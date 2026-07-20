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'मल्लिका-ए-गझल' बेगम अख्तर यांना वाहण्यात आली आदरांजली, वाचा सविस्तर

'मल्लिका-ए-गझल' बेगम अख्तर यांना 'इंडियन ऑइल शाम-ए-अख्तरी' या संगीतमय कार्यक्रमात आदरांजली वाहण्यात आली.

Minister for Cultural Affairs Shri Ashish Shelar
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री आशिष शेलार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 4:53 PM IST

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मुंबई : मधु मूर्च्छाच्या संस्थापिका, पद्मश्री डॉ. सोमा घोष यांनी सादर केलेला आणि अमर गझल गायिका बेगम अख्तर यांना समर्पित 'शाम-ए-अख्तरी' कार्यक्रमात मुंबईतील संगीत रसिकांनी संगीत, संवेदनशीलता आणि सुमधुरतेनं भरलेल्या एक अविस्मरणीय संध्याकाळ अनुभवली. ही 'हाऊसफुल्ल' मैफल बेगम अख्तर यांच्या गझल गायकीच्या संगीतप्रेमींवरच्या मोहिनीची साक्ष पटवून गेली. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, कृपाशंकर सिंह, श्री विनोद शेलार, आनंद गुरुजी, आचार्य पवन त्रिपाठी, विनीत श्रीवास्तव (आरबीआय), आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बेगम अख्तर यांच्या जीवन आणि संगीत प्रवासावर चित्रपटाचं प्रदर्शन : या कार्यक्रमाचे एक विशेष आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते डॉ. सुभंकर घोष निर्मित, बेगम अख्तर यांच्या जीवन आणि संगीत प्रवासावर आधारित एका विशेष चित्रपटाचं प्रदर्शन. या चित्रपटात बेगम अख्तर यांचा संघर्ष, त्यांच्या आयुष्यातील चढ-उतार आणि त्यांची अद्वितीय कलागुणावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. पद्मश्री डॉ. सोमा घोष यांनी आपल्या भावपूर्ण गायनातून बेगम अख्तर यांच्या अजरामर गझलांमधील भावनांना जिवंत केले.

Madhu Murchhana Padma Shri, Dr. Soma Ghosh
मधु मूर्च्छाच्या संस्थापिका, पद्मश्री डॉ. सोमा घोष (ETV Bharat)

गझलविश्वातला अमर स्वर असा ज्यांच्या गायकीचं कायम वर्णन केलं जातं त्या बेगम अख्तर यांना 'मल्लिका-ए-गझल' ही उपाधी लाभली आणि त्यांनी ती सार्थही ठरवली. संगीत आणि विशेषतः शास्त्रीय संगीताच्या सुवर्णकाळातल्या त्या महत्त्वाच्या शिलेदार होत्या. गझल, दादरा आणि ठुमरी गायकीला जागतिक ओळख देणाऱ्या बेगम साहेबांच्या आवाजात एक अनोखी आर्तता आणि वेदना होती. कलाक्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होते. त्यांचा संगीत वारसा आजही रसिकांच्या ह्रदयावर राज्य करत आहे.

Madhu Murchhana Padma Shri, Dr. Soma Ghosh
मधु मूर्च्छाच्या संस्थापिका, पद्मश्री डॉ. सोमा घोष (ETV Bharat)

अविस्मरणीय संगीत संध्या : डॉ. सोमा घोष यांनी सादर केलेल्या निवडक गझलांमधून बेगम अख्तर यांचं दुःख, संघर्ष, समर्पण उपस्थित गझल प्रेमींसमोर अक्षरशः उभं केलं. या 'शाम ए अख्तरी' ला गझनप्रेमींनी उभं राहून मानवंदना दिली.

TAGGED:

INDIAN OIL SHAAM E AKHTARI
GRAND MUSICAL TRIBUTE
QUEEN OF GHAZAL BEGUM AKHTAR
बेगम अख्तर
GHAZAL BEGUM AKHTAR

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