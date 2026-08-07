भारतीय चित्रपटांची नावे थेट खलनायकांच्या पात्रांवरून ठेवण्यात आली, पाहा यादी....
भारतीय चित्रपटसृष्टीत, जिथे बहुतेक चित्रपटांची नावे नायक किंवा कथेवर आधारित असतात, तिथे असे काही चित्रपटही आहेत, ज्यांची शीर्षके खलनायकांच्या नावावरून ठेवली गेली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील बहुतेक चित्रपटांची नावे नायक, प्रेमकथा, कौटुंबिक संबंध किंवा एखाद्या विशेष घटनेचा विचार करून ठेवली जातात. परंतु असे काही चित्रपटही बनले आहेत ज्यांची शीर्षके खलनायकांची नावे किंवा त्यांच्या पात्रांवरून प्रेरित आहेत. या चित्रपटांमध्ये खलनायक केवळ कथेचा एक भाग नसून संपूर्ण कथेचा केंद्रबिंदू बनतो. असे खलनायक त्यांच्या भयानक व्यक्तिमत्त्वामुळं, धूर्तपणामुळे, सूडाच्या भावनेमुळं किंवा मानसिक विचारसरणीमुळं प्रेक्षकांच्या मनावर खोलवर छाप पाडतात. विशेष म्हणजे, कधीकधी या खलनायकांची लोकप्रियता चित्रपटाच्या नायकापेक्षाही जास्त असते. म्हणूनच निर्माते त्यांच्या नावावरून चित्रपटाचे शीर्षक ठेवण्याचा निर्णय घेतात. आता आम्ही यासंदर्भात एक यादी तयार केली आहे.
गजनी (2008) : 2008मध्ये प्रदर्शित झालेला आणि आमिर खानची मुख्य भूमिका असलेला 'गजनी' हा याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. या चित्रपटाचे नाव त्यातील धोकादायक खलनायक 'गजनी' याच्या नावावरून ठेवण्यात आले होते, जो आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अविस्मरणीय खलनायकांपैकी एक मानला जातो. 'गजनी' 25 डिसेंबर 2008 रोजी, म्हणजेच ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित झाला. तो त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला आणि देशांतर्गत 100 कोटींचा टप्पा ओलांडणारा पहिला हिंदी चित्रपट बनला, ज्यामुळं '100 कोटी क्लब'ची सुरुवात झाली. या चित्रपटातील 'गजनी' हे पात्र ज्येष्ठ अभिनेता प्रदीप रावत यांनी साकारले होते, ज्यांचे अलीकडेच कर्करोगामुळे निधन झाले.
रा.वन (2011) : शाहरुख खानच्या 'रा.वन' या सायन्स-फिक्शन (विज्ञान-कथा) चित्रपटाचे शीर्षकही त्यातील मुख्य खलनायक 'रा.वन'च्या नावावरूनच ठेवण्यात आले होते. या चित्रपटात, 'रा.वन' हा एक अत्यंत शक्तिशाली व्हर्च्युअल गेममधील खलनायक आहे, जो वास्तविक जगात येतो आणि हाहाकार माजवतो. अर्जुन रामपालनं हे धोकादायक पात्र साकारले होते. सुमारे 130 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट त्या काळातील सर्वात महागड्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक होता. या चित्रपटाला त्याच्या 'व्हिज्युअल इफेक्ट्स'साठी खूप प्रशंसा मिळाली आणि हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही यशस्वी ठरला.
रमन राघव 2.0 (2016) : दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांचा 'रमन राघव 2.0' हा चित्रपट, 'रमन-राघव' या कुख्यात भारतीय सीरीयल किलरच्या (मालिका-हत्या करणाऱ्या गुन्हेगाराच्या) नावावरून नामांकित करण्यात आला आहे. मात्र, हा त्याच्यावरील बायोपिक नसून एक 'सायकोलॉजिकल थ्रिलर' आहे. या चित्रपटात नवाजुद्दीन सिद्दीकीनं एका मनोरुग्ण खुन्याची (सायकोपाथिक किलर) भूमिका साकारली होती, त्याच्या अभिनयाचं समीक्षक आणि प्रेक्षक अशा दोघांनीही कौतुक केलं. हा चित्रपट त्याच्या गडद कथानकासाठी आणि प्रभावी अभिनयासाठी आजही लक्षात ठेवला जातो.
महाराज (2024) : 'महाराज' हा 1862 मधील प्रसिद्ध 'महाराज लायबेल केस'वर (मानहानीच्या खटल्यावर) आधारित एक 'कोर्टरूम ड्रामा' (न्यायालयीन नाट्य) आहे. या चित्रपटात जयदीप अहलावतनं 'जदुनाथजी ब्रिज्रत्नजी महाराज' यांची भूमिका साकारली आहे, ज्यांच्या नावावरून या चित्रपटाला हे नाव देण्यात आले आहे. चित्रपटाची कथा त्यांचा प्रभाव, त्याभोवती निर्माण झालेले वाद आणि त्यांच्याविरुद्ध लढल्या गेलेल्या कायदेशीर लढाईचे चित्रण करते. या चित्रपटाद्वारे आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान यानं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला.
रूपिंदर गांधी - द गँगस्टर..? (2015) : 'रूपिंदर गांधी - द गँगस्टर..?' हा पंजाबी चित्रपट पंजाबी व्यक्तिमत्त्व रूपिंदर सिंग गांधी यांच्या नावावर आधारित आहे. या चित्रपटात त्यांच्या आयुष्यातील विविध टप्पे दाखवले आहेत, परिस्थितीमुळं एक विद्यार्थी नेता कसा गँगस्टर बनतो, याचे चित्रण यात केले आहे. देव खरोड यांच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले आणि या चित्रपटानं पंजाबी चित्रपटसृष्टीत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली.
'जोरा 10 नंबरीया' (2017) : 'जोरा 10 नंबरीया' या चित्रपटाचे नावही त्याच्या मुख्य पात्रावरून, म्हणजेच 'जोरा'वरून ठेवण्यात आले आहे, जो एक गुन्हेगार म्हणून ओळखला जातो. या चित्रपटात धर्मेंद्र, दीप सिद्धू आणि मुकेश तिवारी यांसारख्या कलाकारांनी काम केले आहे. याची कथा एका अशा तरुणाभोवती फिरते, जो गुन्हेगारीच्या जगात प्रवेश करतो आणि स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करतो. या चित्रपटाला चाहते आणि समीक्षक अशा दोघांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
बिल्ला (2007 तमिळ / 2009 तेलुगू) : 'बिल्ला' हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय गुन्हेगारी पात्रांपैकी एक आहे. तमिळ आवृत्तीमध्ये अजित कुमारनं आणि तेलुगू आवृत्तीमध्ये प्रभासनं 'बिल्ला'ची भूमिका साकारली होती. हे चित्रपट 1980मधील अमिताभ बच्चन यांचा 'डॉन' या चित्रपटापासून प्रेरित होते, परंतु 'बिल्ला' या नावानं आपली स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. एका खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉनच्या कथेवर आधारित असलेले हे चित्रपट त्यांची शैली, ॲक्शन आणि संगीतामुळं प्रचंड लोकप्रिय झाले.