडून काहीतरी शिकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कलाकार म्हणून आपण सतत शिकत राहिलो, तरच आपलं काम अधिक समृद्ध होतं.
ईटीव्ही भारत : भूमिका निवडताना तू नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा विचार करतोस? मुख्य भूमिका आहे की दुय्यम, याला तू किती महत्त्व देतोस?
हार्दिक जोशी : माझ्यासाठी भूमिका ही भूमिका असते. ती मुख्य आहे की दुय्यम, यापेक्षा त्या व्यक्तिरेखेत मला काय करता येईल आणि प्रेक्षकांना ती किती भावेल, याचा मी विचार करतो. प्रत्येक भूमिकेसाठी मी मेहनत घेतो आणि त्यात माझं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्ही मला आता पाहत असाल, तर कदाचित माझ्या रूपात झालेला बदल तुमच्या लक्षात आला असेल. मी जवळपास 20 ते 30 किलो वजन कमी केलं आहे. प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. मराठी कलाकार ठरावीक प्रकारच्या भूमिकांमध्येच दिसतात, अशी तक्रार अनेकदा ऐकायला मिळते. मग आपणही वेगळं काहीतरी करून पाहावं, असं मला वाटलं.
एखाद्या भूमिकेसाठी वजन वाढवावं लागलं, तर मी ते करतो, दुसऱ्या भूमिकेसाठी कमी करावं लागलं, तरी त्याची तयारी ठेवतो. अर्थात, हे सगळं योग्य नियोजन आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली करणं आवश्यक आहे. ‘प्रेमायण’मधील माझी भूमिका मर्यादित वेळेसाठी असली, तरी तिचा प्रभाव जाणवायला हवा, असं मला वाटतं. दुसऱ्या एका कामासाठी मी वजन कमी केलं होतं. त्या वेळी माझ्या लूकमध्ये बदल करण्याचं ठरवलं होतं. मात्र, या भूमिकेसाठीही आवश्यक असलेला लूक तयार करण्याचा मी प्रयत्न केला. अलीकडेच मी एका निरीक्षकाची भूमिकाही केली. त्या व्यक्तिरेखेत केवळ येणं, संवाद बोलणं आणि निघून जाणं अपेक्षित नव्हतं. त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्त्व विश्वासार्ह वाटायला हवं होतं. त्यामुळे मी त्यासाठी केस कापले आणि लूक बदलला. भूमिका दोन दिवसांची असो किंवा मोठी, तिच्यात जीव ओतणं महत्त्वाचं आहे. माझी एकच इच्छा आहे, की मी प्रत्येक वेळी प्रामाणिकपणे काम करावं आणि प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन द्यावं.
ईटीव्ही भारत: ‘तुझ्यात जीव रंगला’ या मालिकेतील राणादा या भूमिकेने तुला घराघरांत लोकप्रियता मिळवून दिली. मात्र, आता तू वेगळ्या रूपात दिसतोस. प्रेक्षक तुला नव्या भूमिकेत स्वीकारतील, याबद्दल तुला काय वाटतं?
हार्दिक जोशी: एखादी व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांना खूप आवडली, तर त्यातून बाहेर पडणं कलाकारासाठी महत्त्वाचं असतं. प्रेक्षकांनी आपल्याला एका भूमिकेत भरभरून प्रेम दिलं आहे, याचा आनंद असतोच. पण त्याच वेळी त्यांना काहीतरी वेगळं देण्याची जबाबदारीही आपली असते. आजही अनेक जण मला भेटल्यावर राणादाच्या शरीरयष्टीबद्दल बोलतात. त्यांना त्या रूपाची सवय झाली आहे. पण मी इतरही भूमिका केल्या आहेत आणि पुढेही वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. मी वजन का कमी केलं, माझ्या रूपात हा बदल का केला, यामागे काही कारणं आहेत. ती सगळी कारणं मी आत्ताच सांगणार नाही. (हसतो) पुढे एखादी मालिका किंवा चित्रपट येईल, तेव्हा कदाचित प्रेक्षकांना या बदलामागचं कारण समजेल. मला असं वाटतं की, कलाकाराने स्वतःला एका प्रतिमेत अडकवून ठेवू नये. प्रेक्षकांना आपल्यातील वेगवेगळे पैलू दाखवण्याची संधी आपणच निर्माण केली पाहिजे. मी त्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो.
ईटीव्ही भारत : तुझ्या वजनात मोठा बदल झाला आहे. तुझा सध्याचा लूकही छान आहे. मात्र, एखाद्या भूमिकेसाठी वजन वाढवणं किंवा कमी करणं आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं, असं तुला वाटत नाही का?
हार्दिक जोशी: चुकीच्या पद्धतीनं वजन कमी केलं किंवा वाढवलं, तर ते नक्कीच आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळं योग्य मार्गदर्शन घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. माझे प्रशिक्षक विनोद चन्ना सर आहेत. ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध व्यक्तींचे प्रशिक्षक आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी माझ्या आहाराचं आणि व्यायामाचं नियोजन करतो. मला वाटतं, वजन कमी करताना किंवा वाढवताना योग्य मार्गदर्शक असणं खूप गरजेचं आहे. आपण एखाद्या ठिकाणी चित्रीकरण करत असतो, तेव्हा आपल्या आहारात सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी तिथे उपलब्ध असतीलच असं नाही. अशा वेळी परिस्थितीनुसार योग्य पर्याय निवडणं महत्त्वाचं असतं. अनेकदा आपण सोपा मार्ग निवडतो. घरच्या जेवणातून मिळू शकणाऱ्या पोषणाकडे दुर्लक्ष करून लगेच पूरक पदार्थांकडे वळतो. पण प्रत्येक गोष्टीसाठी मेहनत घेणं आणि आपल्या शरीराला वेळ देणं आवश्यक आहे.
मी कामांच्या मागे सतत धावत राहण्यापेक्षा प्रत्येक भूमिकेसाठी काय वेगळं करता येईल, याचा विचार करतो. कधी दिग्दर्शक किंवा निर्मात्यांना एखाद्या भूमिकेसाठी माझ्या रूपात बदल करायचा असेल, तर मी त्यांना थोडा वेळ मागतो. एखाद्या कामासाठी वीस दिवस किंवा महिनाभराचा अवधी मिळाला, तर त्या काळात मी आवश्यक तयारी करू शकतो. त्यामुळं प्रत्येक भूमिकेत तोच तोचपणा येत नाही. माझ्या कामाचा परिणाम माझ्या कुटुंबावर, विशेषतः आता लग्न झाल्यानंतर माझ्या पत्नीवर, होऊ नये, याचीही मी काळजी घेतो. आपली तब्येत बिघडली, तर त्रास केवळ आपल्याला होत नाही, आपल्या कुटुंबालाही त्याचा सामना करावा लागतो. मी सगळे पदार्थ खातो. अगदी श्रीखंड, गुलाबजामूनही खातो! (हसतो) पण त्याचबरोबर व्यायामावरही भर देतो. माझ्यासाठी व्यायाम आणि योग्य आहार या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. शरीराची काळजी घेणं आणि त्याच वेळी आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहणं, हा माझा प्रयत्न असतो.
ईटीव्ही भारत : आता पत्नीचा उल्लेख झालाच आहे, तर तू आणि अक्षया (देवधर) ही जोडी पुन्हा एकदा एकत्र कधी पाहायला मिळणार? तुमच्या चाहत्यांना तुम्हा दोघांना पुन्हा एकत्र पाहण्याची उत्सुकता आहे.
हार्दिक जोशी: लवकरच एक छान सरप्राइज आहे. खरं तर, दोन वेगवेगळ्या प्रकारची सरप्राइज आहेत. त्यापैकी आधी कोणतं समोर येतं, ते पाहूया! (हसतो)
ईटीव्ही भारत : हे सरप्राइज चित्रपटाच्या माध्यमातून असेल, वेबसीरिजमधून की पुन्हा एखाद्या मालिकेतून?
हार्दिक जोशी: मला वाटतं, प्रेक्षकांना आम्हाला मोठ्या पडद्यावर एकत्र पाहायला नक्कीच आवडेल. त्यामुळे चित्रपटाच्या माध्यमातून एकत्र येण्याची संधी मिळाली, तर मला आनंदच होईल. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की मी मालिका करण्याचं सोडणार आहे. दैनंदिन मालिका हे माझ्यासाठी नेहमीच खास माध्यम राहील. मालिकांनी मला कलाकार म्हणून घडवलं, मला ओळख दिली आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलं. त्यामुळं मी या माध्यमाशी कायम जोडलेला राहीन.
‘राणादा’ ही माझ्यासाठी केवळ एक व्यक्तिरेखा नाही, तर प्रेक्षकांनी मला दिलेली पदवी आहे. आजही एखादं लहान मूल, एखादी आई किंवा ताई मला भेटल्यावर ‘राणादा’ म्हणून हाक मारते, तेव्हा मला जाणवतं की मी त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग झालो आहे. मालिका संपून इतकी वर्षं झाली, तरी प्रेक्षकांनी ती व्यक्तिरेखा आपल्या मनात जपली आहे. आजही ते मला त्या नावानं ओळखतात, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. कधी कधी मनात विचार येतो की, आपण त्या व्यक्तिरेखेतून बाहेर पडून काहीतरी वेगळं करायला हवं. पण राणादाच्या लोकप्रियतेचा मला कधीही कंटाळा आलेला नाही. उलट, प्रेक्षकांनी दिलेलं हे नाव माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांनी मला दिलेलं हे प्रेम मी कायम जपेन.