Exclusive Interview: अमोल पराशर - माझ्या मते, अभिनय क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा गुण म्हणजे संयम!
टीव्हीएफच्या गाजलेल्या 'ग्राम चिकित्सालय' सीझन 2 या वेब सीरीजमध्ये अमोल पराशर डॉ. प्रभातची भूमिका पुन्हा साकारत आहे. आता त्यानं सीरीजबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई : आयआयटी दिल्लीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतल्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सुरक्षित करिअरचा मार्ग सोडून अभिनय क्षेत्रात झेप घेणारा अभिनेता म्हणजे अमोल पराशर. आपल्या नैसर्गिक अभिनयशैलीमुळं आणि वेगळ्या भूमिकांच्या निवडीमुळं त्यानं अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले. टीव्हीएफच्या लोकप्रिय वेब सीरीज ट्रीपलिंगमधून त्याचा अभिनयप्रवास सुरु झाला आणि त्यानंतर त्यानं ग्राम चिकित्सालय, सरदार उधम, कॅश, स्वीट ड्रीम्स, 36 फार्महाउस, ट्रॅफिक यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्याची प्रमुख भूमिका असलेल्या ग्राम चिकित्सालय या वेब सीरीजचा दुसरा सीझन आलाय. त्यासंदर्भात आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांनी अमोल पराशरसोबत अनेक विषयांवर मनमोकळा संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत : एखाद्या मालिकेचा पहिला सीझन यशस्वी झाल्यानंतर दुसरा सीझन बनवताना जबाबदारी वाढते का? सीक्वेल बनवणं कितपत सोपं किंवा अवघड असतं?
अमोल पराशर : निश्चितच, पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रेमामुळं दुसऱ्या सीझनबाबतची उत्सुकता आणि अपेक्षा दोन्ही वाढतात. जेव्हा एखाद्या प्लॅटफॉर्मकडून दुसऱ्या सीझनला हिरवा कंदील मिळतो, तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की, प्रेक्षकांनी पहिल्या भागाला मनापासून स्वीकारलं आहे. त्यामुळं कलाकार म्हणून आमच्यावरही एक जबाबदारी येते की, पहिल्या सीझनइतकाच आनंद दुसऱ्या सीझनमधूनही प्रेक्षकांना मिळायला हवा. मात्र, माझ्या मते सर्वात मोठी जबाबदारी लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांची असते. कथा पुढं कशी न्यायची, नवनवीन पैलू कसे उलगडायचे आणि तरीही मूळ मालिकेचा आत्मा कसा जपायचा, हे त्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असतं. एकदा उत्तम पटकथा तयार झाली की कलाकार म्हणून आमचं काम त्या भूमिकेला न्याय देण्याचं असतं. टीव्हीएफसारख्या संस्थेला यशस्वी सीझन्सचा मोठा अनुभव असल्यानं त्यांना प्रेक्षकांची नाडी चांगलीच माहीत आहे.
ईटीव्ही भारत : पहिल्या सीझनच्या चित्रीकरणादरम्यान ही मालिका यशस्वी होईल अशी जाणीव झाली होती का?
अमोल पराशर : प्रत्येक कलाकार आणि तंत्रज्ञ एखाद्या प्रकल्पावर काम करताना तो यशस्वी व्हावा, अशीच अपेक्षा बाळगतो. मात्र, एखादी कलाकृती प्रेक्षक कितपत स्वीकारतील याची शंभर टक्के खात्री कोणालाही देता येत नाही. तरीसुद्धा, काम करताना एक सकारात्मक भावना निर्माण होते की आपण काहीतरी वेगळं आणि अर्थपूर्ण घडवत आहोत. ‘ग्राम चिकित्सालय’च्या बाबतीतही मला तसंच वाटत होतं. या मालिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्या सीझननंतर अतिशय कमी कालावधीत दुसऱ्या सीझनला मंजुरी मिळाली. साधारणपणे अशा गोष्टींना बराच वेळ लागतो, पण येथे लेखन, पूर्वतयारी, चित्रीकरण आणि प्रदर्शन हा संपूर्ण प्रवास एका वर्षाच्या आत पूर्ण झाला. यावरूनच पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रतिसादाची कल्पना येते.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटसृष्टीतील कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना स्वतःची ओळख निर्माण करणं किती कठीण होतं?
अमोल पराशर : माझ्या मते, अभिनय क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा गुण म्हणजे संयम. अभिनय हा असा व्यवसाय आहे की, ज्यामध्ये प्रतीक्षा हा प्रवासाचा अविभाज्य भाग असतो. गायक, लेखक किंवा चित्रकार आपल्या कलेचा सराव एकट्यानं करू शकतात, परंतु अभिनेता म्हणून काम करण्यासाठी कथा, सहकलाकार आणि प्रेक्षकांची आवश्यकता असते. मी 2008मध्ये मुंबईत आलो आणि 2016 मध्ये ‘ट्रिपलिंग’मधून लोकांनी मला मोठ्या प्रमाणात ओळखायला सुरुवात केली. या आठ वर्षांत असंख्य ऑडिशन्स दिल्या, अनेकदा नकार पचवले, जाहिराती, लघुपट आणि छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काम केलं. या काळात निराश होण्याची अनेक कारणं होती, पण त्यात अडकून न राहता दररोज नव्या उमेदीनं पुन्हा प्रयत्न करणं हेच माझं धोरण होतं. सातत्य आणि धैर्य हेच या प्रवासातील खरे साथीदार आहेत.
ईटीव्ही भारत : ग्रामीण भारतातील आरोग्यसेवांबद्दल तुमचं मत काय आहे?
अमोल पराशर : आरोग्यसेवा ही प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. एखादी व्यक्ती शहरात राहते की ग्रामीण भागात, यावर तिच्या आरोग्यसेवांचा दर्जा अवलंबून असू नये. शहरांमध्ये संसाधनांची उपलब्धता अधिक असते, हे वास्तव आहे, मात्र आदर्श परिस्थितीत ही संसाधने देशभर समान प्रमाणात पोहोचली पाहिजेत. अनेक स्तरांवर सकारात्मक बदल घडत आहेत, परंतु सामाजिक आणि प्रशासकीय परिवर्तन ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असते. कोणतीही व्यवस्था एका रात्रीत बदलत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे बदलाची दिशा योग्य असावी आणि त्या दिशेनं सातत्यानं प्रयत्न सुरू राहावेत. मला वाटतं की भारत या दिशेनं हळूहळू पण निश्चितपणे पुढं जात आहे.
ईटीव्ही भारत : डॉक्टरांशी संबंधित तुमचा एखादा संस्मरणीय अनुभव सांगाल का?
अमोल पराशर : होय, एक मजेशीर अनुभव मला आजही स्पष्ट आठवतो. एकदा इंटरनेटवर विविध आजारांची लक्षणं वाचताना मी स्वतःलाच खात्री पटवून दिली होती की, मला एक गंभीर आजार झाला आहे. इतकंच नाही तर काही वैद्यकीय चाचण्याही करून घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे पोहोचलो. डॉक्टरांनी माझं बोलणं ऐकलं, अहवाल पाहिले आणि पुढची पंधरा मिनिटं मला इंटरनेटवरून स्वतःच निदान करण्याच्या सवयीबद्दल चांगलंच समजावलं. त्यांनी गंमतीनं सांगितलं की, “ज्या वेबसाईटनं तुला आजार सांगितला, त्यांनाच हे रिपोर्ट्स दाखव.” त्यावेळी मला थोडी लाज वाटली, पण त्याचवेळी मोठा दिलासाही मिळाला कारण प्रत्यक्षात मला काहीच गंभीर समस्या नव्हती. त्या प्रसंगानं मला एक महत्त्वाचा धडा शिकवला—आरोग्याच्या बाबतीत अति विचार आणि स्वनिदान टाळणं आवश्यक आहे.
ईटीव्ही भारत : तुम्हाला ग्रामीण पार्श्वभूमीतील व्यक्तिरेखा साकारायला अधिक आवडतात की शहरी व्यक्तिरेखा?
अमोल पराशर : माझ्यासाठी व्यक्तिरेखेची पार्श्वभूमी महत्त्वाची नसून तिचं लेखन महत्त्वाचं असतं. एखादी ग्रामीण व्यक्तिरेखा जर साचेबद्ध आणि कमकुवत लिहिली असेल तर ती साकारण्यात विशेष आनंद मिळत नाही. त्याचप्रमाणे शहरी व्यक्तिरेखाही जर प्रभावी नसेल तर ती देखील आकर्षक वाटत नाही. कलाकार म्हणून मला अशा भूमिका आवडतात ज्यामध्ये भावनिक खोली, संघर्ष, उद्देश आणि व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू असतात. कथा गावात घडते की शहरात, यापेक्षा त्या व्यक्तिरेखेत किती जीवन आहे आणि ती प्रेक्षकांशी किती जोडली जाते, हे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेले आहात. तुमच्यासमोर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सुरक्षित आणि स्थिर करिअरचा मार्ग खुला होता. मग तो मार्ग सोडून अभिनयासारख्या अनिश्चित क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेणं किती मोठं धाडस होतं?
अमोल पराशर : हो, अनेकांच्या दृष्टीनं तो निर्णय म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखाच होता. अनेकदा मलाही वाटायचं की लोक आरामदायी आयुष्य शोधत असतात, पण माझ्या बाबतीत मात्र काहीसं वेगळंच होतं. मला कदाचित त्या आरामदायी चौकटीबाहेर पडून काहीतरी वेगळं अनुभवायचं होतं. आव्हानं स्वीकारण्यात मला एक वेगळीच मजा वाटत होती. पण यासाठी एखाद्या गोष्टीवर मनापासून प्रेम असणं आवश्यक असतं. माझ्या बाबतीत ते प्रेम रंगभूमी आणि अभिनयावर जडलं. मात्र, ही अशी कथा नाही की एका दिवसात मी अचानक निर्णय घेतला आणि सगळं मागे सोडून मुंबईला आलो. मी खूप विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला होता.
सुरुवातीला माझा विचार असा होता की सहा महिने किंवा जास्तीत जास्त एक वर्ष अभिनय क्षेत्रात प्रयत्न करून पाहायचे. जर मन भरलं किंवा अपेक्षित यश मिळालं नाही, तर पुन्हा नोकरीकडे वळायचं. पण तसं काहीच झालं नाही. ना मन भरलं, ना या क्षेत्राचं आकर्षण कमी झालं. उलट प्रत्येक टप्प्यावर काहीतरी नवं समोर येत गेलं. कधी जाहिराती करण्याची संधी मिळाली, कधी नाटकं केली, कधी एखाद्या नव्या कलाकारासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, मग चित्रपट आले, वेब सीरीज आल्या. हळूहळू प्रेक्षकांनी ओळखायला सुरुवात केली, लोक फोटो काढण्यासाठी येऊ लागले. अशा अनेक नवीन अनुभवांनी हा प्रवास समृद्ध होत गेला. मला आजही आठवतं, नोकरी सोडताना मी माझ्या बॉसला सांगितलं होतं की, कदाचित सहा महिने किंवा वर्षभरात मी परत येईन. तेव्हा त्यांनी मला त्यांचं व्हिजिटिंग कार्ड दिलं होतं आणि गरज पडली तर संपर्क साध, असंही सांगितलं होतं. गंमत म्हणजे ते कार्ड आता कुठे आहे हेच मला माहीत नाही. कारण परत जाण्याची वेळच कधी आली नाही.
या प्रवासात असा क्षण कधीच आला नाही की, सगळं संपल्यासारखं वाटलं किंवा आता पुढे काहीच नाही असं जाणवलं. प्रत्येक वेळी काही ना काही नवीन संधी मिळत गेली आणि मी त्या स्वीकारत पुढं जात राहिलो. त्यामुळं मागे वळून पाहताना वाटतं की, तो निर्णय धाडसी नक्कीच होता, पण त्याच वेळी तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात योग्य निर्णयांपैकी एक ठरला.