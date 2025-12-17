२०२६च्या ऑस्कर पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटासाठी 'होमबाउंड'ची निवड, अंतिम यादी 'या' दिवशी होईल जाहीर
नीरज घायवान यांचा भारतीय चित्रपट 'होमबाउंड' हा ऑस्करमधील १५ चित्रपटांशी स्पर्धा करणार आहे. अंतिम यादी जानेवारीमध्ये जाहीर होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 10:22 AM IST
मुंबई : नीरज घायवान दिग्दर्शित 'होमबाउंड' चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीत एक पाऊल पुढे गेला आहे. ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर आणि विशाल जेठवा स्टारर चित्रपट शॉर्टलिस्ट झाल्यानं आता सोशल मीडियावर या चित्रपटाबद्दल चर्चा सुरू आहे. आता अंतिम यादी २२ जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे. 'होमबाउंड' या चित्रपटाला ९८व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये निवडण्यात आलं आहे. हा भारतीय चित्रपट आता १५ चित्रपटांशी स्पर्धा करणार आहे, यानंतर फक्त पाच चित्रपटांना अंतिम नामांकने मिळतील. मंगळवारी, अकादमीनं १२ वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी शॉर्टलिस्ट जाहीर केली यात 'होमबाउंड'चा समावेश होता. आता या चित्रपटाला टॉप १५मध्ये घेतल्यामुळं चित्रपटसृष्टीतील अनेकजण आनंदी आहेत.
करण जोहरनं केला आनंद व्यक्त : 'होमबाउंड'नं आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील टॉप १५ चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवल्यानं निर्माता करण जोहर हा खूप आनंदी झाला आहे. सोशल मीडियावर करणनं चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करत लिहिलं, 'हा प्रवास शब्दात वर्णन करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. कान्स फिल्म फेस्टिव्हलपासून ते ऑस्करसाठी शॉर्टलिस्ट होण्यापर्यंतचा हा प्रवास त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात खास क्षणांपैकी एक आहे. करण जोहरनं दिग्दर्शक नीरज घायवान यांचेही पोस्टमध्ये कौतुक केलं आणि संपूर्ण कलाकारसह क्रूचे आभार मानले. दरम्यान नीरज घायवान यांनीही या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'होमबाउंड' चित्रपटाला जगभरातून मिळालेले प्रेम ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. हा फक्त एक चित्रपट नाही तर, व्यवस्था आणि समाजाच्या गुंतागुंतीशी झुंजत आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या असंख्य तरुणांची कहाणी आहे.'
'होमबाउंड'ची कहाणी : 'होमबाउंड' ही कहाणी शोएब आणि चंदन या दोन बालपणीच्या मित्रांबद्दलची आहे, जे पोलीस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहत असतात. या दोन्ही मित्रांचा प्रवास सोपा नाही. त्यांना सामाजिक भेदभाव, आर्थिक दबाव आणि व्यवस्थेची कडकपणा अनेक असे अडथळे येतात. या चित्रपटामध्ये मैत्री, कर्तव्य आणि तरुणांवर येणारा सामाजिक दबाव याबद्दल दाखविण्यात आलं आहे. दरम्यान कान्स चित्रपट महोत्सवात 'होमबाउंड'चा वर्ल्ड प्रीमियर झाला. यानंतर टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातही या चित्रपटाचं कौतुक करण्यात आलं होतं. 'होमबाउंड'चे करण जोहरसह अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता आणि सोमन मिश्रा हे निर्माते आहेत. याशिवाय चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेस आहे. सध्या हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम झाला आहे. आता प्रत्येक भारतीय २२ जानेवारी वाट पाहात आहे, ज्या दिवशी अंतिम यादी जाहीर होईल. 'होमबाउंड' चित्रपट अंतिम यादी येणार की नाही, हे पाहणे लक्षणीय असणार आहे.
