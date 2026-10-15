Interview: आनंद एल. राय: आपण सगळे मिळून एकाच चित्रपटसृष्टीचा भाग आहोत, मग आपण सर्वांनी एकत्र येऊन चित्रपट का करू नयेत?
आनंद एल. राय यांचा 'नई नवेली’ हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती दिग्दर्शकानं दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अनोख्या कथाकथन शैलीनं आणि संवेदनशील विषयांच्या प्रभावी मांडणीनं स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे दिग्दर्शक आणि निर्माते म्हणजे आनंद एल. राय. ‘तनु वेड्स मनु’, ‘रांझणा’, ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’, ‘झिरो’ आणि ‘अतरंगी रे’ यांसारख्या चित्रपटांचं त्यांनी दिग्दर्शन केलं आहे. तर निर्माता म्हणून ‘न्यूटन’, ‘शुभ मंगल सावधान’, ‘मनमर्जियां’, ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’, ‘हसीन दिलरुबा’ आणि ‘रक्षाबंधन’ यांसारख्या वैविध्यपूर्ण चित्रपटांना त्यांनी पाठबळ दिलं आहे. त्यांनी दिग्दर्शित केलेला 'तेरे इश्क में' सुपरहिट ठरला होता. प्रेम, नातेसंबंध, सामाजिक वास्तव आणि मानवी भावभावनांचा वेध घेणाऱ्या त्यांच्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवला आहे. आता ‘नई नवेली’ या आगामी चित्रपटाच्या निमित्तानं ते पुन्हा एकदा वेगळ्या विषयासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या चित्रपटाची संकल्पना, स्त्री व्यक्तिरेखांचं सशक्त चित्रण, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील भाषिक सीमांपलीकडचं सहकार्य आणि चित्रपट निर्मितीमागील त्यांचा दृष्टिकोन अशा विविध विषयांवर ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी आनंद एल. राय यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत....
ईटीव्ही भारत: तुम्ही उत्तर भारतीय आहात पण बऱ्याचदा असं दिसून येतं की तुम्हाला साऊथमध्ये काम करायला आवडतं. अर्थात. प्रश्न विचारण्याचं कारण की तुम्ही दक्षिण भारतात वारंवार जाता. कधी धनुषसोबत काम करता, तर कधी आर. माधवनसोबत!
आनंद एल. राय : खरं सांगू का, हे कोणाला सांगू नका; मी तिथे त्यांच्यासाठी नाही, तर तिथल्या इडली आणि डोशासाठी जातो! (हसतात) मला दक्षिण भारतीय खाद्यपदार्थ खूप आवडतात. लोकांना वाटतं, मी रहमान सरांसोबत काम करतो, त्यामागे काही वेगळं कारण असेल, पण तसं काहीही नाही. विनोदाचा भाग सोडला, तर आपल्या चित्रपटसृष्टीची उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, बॉलिवूड आणि टॉलिवूड अशा वेगवेगळ्या विभागांत विभागणी केली जाते, ही गोष्ट मला नेहमीच खटकते. आपण सगळे भारतीय आहोत. आपल्याकडे अभिनेते, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ आहेत, पण आपण सगळे मिळून एकाच चित्रपटसृष्टीचा भाग आहोत. आपल्या भावना सारख्याच आहेत, आपले संस्कारही बऱ्याच अंशी समान आहेत. मग आपण सर्वांनी एकत्र येऊन चित्रपट का करू नयेत?
मी दक्षिण भारतात अधिक जातो, याचं कारण म्हणजे तिथल्या कथा तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जातात. 'नई नवेली' या चित्रपटाच्या बाबतीतही असंच झालं. हिमांशू आणि ढिल्लोंजी पटकथेवर काम करत असताना, या प्रकल्पासाठी बालाजी यांची साथ अत्यंत महत्त्वाची होती. या कथेतील बारकावे मनापासून समजून घेऊन ते पडद्यावर प्रभावीपणे साकारू शकेल, असा भक्कम दिग्दर्शक आपल्याला हवा, हे आम्हाला जाणवलं. आज त्याचा परिणाम तुमच्यासमोर आहे. आपण स्वतःच स्वतःवर मर्यादा घालून घेऊ नयेत. काश्मीरमधील कलाकारासोबत काम करायचं असो किंवा दक्षिण भारतातील कलाकारासोबत, त्यात अडचण कसली? हा माझा देश आहे आणि मला इथे कुठेही जाऊन काम करण्याचं स्वातंत्र्य आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या चित्रपटांमध्ये स्त्री व्यक्तिरेखा अनेकदा खंबीर आणि प्रभावी स्वरूपात दिसतात. स्त्रियांच्या सक्षम भूमिका असलेल्या चित्रपटांकडे तुम्ही कसं पाहता?
आनंद एल. राय : माझ्या आणि हिमांशूच्या वतीनं मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. आमच्या आयुष्यात आम्ही अनेक खंबीर स्त्रिया पाहिल्या आहेत. माझी आई, माझी पत्नी, हिमांशूची आई आणि आमच्या आजूबाजूच्या इतर स्त्रिया—या सगळ्यांनी आम्हाला आधार दिला, उभं राहण्याचं बळ दिलं आणि आयुष्याकडं पाहण्याची नवी दृष्टी दिली. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आमच्या कामातही उतरतो. या चित्रपटाच्या निमित्तानं मी यामीला सांगितलं की, “तू इतकी चांगली विद्यार्थिनी आणि इतकी उत्तम लढवय्यी आहेस की तुझ्याकडून खूप काही शिकावंसं वाटतं.” त्यामुळं आम्ही या व्यक्तिरेखा केवळ कल्पनेतून निर्माण केलेल्या नाहीत. आमच्या आयुष्यातील स्त्रियांकडून, त्यांच्या स्वभावातून आणि त्यांच्या संघर्षांतून आम्हाला प्रेरणा मिळते. आमच्या आयुष्यात अशा खंबीर स्त्रिया आहेत, याबद्दल आम्ही त्यांचे मनापासून आभारी आहोत.
ईटीव्ही भारत: समाजात स्वतंत्रपणे व्यक्त होणाऱ्या आणि पुरुषप्रधान विचारांना आव्हान देणाऱ्या स्त्रियांना कधी कधी ‘डायन’ म्हणून हिणवलं जातं. ‘नई नवेली’मध्ये या विचाराचं काही प्रतिबिंब पाहायला मिळेल का?
आनंद एल. राय : एखादी गोष्ट आपण वाचतो किंवा पडद्यावर पाहतो, तेव्हा तिचा एक वरवरचा अर्थ असतो. मात्र, त्या कथेच्या मुळाशी लेखकाचा एक विचार असतो, जो अधिक खोल आणि अर्थपूर्ण असतो. मी हिमांशूसोबत बरंच काम केलं आहे. आम्ही लेखकांच्या विचारांना आणि त्यांच्या लेखनाला विशेष महत्त्व देतो. आमच्यासोबत काम करणारे लेखक केवळ प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी विनोद लिहित नाहीत किंवा केवळ प्रेक्षकांची गर्दी जमवण्यासाठी विनोदाचा आधार घेत नाहीत. त्यांच्या विनोदामागे काहीतरी महत्त्वाचं सांगण्याचा हेतू असतो. म्हणूनच त्यांच्या लेखनातील विनोदाला एक वेगळी खोली असते. त्यामुळं माझ्यावर विश्वास ठेवा, या चित्रपटात केवळ ‘डायन’ हा शब्द म्हणून वापरलेला नाही. चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेक गोष्टींचा अर्थ तुम्हाला उलगडेल. विनोदी चित्रपट असला, तरी त्यातून प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा आणि काहीतरी चांगलं देणारा संदेश मिळेल.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही अनेकदा लोकांना स्थानिक आणि अस्सल खाद्यपदार्थांची मेजवानी देता. लोकांना खाऊ घालणं ही तुमच्यासाठी प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत आहे की त्यामागे काही खास आठवणी आहेत?
आनंद एल. राय : माझा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की माणसांना एकत्र आणण्याचं काम अन्नाइतकं सुंदर दुसरं काही करू शकत नाही. मला लोकांना खाऊ घालायला आवडतं. संधी मिळाली की त्या त्या ठिकाणच्या अस्सल खाद्यपदार्थांची आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवींची ओळख मी इतरांना करून देतो. स्थानिक खाद्यसंस्कृतीत एक प्रकारचा प्रामाणिकपणा असतो, जो मला खूप भावतो. प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची खाद्यपरंपरा असते आणि ती तिच्या मूळ स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचावी, असं मला वाटतं.
ईटीव्ही भारत: तर मग ‘नई नवेली’च्या सक्सेस पार्टीत पुन्हा भेट होईल का आपली?
आनंद एल. राय : (हसत) प्रत्येक वेळी मीच सगळ्यांना पार्टी का द्यायची? यावेळी मी तुम्हा सगळ्यांकडून पार्टी घेणार आहे! "तुमसे, आप लोगोन से पार्टी लूंगा"! पण गंमत बाजूला ठेवली, तर एखादा चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात प्रसारमाध्यमं आणि पत्रकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. चित्रपटाविषयी जनजागृती करणं, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करणं आणि त्यांना चित्रपटगृहांपर्यंत आणणं, हे तुमच्या लेखणीतून शक्य होतं. आम्ही ‘नई नवेली’ ज्या उत्साहानं आणि मनापासून बनवला आहे, त्याच उत्साहानं तुम्हीही या चित्रपटाविषयी लिहावं आणि त्याला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करावं, अशी माझी अपेक्षा आहे. अर्थात, चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणं महत्त्वाचं आहे. बॉक्स ऑफिसवर त्याचं भवितव्य काय असेल, हे शेवटी प्रेक्षकच ठरवतात. आम्ही फक्त एवढीच आशा करू शकतो की कथा, कलाकारांचे अभिनय आणि मनोरंजनाची मेजवानी प्रेक्षकांना आवडेल.