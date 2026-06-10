'इम्तियाज अलीबरोबर काम करणे हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखे आहे', वेदांग रैना 'मैं वापस आऊंगा'बद्दल केल्या विशेष गोष्टी शेअर
वेदांग रैनाचा 'मैं वापस आऊंगा' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटामध्ये तो मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद : 'जब वी मेट' या अभूतपूर्व चित्रपटाचे दिग्दर्शक इम्तियाज अली, त्यांच्या आगामी 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटासह पुनरागमन करत आहेत. या चित्रपटाशी जोडल्या गेलेल्या नावांपैकी एक म्हणजे तरुण अभिनेता वेदांग रैना, जो या चित्रपटात एक दमदार भूमिका साकारणार आहे. वेदांग रैना हा आजच्या चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आश्वासक तरुण अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. पडद्यावर करिष्मा, प्रामाणिकपणा आणि संगीतातील प्राविण्य यांचा अनोखा मिलाफ दाखवणाऱ्या रैनानं, झोया अख्तरच्या 'द आर्चीज' या संगीतप्रधान चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि आपल्या दमदार अभिनयासाठी त्याला सर्वत्र प्रशंसा मिळाली. आता त्याला इम्तियाज अलीच्या चित्रपटाद्वारे स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. एका उदयोन्मुख अभिनेत्यासाठी, आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच इतक्या प्रसिद्ध आणि प्रतिभावान चित्रपट निर्मात्याबरोबर काम करणे हे खरोखरच एक 'स्वप्नवत' आहे. 'रॉकस्टार' आणि 'अमर सिंग चमकिला'चे दिग्दर्शक लहानपणापासूनच रैनासाठी प्रेरणास्रोत राहिले आहेत.
वैदांग म्हणाला, "ही संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. मला तो दिवस आठवतो, जेव्हा आम्ही भेटलो आणि ते म्हणाले की आपण या प्रोजेक्टवर काम करत आहोत. त्यांना वाटत होतं की मी याचा एक भाग असावं. मी फक्त पाच सेकंदात 'हो, मी हा चित्रपट करत आहे,' असं म्हणालो. मला चित्रपटाबद्दल किंवा कथेबद्दल फार काही माहीत नव्हतं. स्क्रिप्ट नव्हती, फक्त एक कल्पना होती, एक विचार होता. मला फक्त एवढंच माहीत असणं आवश्यक होतं की, इम्तियाज सर या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करत आहेत, आणि तेवढं माझ्यासाठी पुरेसं होतं." मला आशा आहे की मी त्यांच्या चित्रपटाचा एक भाग म्हणून न्याय देईन. हा चित्रपट 12 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, यात दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह आणि सह-अभिनेत्री शर्वरी यांच्यासह विविध पिढ्यांमधील कलाकारांचा समावेश आहे.
त्याच्या दुसऱ्या चित्रपटात, 'जिगरा' (2024), जो एक दमदार ॲक्शन थ्रिलर आहे, रैनानं आलिया भट्टसोबरोबर काम केलं होतं आणि याच चित्रपटात त्यानं 'फूलों का तारों का सबका कहना है' हे अजरामर गाणे गाऊन गायनविश्वात पदार्पण केलं. इम्तियाज अली दिग्दर्शित या चित्रपटात, या तरुण अभिनेत्यानं दिग्गज ए. आर. रहमान यांच्या संगीत दिग्दर्शनाखाली एक गाणं रेकॉर्ड करून आपल्या संगीत प्रतिभेला एक पाऊल पुढं नेलं आहे. 'जिगरा'च्या विपरीत, ज्यात त्यानं साउंडट्रॅकवर गाणं गायलं होतं पण पडद्यावर लिप-सिंक केलं नव्हतं, या चित्रपटात त्याला प्रत्यक्षात गाणाऱ्या पात्राची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आहे.
अभिनेत्यानं सांगितलं, "मला निश्चितपणे गायन अधिक गांभीर्यानं करायचं आहे, ही एक अशी गोष्ट आहे जी माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे. संगीत ही एक अशी गोष्ट आहे ज्याची मी काळजी घेतो, आणि मला आशा आहे की मला अशा संधी मिळत राहतील." रैना 'मैं वापस आऊंगा' ही आपली आजपर्यंतची सर्वात कठीण भूमिका मानतो, ज्यासाठी त्यानं पंजाबी पात्र उत्तमरित्या साकारण्याकरिता इम्तियाज अलीबरोबर सखोल संशोधन केलं. 1947च्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेला हा चित्रपट प्रेम, आठवणी आणि भूतकाळातील वेदना यांसारख्या विषयांचा शोध घेतो. फाळणीच्या भीषण काळात विणलेली एक भावनिक कथा साकारण्यासाठी रैनाला आपल्या नेहमीच्या चौकटीच्या बाहेर पडावं लागलं.
आपल्या भूमिकेबद्दल तो म्हणतो, "हे आव्हानात्मक होतं, पण खऱ्या अर्थानं. आणि माझा असाही विश्वास आहे की, कोणताही चित्रपट सोपा नसतो. चित्रीकरणाचा कोणताही अनुभव सोपा नसतो, एक अभिनेता म्हणून तुम्हाला तुमचे सर्वस्व द्यावे लागते आणि स्वतःला आव्हान द्यावं लागतं. अर्थातच, ही भूमिका आणि कथा तुमच्याकडून काही भावनिक अपेक्षा ठेवतात, ज्या खूपच अनोख्या आणि कठीण आहेत." या चित्रपटातून मला एक अभिनेता म्हणून माझ्यातील अशा काही क्षमतांचा शोध लागला, ज्या माझ्यात आहेत हे मला स्वतःलाही माहीत नव्हते. तो एक रोमांचक अनुभव होता. इम्तियाज सरांबरोबर शूटिंग करण्याच्या अनुभवातून आणि चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीतून मी खूप काही शिकलो. फाळणी हे या चित्रपटाचं मुख्य पात्र आहे. मी केलेल्या संशोधनातून मला फाळणीबद्दल आणि ज्यांनी आपली घरे सोडली आणि जे परत येऊ शकले नाहीत, त्यांच्या कथांबद्दल बरेच काही शिकायला मिळाले. सेटवर पाऊल ठेवण्यापूर्वीच हे सर्व माझ्या अंतर्मनात आधीपासूनच होते.
त्यानं पुढं स्पष्ट केलं, "मी खूप तयारी करतो. एक काळ असा होता की मी दार बंद करायचो, लाईट बंद करायचो, स्वतःला एका खोलीत कोंडून घ्यायचो आणि संगीत ऐकायचो. मी 'जिगरा'च्या शूटिंदरम्यान तसे केले, पण आता मी तसे करत नाही. हे सर्वस्वी तुम्ही कोणत्या प्रकारचा शॉट करत आहात आणि त्या दिवशी एक अभिनेता म्हणून त्या दृश्यासाठी तुमच्याकडून काय अपेक्षित आहे यावर अवलंबून असते." अभिनेता बनण्याच्या या प्रवासात, तुम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगवेगळे पैलू देखील शिकता आणि प्रत्येक चित्रपटासोबत मला कळते की माझ्यासाठी काय योग्य आहे आणि काय नाही. या प्रवासात तुम्ही खूप काही शिकता आणि तुमची प्रक्रिया भावनिकरित्या जोडली जाते. ही प्रक्रिया तुमच्यासाठी इतकी अद्वितीय असते की अभिनयासाठी कोणताही एकच दृष्टिकोन नसतो आणि हेच त्याचे सौंदर्य आहे.
'मैं वापस आऊंगा हा रैनाचा प्रेमकथा लिहिण्याचा पहिला प्रयत्न आहे, तरीही त्याचा विश्वास आहे की सर्वच कथा प्रेमकथा असतात. "धुरंधर, ॲनिमल आणि पुष्पा यांसारख्या ॲक्शन चित्रपटांमध्येही प्रेमाचा पैलू खूप महत्त्वाचा आहे. ॲक्शन चित्रपटांमध्येही प्रेमकथा आवश्यक असते, कारण तो सर्वात सार्वत्रिक घटक आहे आणि तुम्हाला प्रेमकथेशिवाय एकही चित्रपट सापडणार नाही. मला वाटतं की सर्वच कथा प्रेमकथा असतात." अभिनेत्यानं स्पष्ट केलं, "हो, आपल्याला त्या पारंपरिक अर्थानं तितक्या हळुवार आणि गोड प्रेमकथा पाहायला मिळत नाहीत. आता फक्त एक चांगला चित्रपट बनवण्यावर लक्ष केंद्रित आहे. आपल्या इंडस्ट्रीत असे दिवस आहे. आपण लवकरच त्या युगात प्रवेश करू. माझीही एका हळुवार आणि गोड प्रेमकथेची तीव्र इच्छा आहे, आणि मला आशा आहे की अधिक चित्रपट निर्माते अशा पटकथा लिहितील. मला आशा आहे की, मी खूप प्रेमकथा करेन, पण मला सर्व प्रकारचे चित्रपट आवडतात."
या चित्रपटात रैना नसीरुद्दीन शाह यांच्या पात्राची तरुणपणीची भूमिका साकारणार आहे. ही कथा अनेक पिढ्या आणि कालखंडांमध्ये पसरलेली असल्यामुळं, त्याला शाह किंवा दोसांझ यांच्याबरोबर स्क्रीन शेअर करण्याची संधी मिळत नाही, त्याला त्यांच्यासोबत काम करण्याची तीव्र इच्छा होती. तो अल्झायमरशी झुंज देणाऱ्या एका वृद्ध व्यक्तीची भूमिका साकारत आहे, आणि दोसांझ त्याचे पात्र वर्तमानकाळात जगणार आहे. रैना म्हणतो, "हो, आम्ही काही दृश्ये एकत्र करावीत अशी माझी मनापासून इच्छा होती. मी त्या दोघांचाही खूप मोठा चाहता आहे. मी त्यांचा सर्वात मोठा चाहता आहे... जेव्हा शूटिंग नसायचे, तेव्हाही मी अधूनमधून त्यांचं काम बघायला आणि त्यांना भेटायला जायचो. आपण इम्तियाज अलीच्या चित्रपटाचा भाग होतो, ही गोष्ट त्यांना अजूनही पचवता येत नाही."
रैना पुढं म्हणाला, "या चित्रपटाचा माझ्यावर झालेला परिणाम अद्वितीय आहे. शूटिंगदरम्यान तुम्ही तुमच्या कामाशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करता, पण नंतर तुमच्या लक्षात येतं, 'अरे, मी तर इम्तियाज अलीचा चित्रपट केला आहे,' आणि तुम्ही काय मिळवलं आहे. ही गोष्ट खूप नंतर लक्षात येते. प्रमोशनच्या वेळीच मला खऱ्या अर्थानं कळतं की, माझ्या आयुष्यात आणि करिअरमध्ये काय घडलं आहे... मी आता कुठं हे स्वीकारायला शिकत आहे. मला नेहमीच माहित होतं की, त्यांच्या चित्रपटाचा भाग असणं खास आहे, पण ट्रेलर पाहणं आणि नंतर तो पडद्यावर पाहणं हे खूप मोठं प्रोत्साहन देणारं आहे." इम्तियाज अली यांनी दिग्दर्शित करणं हा एक पूर्णपणे वेगळा अनुभव आहे. मी त्यांचा प्रेक्षक होतो, त्यांचा सर्वात मोठा चाहता होतो, आणि आता या चित्रपटाकडून माझी हीच अपेक्षा आहे की त्यांचे चित्रपट माझ्यासाठी जसे होते, तसेच ते इतर अनेक लोकांसाठीही असतील.
2023 मध्ये रैनाचा पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, तो एक सनसनाटी आणि सर्वात आश्वासक तरुण प्रतिभा असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. अशा अपेक्षांमुळं त्याच्यावर दबाव येतो का? तो म्हणतो, "चांगलं काम करण्याचा आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा दबाव नेहमीच असतो, पण या उपाधींमुळं माझ्यावर कोणताही दबाव येत नाही. मी ज्या चित्रपटांमध्ये काम करतो, त्यांचा लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभाव पडावा, एवढीच मला काळजी आहे. 'जिगरा' प्रदर्शित झाल्यानंतर, लोक मला मेसेज करून सांगायचे की, त्यांचे त्यांच्या भावा-बहिणीसोबतचे नाते बदलले आहे, त्या चित्रपटाने त्यांचे आयुष्य बदलून टाकले आहे... अशा प्रकारचे संदेश हेच माझ्या आयुष्याचे ध्येय आहे. जर हे असेच चालू राहिले, जर मी अशा भूमिका आणि कथांचा भाग होऊ शकलो, ज्या लोकांना अशा प्रकारे भावूक करतात, जर मी खोलवर प्रभाव पाडू शकलो, तर माझे काम झालं. एक अभिनेता म्हणून हेच माझे ध्येय आहे."