'धुरंधर' कॉस्च्युम डिझायनर स्मृती चौहान यांनी 'रणवीर सिंगसह अक्षय खन्नाच्या चित्रपटातील लूकबद्दल केला खुलासा...
'धुरंधर' आणि त्याच्या आगामी सीक्वेलमध्ये रणवीर आणि अक्षय खन्ना यांच्या लूकला आकार देणाऱ्या वेशभूषाकार स्मृती चौहान यांनी, त्यांच्या पडद्यावरील शैलींच्या निर्मितीमागील प्रक्रिया उलगडून सांगितली आहे.
Published : March 18, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई : "पहिल्या 'धुरंधर' चित्रपटातील अनेक संदर्भ (subtext) यातही कायम आहेत, कारण त्या चित्रपटाचे विश्व (world) आजही तसेच आहे. पण मग, वेशभूषा वेगळ्या पद्धतीने साकारल्या गेल्या आहेत का आणि त्यामुळे हे विश्व थोडे वेगळे भासेल का? तर, तसे होण्याची शक्यता नक्कीच आहे, कारण कथानकात पुढं प्रगती झाली आहे. मग तो 'प्रॉडक्शन डिझाइन'चा भाग असो किंवा 'कॉस्ट्युम डिझाइन'चा—यात चढ-उतार आणि विकास नक्कीच दिसून येईल. या सर्व गोष्टींमुळं एक वेगळीच 'दृश्य भाषा' (visual language) निर्माण होईल, पण ती भाषा अशी असेल जी 'धुरंधर' आणि त्याचा हा सीक्वेल—या दोघांनाही एकमेकांशी जोडून ठेवेल, कारण तुम्ही या दोन चित्रपटांना एकमेकांपासून वेगळे करू शकत नाही. ते एकाच मातेची अपत्ये आहेत; पण म्हणून काही ते जुळे आहेत असे नाही," असे चौहान सांगते.
"मी खूप उत्साहित आहे. ही भावना उत्साह, अपेक्षा, काळजी आणि थोड्याशा धाकधुकीचे एक मिश्रण आहे, कारण या सीक्वेलकडून (पुढच्या भागाकडून) असलेल्या अपेक्षा आता खूपच उंचावल्या आहेत. याच गोष्टीमुळं मला थोडी धाकधूक वाटत आहे. 'धुरंधर'ला मिळालेले प्रचंड यश अनपेक्षित होते. आम्ही फक्त आमचे काम केले आणि बाकी सर्व काही नशिबावर आणि प्रेक्षकांवर सोपवून दिले. काम करत असताना त्याचे परिणाम काय होतील, याचा आम्ही विचार करत नाही, मी मात्र माझे 200 टक्के योगदान दिले आहे,” असे ती पुढे सांगते. दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल (brief) बोलताना चौहान म्हणते, "पाकिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, त्यांना असे एक जग निर्माण करायचे होते, जे अत्यंत स्टायलिश असेल, तरीही वास्तववादी वाटेल. आम्हाला रणवीरला अशा एका नव्या रूपात सादर करायचे होते, ज्यामध्ये त्याला प्रेक्षकांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल. त्याच्या बाबतीतले आव्हान हे होते की, त्यानं यापूर्वीच अनेक विविध ‘लूक्स’ (रूपे) साकारली आहेत, फॅशनच्या बाबतीत तो स्वतःच एक फॅशन आयकॉन आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा सोहळ्यांमध्ये आपण त्याला ज्या विविध रूपांत पाहिले आहे, ते तर सोडाच, पण चित्रपटांमध्येही त्यानं ' पद्मावत'मध्ये खिलजीची भूमिका साकारली, 'बाजीराव' साकारला आणि त्यानंतर त्याच्या पदार्पणाच्या 'बँड बाजा बारात' या चित्रपटात एका कॉलेज तरुणाची भूमिका केली. त्याच्या अभिनयाची व्याप्ती (range) प्रचंड मोठी आहे. आपण त्याला अंगरख्यांमध्ये, जुन्या काळातील (vintage) कपड्यांमध्ये, पाश्चात्य पोशाखांमध्ये आणि अशा काही वेशभूषांमध्ये पाहिले आहे, ज्यांची तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही."
टीमनं रणवीरचा लूक तयार करण्यासाठी दोन ते तीन महिने घालवले. त्याच्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी त्यांनी सहा वेगवेगळे प्रेझेंटेशन डेक तयार केले आणि त्यात अनेक बदल केले. शूटिंग सुरू होण्यापूर्वीच तीन सखोल लूक टेस्ट घेण्यात आल्या होत्या."जेव्हा प्रेक्षक चित्रपट पाहत असतात, तेव्हा ते रणवीरनं घातलेल्या पठाणीकडे पाहत नाहीत, ते फक्त हमजा अली मजारी या पात्रानं पठाणी घातल्याचा विचार करत असतात. नंतर ते रणवीर त्या प्रकारच्या पोशाखात आणि लूकमध्ये किती हॉट दिसतोय याबद्दल बोलू लागतात आणि अशा प्रकारे आम्ही एक पात्र तयार करतो. तसेच रणवीर त्यात पूर्णपणे मग्न होतो, तो अर्ध्या क्रूपेक्षाही जास्त सखोल अभ्यास करतो. तो विचारायचा, ‘लिननच का? सिल्क का नाही? हे दागिने का? ही रचनाच का?’ पण आम्ही त्याला दिलेल्या पहिल्या प्रेझेंटेशननं तो खूप खूश झाला होता. त्यानं सुचवलं की लूकच्या एका विशिष्ट भागासाठी आम्ही त्याला काही ॲक्सेसरीज द्याव्यात. पण आम्ही त्याला पटवून दिलं की आम्ही तसे करू शकत नाही, कारण हा एक ॲक्शन-पॅक चित्रपट आहे, तो ॲक्सेसरीज घातलेला कसा दिसू शकतो, इतक्या ॲक्शनमध्ये त्याला दुखापत होऊ शकते. काही क्षण शांतता पसरली. आम्ही कोणताही नियम पाळत नाही, पण काम करता करता नवनवीन कल्पना सुचत जातात. प्रत्येक चित्रपटाबरोबर सतत सुधारणा होत असते. तुम्हाला जे काही दिले जाते त्यानुसार घटक आणि ठिकाणे बदलत राहतात," असे चौहान सांगतात.
मात्र, नंतर, जसजसे पात्राचे महत्त्व वाढते, तसतसे दागिने महत्त्वाचे ठरतात आणि रणवीर दागिन्यांनी मढलेला दिसतो. चित्रपटात लांबलचक ॲक्शन सीक्वेन्स असल्यामुळं, ज्यातील काही 10 ते 12 दिवसांत चित्रित झाले, चौहानच्या टीमला असे सिलिकॉनचे दागिने तयार करावे लागले जे खरे दिसतील, पण त्यामुळं अभिनेत्याला इजा होणार नाही किंवा आघातानं तुटणार नाहीत. "नंतर मी त्याला त्याच्या एका अवतारासाठी खूप दागिने दिले आणि ॲक्शन सीक्वेन्ससाठी सिलिकॉनचे दागिने बनवणे हे आमच्या विभागासाठी एक मोठे दुःस्वप्न होते," असे चौहान सांगतात. दुसरे आव्हान होते पारंपरिक बलुची कुर्ता तयार करण्याचे. हा अस्सल पोशाख 30 ते 40 मीटर कापडापासून बनवला जातो. चौहानच्या टीमनं ॲक्शन सीक्वेन्ससाठी ते वापरता यावे म्हणून 17 ते 20 मीटर कापड वापरून प्रोटोटाइप (नमुने) तयार केले. त्यांनी कापडाचे वजन, त्याचा घेर, चुण्या आणि हालचाल यावर प्रयोग केले. "आम्ही खूप सारे प्रोटोटाइप बनवत राहिलो. जेव्हा त्यानं ते घातले, तेव्हा ते कमी वाटले, जेव्हा आम्ही ते पसरवले, तेव्हा ते खूप मोठे दिसले. एकूणच, हा एक मोठा शिकण्याचा अनुभव होता," असं त्यांनी सांगितलं.
चौहान यांच्या टीम ढील दुसरं आव्हान म्हणजे सतत बदलणाऱ्या शरीरासाठी डिझाइन करणे हे होते. रणवीरनं चित्रपटाच्या काही भागासाठी शरीरयष्टी दणकट बनवली आणि नंतर दुसऱ्या भागासाठी झपाट्यानं वजन कमी केले. "त्याच्या शरीरातील प्रत्येक बदलासोबत कपड्यांमध्ये तो बदल दिसू नये, याची आम्हाला खात्री करावी लागली. त्याचा लूक एकसारखा राहिला पाहिजे," असे त्या सांगतात. हे पात्र रस्त्यावरच्या एका सामान्य माणसापासून एका मोठ्या व्यक्तीमध्ये विकसित करायचे होते. वेशभूषेनं त्याचे हे परिवर्तन प्रतिबिंबित करणे आवश्यक होते. सुरुवातीला, त्याचा लूक रांगडेपणावर आधारित आहे. "कोणते कापड सर्वोत्तम काम करत आहे आणि कोणते रांगडे दिसत आहे, हे आम्ही समजून घेतले. या चित्रपटातील त्याचा संपूर्ण प्रवास हा एका सामान्य माणसापासून तर मोठा व्यक्त बनण्यापर्यंत आहे, त्यामुळं तो प्रवासच अद्भुत होता," असे त्या म्हणतात.चौहान पुढं सांगतात की, पूर्ण दाढीची कल्पना पात्राच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर आधारित होती. "तो ज्या प्रदेशातून येतो, तो काय भूमिका साकारत आहे आणि तो कोण आहे, या सर्वांमुळं त्याला दाढी असणार हे आम्हाला माहीत होते," असे त्या म्हणतात.
अक्षय खन्नाला, असे चौहान सांगतात, आपल्या भूमिकेत थोडा अधिक नवखेपणा आणि 'रस्त्यावरचा' (street-like) बाज हवा होता—"एका गुंडासारखा, कारण त्या पात्राचे स्वरूपच मुळात तसेच आहे. 'पठाणी' पोशाख परिधान करण्याच्या कल्पनेला त्याचा विरोध होता, कारण त्याला असे वाटत होते की, आजकाल संपूर्ण जगच पठाणी घालते, मग आपणही तोच पोशाख का परिधान करावा? आम्हाला अक्षयची समजूत घालावी लागली, आम्ही त्याला सांगितले की, त्याचे पात्र ज्या प्रदेशातील आहे, तिथल्या लोकांच्या आयुष्यातून पठाणी पोशाख कधीच बाजूला होत नाही. अर्थात, ते लोक डेनिम, टी-शर्ट आणि शर्ट्समध्येही दिसतातच, पण त्यांच्या कपाटात पठाणी पोशाख नसेल, असे होणे मात्र अशक्य आहे. त्याच्या पात्राचा विकासच अशा प्रकारे होतो की, कालांतरानं तो राजकारणात प्रवेश करतो आणि राजकारणी लोक तर नक्कीच पठाणी परिधान करतात—शिवाय, त्यांना आपल्या 'अवाम'शी (जनतेशी) जोडले जाणेही गरजेचे असते. तुम्ही जर पाकिस्तानातील राजकारण्यांकडे पाहिले... मग ते झरदारी असोत, भुत्तो असोत किंवा इमरान खान—ते सर्वजण पठाणीच परिधान करतात. त्याची समजूत घालण्यासाठी आम्हाला बराच वेळ घालावा लागला. जेव्हा त्याचा हा 'लूक' प्रचंड लोकप्रिय झाला, तेव्हा मी त्याला एक संदेश पाठवला, 'ज्या पठाणी पोशाखाला तू परिधान करू इच्छित नव्हतास, नेमका तोच लूक आज यशाच्या शिखरावर पोहोचला आहे!' (हसतो). जोपर्यंत मी स्वतः 300 टक्के खात्रीनं पटलेला नसतो, तोपर्यंत मी कोणत्याही अभिनेत्याला 'तुम्ही अमुकच पोशाख परिधान करा' असे सांगून त्यांची समजूत घालू शकत नाही. तो म्हणाला होता की, तो केवळ तीनच प्रसंगी पठाणी परिधान करेल, आम्हाला वाटले होते की आपण ते पाच प्रसंगांपर्यंत वाढवू, पण निदान त्यानं कुठेतरी सुरुवात तरी करावी, हा विचार करून आम्ही ते मान्य केले," असे चौहान हसत-हसत सांगतात.
'धुरंधर'मध्ये दाखवलेल्या पहिल्या राजकीय सभेबद्दल चौहान सांगतात की, अक्षयला जॅकेट घालायचे नव्हते आणि तो पठाणी घालण्याचा आग्रह करत होता. "आम्हाला त्याला सांगावे लागले की, ‘तुम्ही निवडणूक जिंकत आहात, तुम्ही लोकांना अभिवादन करत आहात, सूट घातलेल्या 'नबील'समोर तुम्ही पठाणीमध्ये दिसू शकत नाही.’ तुमचे पात्र केवळ एका गुंडाच्या भूमिकेतून वर येत आहे, असे सांगून आम्हाला त्याला पटवून द्यावे लागले. पुढच्या वेळी खन्ना यांना जाणून घ्यायचे होते की त्यांना ब्लेझर का देण्यात आला आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की, कारण ते निवडणूक जिंकले होते आणि त्यांमुळे ते घालावे लागले. बहुतेक वेळा कलाकारांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात, जर तुमच्याकडे त्याचे तार्किक उत्तर असेल, तर तुम्ही तुमचे काम केले आहे."
15 वर्षांच्या कारकिर्दीत, चौहान यांच्या चित्रपट सूचीमध्ये ‘व्हॉट आर द ऑड्स’, ‘अंग्रेजी मीडियम’, ‘द व्हाईट टायगर’, ‘दहाद’ आणि ‘दिल्ली क्राईम’ यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. फक्त एक दुय्यम बाब असण्यापासून ते एक मान्यताप्राप्त कला प्रकार बनण्यापर्यंत, वेशभूषाकारांना हळूहळू कथाकथनाचा एक अविभाज्य भाग मानले जात आहे, असे त्या म्हणतात."त्यांना हळूहळू त्यांचे योग्य स्थान मिळत आहे. पूर्वी, जेव्हा मला चित्रपटांच्या ऑफर्स यायच्या, तेव्हा माझ्याकडे निवड करण्याचा पर्याय नसायचा. तुमच्याकडे इतक्या ऑफर्स नसतात, तुम्ही निवड करू शकता असे नसते. सुरुवातीच्या काळात, तुमच्या वाट्याला येणारी कोणतीही गोष्ट स्वीकारण्याची तुमची इच्छा असते, कारण तुम्हाला तुमची क्षमता सिद्ध करायची असते. तेव्हापासून आतापर्यंत लोकांची धारणा बदलली आहे. आता अशी समज निर्माण झाली आहे की, कॉस्च्युम डिझायनरचे योगदान महत्त्वाचे असते," असे चौहान म्हणतात, ज्यांना 'दिल्ली क्राईम', 'दहाद' आणि 'तुम्बाड'मधील कामाच्या आधारावर 'धुरंधर' हा चित्रपट मिळाला.
ती पुढं म्हणते, "पण, तो बदल घडण्याची मी अजूनही वाट पाहत आहे. माझ्या आयुष्यात अद्याप काही बदल झाला आहे की नाही, हे सांगणे माझ्यासाठी सध्या खूपच घाईचे ठरेल. सध्या झालेला एकमेव बदल म्हणजे, लोकांना आता माझ्या कामाबद्दल अधिक माहिती झाली आहे. आणि 'धुरंधर'मधील वेशभूषेची (कॉस्ट्यूमची) दखल घेतली जात आहे, हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी जमेची बाजू किंवा विजय आहे. हाच तो बदल आहे, ज्यामुळं मला नवी ऊर्जा मिळत आहे आणि या बदलाचा मी मनमुराद आनंद घेत आहे. जेव्हा तुम्ही 'बाहुबली', 'अवतार' किंवा संजय लीला भन्साळींसारख्या दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांसाठी ऐतिहासिक वेशभूषा (period costumes) साकारता, तेव्हा लोक त्याबद्दल नक्कीच चर्चा करतात, पण जर चित्रपटप्रेमींनी दैनंदिन विषयांवरील चित्रपटांमधील वेशभूषेबद्दलही चर्चा करायला सुरुवात केली, तर त्यामुळं चित्रपटसृष्टीत आणि माझ्या स्वतःच्या कारकिर्दीतही एक मोठा बदल घडून येईल. वेशभूषाकाराचा (कॉस्ट्यूम डिझायनरचा) प्रवास हा असाच असतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या पात्राशी स्वतःला जोडून घेता, तेव्हा तुम्ही कथेमध्ये इतके तल्लीन आणि एकरूप झालेले असता की, तुमचे वेशभूषेकडे लक्षच जात नाही, पण जर तुम्ही तोच चित्रपट दुसऱ्या किंवा तिसऱ्यांदा पाहताना वेशभूषेची दखल घेतली, तर ती खरोखरच एक मोठी कामगिरी (achievement) मानली जाते. हे बदल मला नक्कीच जाणवत आहेत, पण माझ्या कारकिर्दीला पुढे कोणते वळण मिळेल, हे पाहणे मात्र अजून बाकी आहे."
