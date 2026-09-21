ऋता दुर्गुळे : 'गार्गी' साकारताना मला माझ्यातला एक वेगळा भाग एक्सप्लोर करता आला...
मराठी अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे अभिनीत 'आली मोठी शहाणी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती अभिनेत्रीनं दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई : ऋता दुर्गुळेनं छोट्या पडद्यापासून सुरू केलेला तिचा अभिनयप्रवास आज मराठी चित्रपट, वेब आणि रंगभूमीपर्यंत विस्तारला आहे. ‘दुर्वा’मधील दुर्वा आणि ‘फुलपाखरू’मधील वैदेही या व्यक्तिरेखांनी तिला घराघरात ओळख मिळवून दिली, तर ‘मन उडू उडू झालं’मधील दीपिकानं तिच्या लोकप्रियतेत आणखी भर घातली. ‘सिंगिंग स्टार’चे सूत्रसंचालन करत तिनं छोट्या पडद्यावर अभिनेत्रीपलीकडची बाजूही प्रेक्षकांसमोर आणली. रंगभूमीवर ‘दादा एक गुड न्यूज आहे’ या नाटकातून तिनं आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली, तर ‘ठरलंय फॉरेव्हर'मधूनही तिचा रंगभूमीशी असलेला प्रवास पुढं सुरू राहिला. नुकतीच प्रदर्शित झालेली मराठी वेब सीरीज 'अगं आई अहो आई'मधून तिची अभिनयातील परिपक्वता समोर आली. ‘अनन्या’मधून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केल्यानंतर ‘टाईमपास 3’, ‘सर्किट’, ‘कन्नी’, ‘आरपार’ आणि ‘उत्तर’ या चित्रपटांतून तिच्या अभिनयाचा प्रवास अधिक विस्तारला. आता ‘आली मोठी शहाणी’मधील भूमिकेसाठी अनुभवातून आलेली समज महत्त्वाची ठरल्याचं ऋता सांगते. अभिनयाच्या प्रत्येक माध्यमातून नवी व्यक्तिरेखा आणि नवं आव्हान स्वीकारणाऱ्या ऋताशी ‘आली मोठी शहाणी’ आणि तिच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत: ‘आली मोठी शहाणी’ हा सिनेमा तुमच्यासाठी नेमका कशामुळं खास आहे?
ऋता दुर्गुळे : खरं सांगायचं तर ‘आली मोठी शहाणी’ हा माझा पहिला सिनेमा असणार होता. आनंद सरांनी मला ही गोष्ट ‘अनन्या’च्या आधीच ऐकवली होती. त्या वेळी माझं ‘दादा एक गुड न्यूज आहे’ हे नाटक सुरू होतं आणि पुण्यात आमची भेट झाली होती. पण मला कायम असं वाटतं की, आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट घडण्यासाठी एक योग्य वेळ असतो. काही गोष्टी आपल्या आयुष्यात आधी येतात, पण कदाचित आपण त्या स्वीकारण्यासाठी तेव्हा तयार नसतो. त्यावेळी मला वाटतं, गार्गीसारखं पात्र साकारण्यासाठी जी समज, अनुभव आणि भावनिक परिपक्वता आवश्यक होती, ती माझ्यात कदाचित तेवढी नव्हती. गेल्या काही वर्षांत अभिनय करताना, वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा साकारताना आणि माणूस म्हणूनही जे अनुभव आले, त्यातून माझ्यात काही बदल झाले. त्यामुळं जेव्हा पुन्हा ही भूमिका माझ्यासमोर आली, तेव्हा मला जाणवलं की आता कदाचित मी गार्गीला योग्य पद्धतीनं समजून घेऊ शकते. म्हणून हा सिनेमा माझा पहिला सिनेमा न होता, माझ्या अभिनयाच्या प्रवासात थोडं पुढे आल्यावर करणं माझ्यासाठी खूप योग्य ठरलं. कधी कधी एखादी गोष्ट उशिरा घडते, पण ती त्याच वेळी घडते जेव्हा आपण तिच्यासाठी खऱ्या अर्थानं तयार झालेलो असतो. त्यामुळं ‘आली मोठी शहाणी’ माझ्यासाठी त्या अर्थानं खूप खास आहे.
ईटीव्ही भारत: या चित्रपटातील गार्गीच्या व्यक्तिरेखेत तुम्हाला सर्वांत जास्त काय भावलं?
ऋता दुर्गुळे : गार्गी साकारताना मला माझ्यातला एक वेगळा भाग एक्सप्लोर करता आला. तिच्याकडे पाहताना मला असं वाटलं की, ही व्यक्तिरेखा फक्त एक भूमिका म्हणून करायची नाही, तर तिला समजून घ्यायचं आहे. तिचं जग, तिचे प्रश्न, तिच्या भावना आणि ती ज्या परिस्थितीतून जाते, त्यामागचं कारण समजून घेणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं. कधी कधी एखादी भूमिका आपल्याला फक्त अभिनय शिकवत नाही, तर माणूस म्हणूनही काही प्रश्न विचारते. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांकडे आपण कसं पाहतो, काही गोष्टींबद्दल आपली मतं काय आहेत, हेही पुन्हा तपासायला लावते. गार्गीच्या बाबतीत माझ्यासाठी असंच काहीसं झालं. ही भूमिका करताना अभिनेत्री म्हणून मला खूप काही शिकता आलं, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे माणूस म्हणूनही मला काही गोष्टी नव्यानं समजल्या. त्यामुळं गार्गी माझ्या अभिनयाच्या प्रवासातील केवळ एक व्यक्तिरेखा नाही, तर माझ्यासाठी एक पर्सनल जर्नी आहे.
ईटीव्ही भारत: सारंग साठेसोबत पहिल्यांदाच जोडी म्हणून काम करताना अनुभव कसा होता?
ऋता दुर्गुळे : सारंगसोबत पहिल्यांदा काम करण्याचा अनुभव खूप मजेशीर आणि वेगळा होता. आमच्या दोघांच्या व्यक्तिरेखांमध्ये एक वेगळी एनर्जी आहे आणि ती स्क्रीनवरही दिसते. पहिल्यांदाच एकत्र काम करताना एकमेकांची काम करण्याची पद्धत समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. पण सारंगसोबत ते खूप सहजपणे घडलं. शूटिंगदरम्यान आम्ही खूप धावपळ केली, अक्षरशः धावलो, अनेक कठीण लोकेशन्सवर शूट केलं आणि त्या सगळ्या परिस्थितीतही एकमेकांना सपोर्ट केला. एखादा सीन करताना समोरचा कलाकार तुम्हाला किती सहज प्रतिसाद देतो, यावर त्या सीनची मजा अवलंबून असते. सारंगसोबत ते खूप चांगलं जमलं. आणि हो, सारंगचा स्वतःचा एक वेगळा चार्म आहे. तो या भूमिकेला खूप सूट होतो. त्यामुळं आमची जोडी पडद्यावर कशी दिसते, हे प्रेक्षकांनी पाहिल्यावर आम्हाला त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल.
ईटीव्ही भारत: ट्रेलरमध्ये तुम्ही दोघं सतत धावताना दिसता. तो अनुभव किती कठीण होता?
ऋता दुर्गुळे : खूपच कठीण होता! (हसते) ट्रेलरमध्ये ते काही सेकंद पाहताना आपल्याला सगळं खूप मजेशीर वाटतं, पण त्या काही सेकंदांच्या मागे आमची किती धावपळ आहे, हे आम्हालाच माहीत आहे. विशेषतः मला पायऱ्यांचा थोडा फोबिया आहे. एका सीक्वेन्समध्ये आम्हाला वरून खाली पळत यायचं होतं. कॅमेरा बराच लांब होता आणि मला पूर्ण स्पीडनं खाली यायचं होतं. पण माझी आणि सारंगची स्पीड काही केल्या मॅच होत नव्हती. कारण मी खाली बघत-बघत, जरा सावधपणे उतरते आणि हा माझ्यापेक्षा कितीतरी पुढं निघून जायचा! (हसते) पण त्या सगळ्या गोष्टी शूटिंगचा एक भाग असतात. त्यावेळी कदाचित खूप टेन्शन येतं, दमायला होतं, एखादा शॉट पुन्हा करावा लागतो. ते सीन्स पाहताना त्या सगळ्या आठवणी खूप गोड वाटतात. पण त्या मागची संपूर्ण जर्नी कलाकारांसाठी खूप पर्सनल असते.
ईटीव्ही भारत: गोव्यातील शूटिंगचा एखादा विशेष किस्सा सांगाल?
ऋता दुर्गुळे : गोव्यात शूट करणं ऐकायला खूप एक्साइटिंग वाटतं. ‘गोव्यात शूटिंग’ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर सुंदर लोकेशन्स, समुद्र, गाणी आणि खूप फॅन्सी वातावरण येतं. पण प्रत्यक्षात तिथे शूट करणं खूप कठीण असतं. आमच्या एका रात्रीच्या सीक्वेन्सचं शूटिंग होतं. तो पूर्णपणे आउटडोअर सीन होता. आम्ही सगळे तयार होतो आणि शूटिंग सुरू करणार इतक्यात पाऊस आला. त्यामुळं त्या दिवशी काहीच शूट करता आलं नाही. आता एका सीनसाठी संपूर्ण टीम, लोकेशन, उपकरणं, कलाकार, प्रॉडक्शन सगळं तयार असतं. त्यामुळं एका दिवसाचं शूट पुढं जाणं ही छोटी गोष्ट नसते. पण दिग्दर्शक, निर्माते आणि संपूर्ण टीमनं परिस्थिती स्वीकारली आणि त्याच लोकेशनसाठी पुन्हा एक दिवस घेतला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही तो सीक्वेन्स पूर्ण केला. आज तो सीन पडद्यावर पाहताना कदाचित आपल्याला त्या पावसाची किंवा त्या दिवसाची कल्पनाही येणार नाही, पण आमच्यासाठी त्या शॉटमागची ती संपूर्ण कथा कायम लक्षात राहील.
ईटीव्ही भारत: कलाकार म्हणून पडद्यावर चेहरा दिसतो, पण त्यामागची टीम किती महत्त्वाची असते?
ऋता दुर्गुळे : आम्ही कलाकार खरंच खूप प्रिव्हिलेज्ड असतो. आपण सेटवर जातो, आपआपली भूमिका करतो आणि शेवटी पडद्यावर आमचा चेहरा दिसतो. पण त्या एका चेहऱ्यामागे किती लोकांची मेहनत असते, याचा आपण जितका विचार करतो त्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर त्याची जाणीव खूप वेगळी असते. उदाहरणार्थ, 'आली मोठी शहाणी'मध्ये गोव्यातील एखादा शॉट घ्यायचा असेल तर फक्त कलाकारांनी तिथे जाऊन उभं राहून काम करून होत नाही. ट्रॅफिक थांबवण्यापासून लोकांची व्यवस्था करण्यापर्यंत, लोकेशन मॅनेजमेंट, कॅमेरा, लाईट, साउंड, मेकअप, हेअर, कॉस्च्युम, म्युझिक, कोरिओग्राफी आणि प्रॉडक्शन—प्रत्येक विभाग त्या एका शॉटमध्ये सहभागी असतो. सिनेमॅटोग्राफर विजय सर आणि त्यांच्या संपूर्ण कॅमेरा टीमनं खूप सुंदर काम केलं आहे. सिनेमाचे शूटिंग खूप डायनॅमिक आहे. कुठेही ते static किंवा एकसुरी वाटत नाही. त्यामुळं कलाकार म्हणून आम्हाला त्या टीमवर पूर्ण विश्वास ठेवून काम करता आलं. आम्ही पोस्टरवर दिसतो, पण या सिनेमाचं खरं श्रेय पडद्यामागे मेहनत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जातं.
ईटीव्ही भारत: या सिनेमाचा केंद्रबिंदू असलेल्या प्री-टीन वयोगटाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
ऋता दुर्गुळे : मला हा वयोगट खूप महत्त्वाचा वाटतो. प्री-टीन म्हणजे पौगंडावस्थेच्या उंबरठ्यावर असलेली मुलं-मुली. त्यांच्या भावविश्वात काय चाललंय, त्यांना कोणते प्रश्न पडतात, त्यांच्या आजूबाजूच्या जगाकडे ते कसं पाहतात, यावर केंद्रित सिनेमे तुलनेनं कमी बनतात. खरंतर आपण साधारण नवव्या वर्षापासून पंधराव्या वर्षापर्यंत जे सिनेमे पाहतो, त्यांचा आपल्या मनावर खूप मोठा प्रभाव पडतो. त्या वयात आपण पडद्यावर दिसणाऱ्या व्यक्तिरेखांशी किंवा कथांशी खूप सहज रिलेट होतो. त्या काळात पाहिलेल्या काही गोष्टी आयुष्यभर आपल्या मनात राहतात. म्हणूनच मला वाटतं की, त्या वयोगटासाठी चांगले आणि त्यांच्या भावविश्वाशी प्रामाणिकपणे संवाद साधणारे सिनेमे बनणं खूप गरजेचं आहे. ‘आली मोठी शहाणी’ त्या दिशेनं एक सुंदर प्रयत्न आहे.
ईटीव्ही भारत: हा सिनेमा प्रेक्षकांनी का पाहावा असं तुम्हाला वाटतं?
ऋता दुर्गुळे : माझ्यासाठी हा सिनेमा फक्त एका वयोगटासाठी नाही. हो, या सिनेमाचा एक महत्त्वाचा भाग प्री-टीन मुलं-मुलींच्या भावविश्वाशी जोडलेला आहे, पण त्याचवेळी हा सिनेमा आई-बाबांनी आपल्या मुलांसोबत पाहावा, असाही आहे.
मुलं जे अनुभवतात, ज्या गोष्टींबद्दल विचार करतात किंवा ज्या प्रश्नांमधून जातात, त्या प्रत्येक वेळी मोठ्यांना समजतीलच असं नाही. कधी कधी एखादा सिनेमा त्या दोन पिढ्यांमध्ये संवादाचा पूल तयार करू शकतो. मला वाटतं ‘आली मोठी शहाणी’ तसं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो. या सिनेमात मजा आहे, धमाल आहे, भावनिक क्षण आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक वेगळी आणि मनाला भिडणारी गोष्ट आहे. माझ्यासाठी हा सिनेमा एक अभिनेत्री म्हणून आणि एक माणूस म्हणून खूप शिकवणारा प्रवास राहिला आहे. त्यामुळे 2 ऑक्टोबरला थिएटरमध्ये या, आपल्या मुलांसोबत या, कुटुंबासोबत या आणि हा अनुभव घ्या. आणि नक्कीच माझी गार्गी तुम्हाला कशी वाटली, हेही मला जाणून घ्यायला आवडेल!