‘स्वप्नसुंदरी’च्या कव्हर सॉंगला लाभला अभिजीत सावंतच्या आवाजाचा जादुई स्पर्श!
‘स्वप्नसुंदरी’ चित्रपटामधील कव्हर सॉंगला अभिजीत सावंत यांनी गायलं आहे. या गाण्याबद्दल गायकाला खूप अपेक्षा आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 4:38 PM IST
हैदराबाद : चित्रपटांमध्ये गाण्यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कथा आणि पात्रांच्या भावना प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम गाणी करतात. अनेकदा चित्रपटापेक्षा त्यातील गाणी अधिक लोकप्रिय ठरतात आणि वर्षानुवर्षे रसिकांच्या स्मरणात राहतात. प्रेम, विरह, आनंद किंवा सांस्कृतिक परंपरा अशा विविध भावनांचे सुंदर दर्शन चित्रपटसंगीतातून घडते. मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या दर्जेदार कथांसोबतच चित्रपटांतील गाणीही प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. अनेकदा चित्रपट संपल्यानंतरही त्यातील गाणी रसिकांच्या मनात घर करून राहतात. अशाच एका आगामी चित्रपटाच्या गाण्याची चर्चा सध्या रंगताना दिसत आहे. लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या ‘स्वप्नसुंदरी’ या चित्रपटाच्या कव्हर सॉंगसाठी लोकप्रिय गायक अभिजीत सावंत यांनी आपला आवाज दिला आहे.
‘स्वप्नसुंदरी’मधील कव्हर सॉंग अभिजीत सावंत यांनी गायलं : मराठी आणि हिंदी संगीतविश्वात गेली अनेक वर्षे आपल्या सुरेल गायकीनं वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिजीत सावंत यांच्या आवाजाची जादू आजही कायम आहे. याआधी ‘मंगलाष्टक वन्स मोअर’मधील ‘सर सुखाची श्रावणी’ तसेच ‘सखे गं साजणी’ या चित्रपटाच्या कव्हर सॉंगला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. आता ‘स्वप्नसुंदरी’च्या निमित्तानं ते पुन्हा एकदा रसिकांच्या भेटीला येत आहेत. इंडियन आयडॉल या लोकप्रिय संगीत स्पर्धेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिजीत यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक गाजलेली गाणी दिली आहेत. गायनासोबतच विविध रिॲलिटी शो आणि 'बिग बॉस'मधील त्यांच्या सहभागानेही त्यांना विशेष लोकप्रियता मिळाली. मात्र आजही त्यांच्या गाण्यांवर चाहत्यांचे तितकेच प्रेम असल्याचे पाहायला मिळते.
अभिजीत सावंत यांनी व्यक्त केल्या भावना : या नव्या गाण्याबद्दल बोलताना अभिजीत म्हणाले, “माझा संपूर्ण प्रवास एका संगीत स्पर्धेतून सुरू झाला आणि आजही वेगवेगळ्या प्रकल्पांमधून संगीताशी असलेलं नातं अधिक दृढ होत आहे, याचा मला आनंद आहे. चित्रपटासाठी गाणं गाताना एक वेगळीच जबाबदारी असते. त्या चित्रपटातील पात्रांच्या भावना आपल्या आवाजातून व्यक्त कराव्या लागतात. त्यामुळं प्रत्येक गाणं हा एक नवीन अनुभव ठरतो. कधी कधी गाण्यात अभिनय करण्याची संधीही मिळते, त्यामुळं त्या कामाची मजा आणखी वाढते. बदलत्या काळासोबत नव्या कल्पना आणि तरुणांच्या आवडीनुसार काहीतरी वेगळं करण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत असतो. ‘स्वप्नसुंदरी’चं हे गाणंही प्रेक्षकांना नक्की आवडेल, अशी मला आशा आहे.” अभिजीत सावंत यांच्या गायकीची लोकप्रियता देशापुरती मर्यादित नसून जगभरातील मराठी आणि भारतीय संगीतप्रेमींमध्ये त्यांचे मोठे चाहते आहेत. आगामी काळातही ते अशाच विविध संगीत प्रकल्पांचा भाग बनून रसिकांना दर्जेदार संगीताची मेजवानी देत राहतील, यात शंका नाही.