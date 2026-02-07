पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करणारी भारतीय 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' सीरीज, इमरान हाश्मीनं पुन्हा एकदा केली जादू...
बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी स्टारर 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' सीरीज प्रेक्षकांना पसंत आली आहे. ही सीरीज सध्या पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे.
हैदराबाद : बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मीचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. त्यानं 'फूटपाथ' आणि 'मर्डर'सारख्या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं मनं जिंकलं. आताही इमरान हाश्मीबद्दलची क्रेझ कमी झाला नाही. तो सध्या भारतातच नाही तर जगभरात ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे आपल्या अभिनयाची जादू दाखवताना दिसत आहे. त्याची 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' सीरीज सध्या प्रेक्षकांना भुरळ घालत आहे. ही सीरीज अनेकांना खूप पसंत आली आहे. आता 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' सीरीजनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. सध्या ही सीरीज भारतात नाही तर जगभरात धुमाकूळ घालत आहे. दरम्यान स्ट्रीमिंगच्या पहिल्या आठवड्यातच, सीरीज इतकी लोकप्रिय झाली की, ही जागतिक टॉप 10 पहिल्या नॉन इंग्रजी सीरीजच्या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.
'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' सीरीज नंबर एकवर : दरम्यान असा हा विक्रम करणारी ही पहिली भारतीय सीरीज आहे. सध्या 20 वेगवेगळ्या वेब सीरीज या नेटफ्लिक्सच्या नॉन-इंग्रजी शोच्या यादीत ट्रेंड करत आहेत. ही सीरीज भारतासह नऊ देशांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. या सीरीजला पहिल्या आठवड्यात 5 कोटींहून अधिक व्हयूज मिळाले होते. 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' ही सीरीज हिट झाल्यानंतर इमरान हाश्मीचा चाहतावर्ग देखील खूप खुश आहे. नीरज पांडे दिग्दर्शित या सीरीजमध्ये मुख्य भूमिकेत इमरान हाश्मी अमृता खानविलकर, फ्रेडी दारूवाला, अनुजा साठे आणि नंदीश संधू हे कलाकार आहेत. याशिवाय या सीरीजमध्ये शरद केळकर, अनुराग सिन्हा आणि झोया अफरोज यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.
'तस्करी: द स्मगलर्स वेब'ची कहाणी : दरम्यान या सीरीजची कहाणी एक सस्पेन्सफुल क्राइम थ्रिलर आहे, जी मुंबई विमानतळ कस्टम विभागाभोवती फिरते. यात इमरान हाश्मी हा अधिकाऱ्यांची भूमिका साकारतो. तसेच मुंबई विमातळावर कस्टम विभाग एका आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटला उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात . याशिवाय या सीरीजमध्ये शरद केळकर हा खलनायकच्या भूमिकेत आहे. या सीरीजला आयएमडीबीवर 7.2 रेटिंग मिळाली आहे. दरम्यान इमरान हाश्मीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'आवारपन 2' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहताना दिसत आहेत.
