आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन 2026: नाटू नाटू ते 'जनाब-ए-आली'पर्यंत गाणी आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिनानिमित्त पाहा...

आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन 2026च्या निमित्तानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध डान्स करणाऱ्या जोड्यांवर एक नजर टाका.

Published : April 29, 2026 at 5:33 PM IST

हैदराबाद : भारतीय सिनेसृष्टीतील नृत्य हे नेहमीच दमदार राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांत, आपण 'डोला रे डोला', 'पिंगा', 'नाटू नाटू' आणि 'जय जय शिवशंकर' यांसारखी गाणी पाहिली आहेत, जिथे दोन दमदार कलाकारांनी एकत्र येऊन पडद्यावर अविश्वसनीय जादू निर्माण केली. ही सादरीकरणे केवळ त्यांच्या नृत्य कौशल्यामुळेच नव्हे, तर त्यांच्यातील ऊर्जा आणि केमिस्ट्रीमुळेही आपल्या हृदयात कोरली गेले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन 2026च्या निमित्तानं, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील काही अविस्मरणीय डान्सबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जे आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. चित्रपटातील जोडीनं आकर्षक नृत्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता, ती ताळमेळ, वैयक्तिक वेगळेपण आणि एकत्र चमकण्याची क्षमता दर्शवली आहे. या स्टार्सनं यासह स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

माधुरी दीक्षित आणि विद्या बालन - 'आमी जे तोमार 3.0' (भूल भुलैया 3, 2024)

या यादीत नुकतेच समाविष्ट झालेलं गाणं म्हणजे 'भूल भुलैया 3'मधील 'आमी जे तोमार 3.0'. माधुरी दीक्षित आणि विद्या बालन यांनी दमदार अभिनय आणि डान्स केला आहे. माधुरीचं गाण्यात सौंदर्यानं उजळून निघते, तर विद्या त्यात खोली आणि तेजाची भर घालते. श्रेया घोषालनं गायलेलं आणि अमाल मलिकनं पुनर्रचित केलेलं हे गाणं, चिन्नी प्रकाश यांनी नृत्यदिग्दर्शित केलंय. शास्त्रीय शैलींच्या या मिश्रणामुळं सादरीकरणाला एक भव्यता प्राप्त होते, ज्यामुळं गाणं भावनिकदृष्ट्या प्रभावी ठरते.

दीपिका पदुकोण आणि प्रियांका चोप्रा - पिंगा (बाजीराव मस्तानी, 2015)

'बाजीराव मस्तानी'मधील 'पिंगा'हे गाणे परंपरा आणि लय यांचा एक अनोखा संगम आहे. रेमो डिसूझा यांनी नृत्यदिग्दर्शित केलेल्या या गाण्यात दीपिका पदुकोण आणि प्रियांका चोप्रा यांनी लावणी-प्रेरित नृत्य सादर केले आहे. सुमारे 50 नर्तकांसह 12 दिवसांत चित्रित केलेल्या या गाण्यातील प्रत्येक तपशिलाचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला होता. जलद पावलांपासून ते ताळमेळ साधलेल्या गिरक्यांपर्यंत, या दोन्ही अभिनेत्रींनी एकमेकींच्या प्रत्येक हालचालीशी ताळमेळ साधला आहे. ही जोडी पडद्यावर खूप सुंदर दिसली आहे.

ऐश्वर्या राय बच्चन आणि माधुरी दीक्षित - डोला रे डोला (देवदास, 2002)

'देवदास'मधील 'डोला रे डोला' हे गीत खूप प्रसिद्ध आहे. दिग्गज सरोज खान यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलेल्या या गाण्यात कथक आणि भरतनाट्यम यांचा संगम आहे. ऐश्वर्या राय बच्चन आणि माधुरी दीक्षित यांनी आपल्या नृत्यातून कथाकथनाचा एक अनोखा मिलाफ सादर केला. दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित झालेले हे गाणं एक अविस्मरणीय ठरले आणि सरोज खान यांना सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शनासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारही मिळाला.

माधुरी दीक्षित आणि करिश्मा कपूर - डान्स ऑफ एन्वी (दिल तो पागल है, 1997)

'दिल तो पागल है' या चित्रपटात माधुरी दीक्षित आणि करिश्मा कपूर यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध 'डान्स ऑफ एन्वी'नं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलंय. शियामक दावर यांनी कोरिओग्राफ केलेला हा सीक्वेन्स मत्सर आणि स्पर्धेचे एक नाट्यमय प्रदर्शन होतं. दोन्ही अभिनेत्रींच्या शैलीतील फरक, माधुरीची सहज सुंदरता आणि करिश्माचे अचूक नृत्य कौशल्य यामुळं हे सादरीकरण अधिकच प्रभावी ठरले. हे बॉलिवूडच्या सर्वात अविस्मरणीय नृत्य सादरीकरणांपैकी एक आहे.

ज्युनियर एनटीआर आणि हृतिक रोशन - जनाब-ए-आली (वॉर 2, 2025)

वॉर 2 चित्रपटातील 'जनाब-ए-आली' हे गाणं, हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर यांच्या एकत्र असलेल्या प्रतिष्ठित नृत्य युगलांच्या यादीत एक नवीन अध्याय जोडते. बॉस्को मार्टिस यांनी कोरिओग्राफ केलेलं हे गाणे, उच्च-ऊर्जेच्या हालचाली आणि प्रभावी पडद्यावरील उपस्थिती यांचे एक परिपूर्ण मिश्रण आहे. प्रीतम यांचे संगीत आणि सचेत टंडन आणि साज भट्ट यांचे गायन असलेले हे गाणं आधीच हिट झाले आहे. हृतिकची सहज शैली ज्युनियर एनटीआरच्या स्फोटक ऊर्जेला मिळते, ज्यामुळं एक अशी स्पर्धा निर्माण होते, ज्यावरून प्रेक्षक आपली नजर हटवू शकत नाहीत.

ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण - नाटू नाटू (आरआरआर, 2022)

'आरआरआर' चित्रपटातील 'नाटू नाटू' या गाण्याशिवाय कोणतीही यादी अपूर्ण आहे. प्रेम रक्षित यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलेल्या या गाण्यात ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण यांच्यातील अप्रतिम केमिस्ट्री दिसून येते. युक्रेनमध्ये दोन आठवड्यांत चित्रित झालेल्या या उत्साही नृत्यासाठी कसून सराव करावा लागला. हे दृश्य जागतिक स्तरावर गाजले आणि 2023मध्ये सर्वोत्कृष्ट मूळ गाण्यासाठी ऑस्कर पुरस्कारही जिंकला, ज्यामुळं हे गाणं जगात लोकप्रिय झालं.

माधुरी दीक्षित आणि मनीषा कोईराला - बडी मुश्किल (लज्जा, 2001)

'लज्जा' चित्रपटातील 'बडी मुश्किल' हे माधुरी दीक्षित आणि मनीषा कोईराला यांच्यावर चित्रित झालेलं एक उत्साही आणि चैतन्यमय गाणं आहे. गणेश आचार्य यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलेल्या या गाण्यात क्लासिक बॉलिवूड नृत्याचा आत्मा टिपला आहे. स्त्री सक्षमीकरणाच्या कथेवर आधारित, हा परफॉर्मन्स ऊर्जावान आणि भावपूर्ण असून, त्यात दोन्ही अभिनेत्रींमधील केमिस्ट्री दिसून येते.

हृतिक रोशन आणि टायगर श्रॉफ - जय जय शिवशंकर (वॉर, 2019)

'वॉर' चित्रपटातील 'जय जय शिवशंकर' हे गाणं खूप लोकप्रिय झालं. हृतिक रोशन आणि टायगर श्रॉफ अभिनीत या गाण्याचे नृत्यदिग्दर्शन बॉस्को-सीझर यांनी केलं होतं. होळीच्या उत्सवादरम्यान चित्रित झालेल्या या गाण्यात 500 हून अधिक नर्तक आहेत. नृत्यात पारंगत होण्यासाठी दोन्ही कलाकारांनी अनेक आठवडे सराव केला. त्यांची ऊर्जा, आकर्षक संगीत आणि नेत्रदीपक दृश्यांच्या संगमामुळं हे अलीकडच्या काळातील सर्वात मनोरंजक नृत्यदिग्दर्शनांपैकी एक ठरले आहे. या सादरीकरणाचे मुख्य आकर्षण केवळ नृत्य नसून, प्रत्येक कलाकाराचे वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्व आहे. ते एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, उलट एकत्र येऊन त्या क्षणाला उर्जावान करतात.

