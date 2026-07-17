पंजाबमधील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचलेल्या 'सतलुज'बद्दल हनी त्रेहान यांनी सांगितल्या विशेष गोष्टी, वाचा सविस्तर
'सतलुज' चित्रपटाबद्दल सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे. या चित्रपटाबद्दल आता दिग्दर्शकानं काही खुलासे केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई : मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंग खालरा यांच्या जीवनावर आधारित ''सतलुज'' हा चित्रपट (जो सेन्सॉरशिप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वादात अडकला होता) ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाल्यानंतर अचानक काढून टाकण्यात आला. त्यानंतर पंजाबमधील गावे आणि शहरांमध्ये राजकीय आणि धार्मिक संघटनांनी या चित्रपटाचं मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक स्क्रीनिंग (प्रदर्शन) आयोजित केले आहे. याला आपण 'तळागाळातील स्क्रीनिंग' म्हणू शकतो, जिथे सामुदायिक संस्था, राजकीय गट आणि धार्मिक संस्थांनी सार्वजनिक ठिकाणी हा चित्रपट दाखवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दिग्दर्शक हनी त्रेहान म्हणतात की, हा चित्रपट राज्यासाठी एका मलमपट्टीसारखा ठरत आहे आणि हिंदू आणि शीख समुदायांना एकत्र आणून त्यांना त्यांच्या सामायिक इतिहासातील एका संवेदनशील भागावर शांतपणे चर्चा करण्यास प्रवृत्त करत आहे.
हा चित्रपट (ज्याचे मूळ शीर्षक 'पंजाब '95' होते) 1980 आणि 1990च्या दशकातील बंडखोरीच्या काळावर प्रकाश टाकतो. यात खालरा यांनी हजारो गुपिते उघड करण्याच्या आणि पोलिसांकडून बेवारस मृतदेहांचे विना-न्यायालयीन पद्धतीनं केलेलं दहन उघडकीस आणण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. 5 जुलै रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा चित्रपट काढून टाकण्यात आला. या चित्रपटावर आता अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आहे. 2022 पासूनच याच्या प्रदर्शनावर रोख लावली गेली होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)नं पोलिसांशी संबंधित संदर्भांमध्ये 127 कपात आणि बदलांची मागणी केल्यानंतर हा चित्रपट तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडला होता. जेव्हा बोर्डाच्या मागण्या पूर्ण केल्या गेल्या नाहीत, तेव्हा चित्रपट निर्मात्यांनी त्याचे शीर्षक बदलून 'सतुलज' असे केले आणि 'झी5' या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही कपात न केलेली आवृत्ती शांतपणे प्रदर्शित केली. 48 तासांच्या आतच, भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं यात हस्तक्षेप केला आणि 'झी5'ला हा चित्रपट जागतिक स्तरावर काढून टाकण्याचे आदेश दिले. अनिवार्य प्रमाणपत्राची प्रक्रिया टाळल्याचे आणि सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले.
'सतलुज'चे दिग्दर्शक हनी त्रेहान यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, बंदीनंतर हा चित्रपट अशा लोकांपर्यंत पोहोचत आहे, जे कदाचित तो पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात गेले नसते. 1990च्या दशकात सेट केलेलं, 'सतलुज'नं हिंसक बंडखोरी दरम्यान पंजाब ताब्यात घेतला, जेव्हा हा प्रदेश मोठ्या प्रमाणात पोलिस राज्य म्हणून कार्यरत होता.
"आस्थापनेनं साडेतीन वर्षे वाया घालवली आणि या चित्रपटामुळं कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे सांगून मला कधीही प्रमाणपत्र दिलं नाही. मला सरकारला विचारायचं आहे की, या चित्रपटानं नेमकं काय केलं? या चित्रपटानं संपूर्ण पंजाब एका छत्राखाली एकत्र आणला आहे. चित्रपटाला प्रत्येक व्यक्तीचं इतकं प्रेम मिळत आहे, मग तो कोणताही धर्म, जात, पंथ असो... ते सर्वजण चित्रपट पाहत आहेत, बहुधा घराघरात पोहोचले असतील. चित्रपटगृहात किंवा डिजिटली प्रत्येकाला ते परवडत नाही, पण आता पंजाबच्या प्रत्येक गावात महिला, मुले, श्रीमंत, गरीब, हिंदू, मुस्लीम… सर्वजण एकत्र बसून 'सतलुज' पाहत आहेत.
1990च्या दशकात सेट केलेला, हा चित्रपट पंजाबमध्ये हिंसक बंडखोरीच्या काळात कॅप्चर करतो, जेव्हा हा प्रदेश मोठ्या प्रमाणात पोलीस राज्य म्हणून कार्यरत होता. दरम्यान अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ खालरा या बँक मॅनेजरच्या भूमिकेत आहे, जो भ्रष्ट पंजाब पोलिस अधिकाऱ्यांवर आवाज उठवतो. हजारो नागरिकांना बिनदिक्कतपणे उचलून नेले जात आहे, 'दहशतवादी' म्हणून ओळखले जात आहे आणि चकमकीत मारले जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर, खालरा यांनी फॉरेन्सिक तपासणी सुरू केली. महानगरपालिकेच्या नोंदींमध्ये बारकाईनं खोदकाम करून, आरटीआय सारखी कागदपत्रे सुरक्षित करून आणि अंत्यसंस्काराच्या लाकडाच्या वापराचा मागोवा घेऊन, त्यांनी बेपत्ता झालेल्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी हजारो बेकायदेशीर, राज्य-मंजूर अंत्यसंस्कारांचे पुरावे उघड केले. हा चित्रपट त्या काळातील राजकीय दडपशाही आणि पोलिसांच्या अतिरेकाला संबोधित करतो, ज्यामुळं ते व्यापक सेन्सॉरशिपचे लक्ष्य बनले होते, ज्यामुळं रिलीजसाठी चार वर्षांची लढाई सुरू होती.
"हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित व्हावा अशी आम्ही नेहमी 'अरदास' (शीख धर्मातील प्रार्थना) करायचो, पण ईश्वराची इच्छा काही वेगळीच होती, जणू काही तो म्हणत होता, 'तुम्ही सतत चित्रपटगृह, असा हट्ट का धरताय? हा चित्रपट देशातील प्रत्येक गुरुद्वारात दाखवा,'" असे त्रेहान म्हणतात. त्यांनी हा चित्रपट म्हणजे 'प्रोपगंडा' (प्रचारकी हेतूने बनवलेला) आहे किंवा त्यामुळं हिंदू आणि शीख यांच्यात फूट पडू शकते, हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले. "त्यांनी म्हटले होते की, माझा चित्रपट लोकांमध्ये फूट पाडेल, पण प्रत्यक्षात त्यानं अगदी उलट काम केलंय."
अधिकृतपणे बंदी घातली गेली असली तरी, या वादामुळं 'स्ट्रायसँड इफेक्ट' (एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातल्यानं ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचणं) निर्माण झाला आणि परिणामी अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर याचे स्क्रीनिंग (प्रदर्शन) होऊ लागले. "याची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा दिलजीतनं एक व्हिडिओ पोस्ट केला. त्यात त्यानं म्हटलं होतं की, हा चित्रपट 'झी-5'वर प्रदर्शित होत आहे, पण तो चित्रपटगृहांमध्ये पाहता आला असता तर अधिक चांगले झाले असते. दिलजीतची पोस्ट पाहिल्यानंतर काही लोकांनी गावागावांत मोठ्या एलईडी (LED) स्क्रीन्स आणि प्रोजेक्टर लावले. ते म्हणाले की हा चित्रपट म्हणजे एक भावना आहे... 'दिलजीत, तू म्हणालास की हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित व्हायला हवा होता, म्हणून आम्ही चित्रपटगृहेच उचलून गावात आणली आहेत...' इथूनच या सगळ्याची सुरुवात झाली," असे त्रेहान सांगतात.
5 जुलै, रविवारी भारतातून हा चित्रपट हटवल्यानंतर किंवा रोखल्यानंतर, एका आयडीसी (IDC - आंतर-विभागीय) समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनं निर्मात्यांना पत्र पाठवून कळवलं की बंदी कायम राहील. "असे काही घडेल अशी मला कधीच अपेक्षा नव्हती, कारण चित्रपट निर्मितीची एक अशी प्रक्रिया असते, जी सामान्य माणसाला समजत नाही. दिग्दर्शक आपली कथा आणि ज्या विश्वाचे चित्रण करायचे आहे, त्याबद्दल निर्मात्याला माहिती देतात. त्यानंतर निर्मात्याकडं पटकथा (स्क्रिप्ट) सोपवली जाते आणि निर्माता ती कायदेशीर पडताळणीसाठी (लीगल वेटिंगसाठी) लॉ फर्मकडे पाठवतो. मग निर्मात्याचे वकील काय दाखवता येईल आणि काय नाही, याबद्दल सूचना देतात. ही देवाणघेवाण पूर्ण झाल्यावर आणि जेव्हा लॉ फर्म निर्मात्याला 'क्लीन चिट' देते—म्हणजेच या प्रकल्पावर पैसे लावणे सुरक्षित आहे असे सांगते, तेव्हाच निर्माता चित्रपटात पैसे गुंतवतो. यात खूप मोठी रक्कम गुंतलेली असते, तरीही काही मूर्खपणाच्या गोष्टींमुळं किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव आमचा चित्रपट अडकून पडला आहे. वास्तविक, चित्रपट बनवण्यापूर्वी आम्हाला कायदेशीर मंजुरी मिळाली होती आणि चित्रपट बनवल्यानंतरही उच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली होती," असे त्रेहान स्पष्ट करतात.
त्यांनी पुढं म्हटले, “ओटीटी प्रदर्शनासाठी सीबीएफसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते, मग हे काय चालले आहे? ही जबरदस्ती आहे, नाही का? नेमका मुद्दा काय आहे हे मला खरंच माहीत नाही, आपल्याला ते कधीच कळणार नाही... हे सर्व राजकीय आहे. न्यायालयाला चित्रपटाबद्दल कोणतीही अडचण नाही. मी एक कायद्याचे पालन करणारा नागरिक आहे. न्यायालय जे सांगेल त्याचे मी पालन करेन. मी नेहमीच म्हटले आहे की, सीबीएफसीने 127 कट्स सुचवले होते, मी ते कट्स करण्यास नकार देत नाहीये, मी फक्त त्या कट्समागील योग्य कारणाची विनंती करत आहे. कारण जाणून घेणं हा माझा घटनात्मक अधिकार आहे. पण जर कोणी मला काही लोकांच्या वैयक्तिक राजकारणाला मदत करण्यासाठी आणि काही लोकांना खूश करण्यासाठी हे कट्स करायला सांगत असेल, तर मी तशा प्रकारचा चित्रपट निर्माता नाही, मी ते कधीही करणार नाही. अचानक तुम्ही पाठ फिरवून म्हणता की तुम्ही हे सर्व कापा, हे टाका... हे होऊ शकत नाही. मग तुम्ही जाऊन तुमचा स्वतःचा चित्रपट बनवा. जर मी सहमत झालो असतो तर...” त्या 127 कपाती लादण्यासाठी माझ्याकडे फक्त ट्रेलरच उरला असता आणि जर मी तो ट्रेलर सेन्सॉरशिपसाठी दिला असता, तर त्यांनी ट्रेलरवरही 127 कपात केल्या असत्या.”
मुख्य आक्षेप काय होते आणि इतक्या कपातींमागे नेमका कोणता अजेंडा होता, असे विचारल्यावर त्रेहान म्हणतात, “ते बदल करण्यामागे मला कोणतेही वैध कारण दिसले नाही. त्यांना ‘पंजाब’ हा शब्द काढून टाकायचा होता. सीबीएफसीनं सांगितलं की, पंजाब म्हणण्याऐवजी तुम्ही ‘यहाँ’ (इथे) आणि ‘वहाँ’ (तिथे) असे का म्हणत नाही? आम्ही ‘पंजाब पोलीस’ असे म्हणावे, असे त्यांना वाटत नव्हते. आम्हाला सांगण्यात आले की, आम्ही दिल्ली, देश, व्यवस्था, राज्य असे शब्द वापरू शकत नाही... त्यांनी सांगितलं की न्यायबाह्य, न्यायपालिका, कायदा हे शब्द वापरू नका... आम्हाला इंदिरा गांधी यांचे नावही घेऊ नका असे सांगण्यात आले होते. चित्रपटात एक संवाद आहे, ‘इंदिरा गांधी को मरे 11 साल हो चुक्के हैं और पंजाब सरकार को बन्ने तीन…’ (इंदिरा गांधींच्या निधनाला 11 वर्षे झाली आहेत आणि पंजाबमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली आहेत). हे वस्तुस्थितीवर आधारित आहे... श्रीमती गांधींची हत्या 1984मध्ये झाली होती आणि 'सतलुज' , ज्याचे तेव्हाचे नाव 'पंजाब 95' होते, ते त्याच वर्षी घडते. 1995 – त्याचं वर्षी खालराचे अपहरण करून त्याची हत्या करण्यात आली.
चित्रपट बनवण्यामागच्या आपल्या उद्देशाबद्दल बोलताना हनी म्हणतात, "हा चित्रपट खालरा यांच्या राजकारणाबद्दल नाही, तो केवळ त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आधारित आहे. तरीही, चित्रपटातून त्यांचे नाव काढून टाकण्याची पहिली मागणी केली जात आहे. मी जसवंत सिंग यांना 'जसवंत सिंग' म्हणूनच संबोधणार... काही लोकांच्या गलिच्छ राजकारणाला साथ देण्यासाठी मी त्यांचे नाव काढून टाकू शकत नाही. उद्या हेच लोक म्हणतील - 'अरे, तुम्ही कसा चित्रपट बनवलाय? तुम्ही त्या व्यक्तीला त्याच नावाने कसे काय बोलावू शकता?' माझा चित्रपट मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि पंजाबमधील 'डीप स्टेट' उघड करण्याबद्दल आहे. राज्यात कोणतीही कृती केली जाते, तेव्हा ती केवळ राजकारण्यांकडूनच केली जाते. मी त्यांच्या राजकारणाच्या विरोधातही नाही. मी त्यांना 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' देत आहे... मला माझा चित्रपट चालवायचा आहे आणि त्यांना देश चालवायचा आहे. कदाचित त्यांची स्वतःची काही कारणे असतील. पण आपण एका लोकशाही देशात राहतो. 'सतलुज ' हा जसवंत सिंग खालरा यांचा बायोपिक नाही, खालरा यांच्या माध्यमातून मी बंडखोरीच्या काळातील कथा सांगत आहे. जर तुम्ही बारकाईनं पाहिलं, तर चित्रपटाच्या 50 मिनिटांच्या कालावधीत खालरा पडद्यावर दिसतच नाहीत, उत्तरार्धात (सेकंड हाफमध्ये) ते नाहीत आणि ते केवळ शेवटच्या 15 मिनिटांत येतात."
"जेव्हा निर्मात्यानं मला फोन करून सांगितलं की आम्हाला 127 कट्ससह पुढं जावं लागेल, तेव्हा मी चित्रपट प्रदर्शित करू नका असे कधीच म्हणालो नाही. मी म्हणालो की तुमचे पैसे अडकले आहेत हे मी समजू शकतो. जर तुमची सदसद्विवेकबुद्धी परवानगी देत असेल, तर तुम्ही या कट्ससह पुढं जाऊ शकता, पण माझी एकच अट होती की, जर ते कट्स लादले गेले तर माझे आणि दिलजीतचे नाव या चित्रपटाशी जोडू नका, कारण तो चित्रपट मी बनवलेला नाही. त्यांनाच असे म्हणू द्या की, या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि संपादन सीबीएफसीनं आणि कट्स व बंदी लादू इच्छिणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले आहे," असे दिग्दर्शकानं पुढं सांगितलं. त्रेहान सांगतात की त्यांनी 2020च्या सुमारास संशोधन आणि लेखनाचे काम केले, "पण मला फारसे संशोधन करावे लागले नाही, कारण मी तरन तारनचा आहे. मी अशाच वातावरणात लहानाचा मोठा झालो आहे आणि माझ्या परिसरात तसेच विस्तारित कुटुंबांमध्ये अशा गोष्टी घडताना पाहिल्या आहेत. लोकांनी यापेक्षाही खूप वाईट परिस्थिती अनुभवली आहे," असे ते म्हणतात.
25,000 हत्यांचा आकडा कसा निश्चित केला, याबद्दल विचारले असता (ज्याला समितीच्या सदस्यांनी अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे सांगून आक्षेप घेतला आहे), त्रेहान म्हणतात, "माझा चित्रपट खालरा यांच्याशी संबंधित आहे... त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी यूट्यूबवर जा, जिथे ते 25,000 लोकांचे अपहरण आणि हत्या झाल्याबद्दल बोलत आहेत. मी त्यांचे सत्य मांडणार आहे, पण एक जबाबदार नागरिक आणि चित्रपट निर्माता म्हणून. माझ्या चित्रपटात मी 'अंदाजे 25,000 असे म्हटले आहे. ते 5,000 ते 8,000 असा आकडा सांगत आहेत, जे ठीक आहे, म्हणूनच मी 'अंदाजे' हा शब्द वापरत आहे. यावेळी मी खालरा यांचे सत्य मांडत आहे. मी कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाही. ते मला म्हणत आहेत की मी अर्धवट सत्य दाखवत आहे, पण जर मी अर्धवट सत्य दाखवताना अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर तुम्ही पूर्ण सत्य दाखवा, मग काय होईल? ते म्हणत आहेत की आमचे 35,000 हिंदू मारले गेले, पण त्याबद्दल कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मी खालरा यांच्या आयुष्यातील दोन-तीन वर्षांचा काळ दाखवला आहे... मी केवळ त्या एका कालखंडावर चित्रपट बनवला आहे, त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर नाही. हा काही बायोपिक नाही." "हा चित्रपट अशा एका व्यक्तीबद्दल आहे, ज्याला काही लोक बेपत्ता झाल्याचं म्हणते. या प्रकरणाचा तपास करत असताना त्याला माहितीचा एक मोठा साठा (डेटा) सापडतो. त्यानंतर तो भारतीय न्यायालयांमध्ये दाद मागायला जातो, पण तिथे काहीच निष्पन्न होत नाही. मग तो संयुक्त राष्ट्रांकडे जातो, जिथे त्याला सांगितलं जातं की, 'अजाणतेपणी तुम्ही तुमचा जीव धोक्यात घातला आहे, तुमची हत्या होऊ शकते. इथेच आश्रय घ्या आणि राहा.' खालरा यांनी हे नाकारलें, ते म्हणाले की, जर त्यांनी आश्रय घेतला तर यातील त्यांचा असलेला प्रयत्न संपून जाईल. पंजाबच्या लोकांचा कोणावरही विश्वास उरणार नाही, त्यांना खऱ्या अर्थानं सावरण्याची गरज होती, मात्र ते परत आले, त्यांना यावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले गेले, तेव्हा खालरा म्हणाले होते, 'वीर-जी, ती वेळ आली आहे. आता मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.' जेव्हा तुम्ही एकटे असता आणि तुमच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसते, तेव्हा तुम्ही एखादे धाडसी पाऊल उचलू शकता, पण जेव्हा तुमची पत्नी, सात वर्षांची मुलगी आणि चार वर्षांचा मुलगा तुमच्यासोबत असतात, तेव्हा सत्यासाठी ठाम उभे राहण्यासाठी प्रचंड धैर्याची गरज असते. अगदी त्यांचे अपहरण झाले असतानाही, त्यांना एक पर्याय देण्यात आला होता. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव (यादीतून) वगळल्यास त्यांना देश सोडून कॅनडा, लंडन किंवा अमेरिकेत स्थायिक होण्यास मदत केली जाईल. पण त्यांनी पंजाबच्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहणेच पसंत केले," असे त्रेहान सांगतात.
ते पुढे म्हणतात, "त्या 25,00 लोकांमध्ये 8,000 हिंदू आहेत म्हणून हे मिशन सोडून द्यावे, असा भेदभाव त्यांनी कधीच केला नाही. त्यांचा लढा हा अंदाजे 25,00 लोकांच्या अपहरणाविरुद्ध होता, ज्यामध्ये सर्व जाती-धर्मांचे आणि समाजांचे लोक समाविष्ट होते... जे लोक म्हणतात की ते केवळ 'आपल्या' लोकांसाठी लढत होते... त्यांना हे कोणी सांगितले? ते केवळ शीख लोकांचा शोध घेत होते, हा त्यांचा स्वतःचा अर्थ लावण्याचा प्रकार आहे. चित्रपट त्याबद्दल भाष्य करत नाही. जे राजकारणी विचारतात, 'पंजाबच्या हिंदूंनो, तुम्ही कधी जागे होणार?' ते बहिरे आणि मुके आहेत. त्यांनी 'सतलुज' चित्रपट वारंवार पाहण्याची गरज आहे. चित्रपटात, जेव्हा नवीन मुख्यमंत्री येतात, तेव्हा एम.एस. बिट्टा (अखिल भारतीय दहशतवादविरोधी आघाडीचे अध्यक्ष) आणि पंजाब पोलिसांचे माजी डीजीपी के.पी.एस. गिल (हे दोघेही पंजाबमधील बंडखोरीविरोधी कारवायातील प्रमुख व्यक्तिमत्त्वे आहेत) त्यांना सांगतात की, पंजाबमधील दहशतवाद संपला आहे आणि तो त्यांनीच संपवला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणतात, 'तुम्ही योग्य काम केले आहे, पण आता प्रशासनाला काम करू द्या, कारण मला हे राज्य आता 'पोलीस राज्य' म्हणून नको आहे.' सर्व गोष्टी स्पष्टपणे मांडल्या आहेत, पण मी काही असा चित्रपटनिर्माता नाही जो स्वतःच्या कामाचा गाजावाजा करत सुटेल," असे त्रेहान म्हणतात.
"यातून काही निष्पन्न होईल असे मला वाटत नाही, कारण त्यांचा अहंकार खूप मोठा आहे. आता सीबीएफसी (CBFC) आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं (I&B Ministry) हा विषय प्रतिष्ठेचा किंवा अहंकाराचा बनवला आहे. पण खरं तर, मी खूप उत्साहित आहे. किमान हा चित्रपट अधिकृतपणे अडीच दिवस तरी प्रदर्शित होऊ शकला आणि लोकांनी तो पाहिला. कोणत्याही चित्रपट निर्मात्यासाठी त्याचे काम लोकांनी पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मला अशा प्रकारच्या प्रतिसादाची कधीच अपेक्षा नव्हती, जरी मला चित्रपटाबद्दल आणि त्यातील संदेशाच्या महत्त्वाबद्दल खात्री होती, तरीही मला मिळालेले प्रेम आणि कौतुक माझ्या अपेक्षांच्या पलीकडचे आहे. मी या चित्रपटाकडे 'बंदी घातलेला, चित्रपट' म्हणून पाहत नाही, कारण तसे पाहणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. 'सतलुज'चे इतक्या लवकर एका चळवळीत रूपांतर होईल आणि लोक तो चित्रपट डाउनलोड करू लागतील, याचा मी कधीच विचार केला नव्हता. मला मिळालेले प्रेम, कौतुक आणि प्रोत्साहन खरोखरच भारावून टाकणारे आहे," असे त्रेहान म्हणतात.