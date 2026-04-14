भारतीय पार्श्वगायिका आशा भोसले यांनी 'या' पाकिस्तानी चित्रपटासाठी गाणी गायली...

आशा भोसले यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीचं मोठ नुकसान झालंय. ताई यांनी अनेक चित्रपटांसाठी गाणी गायली, मात्र तुम्हाला माहित आहे की, त्यांनी पाकिस्तानमधील कुठल्या चित्रपटासाठी गायन केलंय.

Indian playback singer Asha Bhosle
भारतीय पार्श्वगायिका आशा भोसले (Photo - IANS)
Published : April 14, 2026 at 12:52 PM IST

हैदराबाद: दिवंगत गायिका आशा भोसले हे आता आपल्यात नाही. मात्र त्या आपल्या गाण्यांद्वारे चाहत्यांच्या मनात नक्कीच जिवंत राहिल. त्यांनी जगभरातील कलाकारांबरोबर काम केलंय. आशाताई यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये गाणी म्हटली आहेत. त्यांनी अनेक भाषांमध्ये अविस्मरणीय गाणी गायली आहेत. दरम्यान त्यांनी पाकिस्तानी चित्रपटाला आपला आवाज दिला होता. आशाताई यांचा पाकिस्तानशीही संबंध होता. जगभरातील कलाकारांसोबत काम केलेल्या आशा यांनी एका पाकिस्तानी चित्रपटाला आपला आवाज दिला होता, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे. यामध्ये, या गायिकेनं दोन गाणी गायली होती, जी त्या काळात खूप लोकप्रिय झाली. या चित्रपटाचं नाव 'सरगम' होतं, जो 1995मध्ये प्रदर्शित झाला होता.

आशा भोसले यांनी पाकिस्तानी चित्रपटासाठी गायली गाणी : हा सय्यद नूर दिग्दर्शित एक संगीतप्रधान उर्दू चित्रपट होता. या चित्रपटामध्ये प्रसिद्ध गायक अदनाम सामी खान यांनीही चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण केलं होतं. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर अभिनेत्री झेबा बख्तियार होती, जिला तुम्ही 'हेन्ना'या हिंदी चित्रपटात ऋषी कपूरबरोबर पाहिलं आहे. दरम्यान पाकिस्तानी चित्रपटामध्ये एकूण गाणी ही 11 होती. 'क्या है ये उलझन' आणि 'जरा ढोलकी बजाओ गोरियों' या दोन गाण्यांना आशा भोसले यांनी आवाज दिला आहे.

आशा भोसले यांच्याबद्दल : दरम्यान ही दोन्ही गाणी झेंबा यांच्यावर चित्रित करण्यात आली होती . यामध्ये गाण्याचे मुख्य गायक अदनान सामी हे होते. अदनान सामीनं 1993मध्ये मुख्य कलाकार झेबा बख्तियारबरोबर लग्न केलं होतं. त्यांना एक मुलगाही होता, मात्र या दोघांचं नात फार काळ टीकू शकलं नाही. या दोघांनी 1997मध्ये घटस्फोट घेतला. त्यावेळी अदनान सामी पाकिस्तानमध्ये राहत असत. आता तो एक भारतीय नागरिक आहे. तसेच आशाताई यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्या 1940च्या दशकापासून गात होत्या. त्यांनी आपल्या आवाजावर खूप मेहनत घेतली होती. याशिवाय आशाताई यांनी अनेक जागतिक बँड्सबरोबर गाणी गायली आहेत. तसेच त्याचं नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेले आहे. दरम्यान त्यांचं 12 एप्रिल रोजी वयाच्या 92व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं.

हेही वाचा :

  1. कोल्हापुरातील कारेकरांच्या घरात गेलं आशाताईंचं बालपण, आठवणींना उजाळा
  2. संगीत विश्वातील अविस्मरणीय युगाचा अंत, महान गायिका आशा भोसले यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
  3. 'सुरांची राणी' आशा भोसलेंच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीला बसला धक्का...

