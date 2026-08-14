17व्या इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्नमध्ये ऋषभ शेट्टी यांना मिळाला 'लीडरशिप इन सिनेमा’ सन्मान!
17व्या इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्नमध्ये ऋषभ शेट्टी यांना 'लीडरशिप इन सिनेमा’ सन्मान मिळाला आहे. याशिवाय अनेक स्टार्सला देखील पुरस्कार देण्यात आले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 11:32 AM IST
हैदराबाद: इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न म्हणजेच 'आयएफएफएम'मध्ये यावर्षी ऋषभ शेट्टी, दुलकर सलमान, कीर्ती कुल्हारी, विजय वर्मा आणि रसिका दुग्गल यांचा गौरव करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियातील इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न (IFFM)च्या 17व्या पर्वात भारतीय तसेच उपखंडातील चित्रपट, दिग्दर्शक, अभिनेते आणि कथाकारांच्या उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करण्यात आला आहे. विविध विषय, प्रभावी अभिनय आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कथनशैली यांची दखल घेत यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये अनेक मान्यवर कलाकारांना सन्मानित करण्यात आले. ऋषभ शेट्टी यांना ‘कांतारा : अ लिजंड – चॅप्टर 1'साठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला. तसेच भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या योगदानाची आणि सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेल्या प्रभावी कथाकथनाची दखल घेत त्यांना ‘लीडरशिप इन सिनेमा’ हा प्रतिष्ठेचा सन्मानही प्रदान करण्यात आला.
कुठल्या अभिनेत्यांना मिळाला पुरस्कार : ‘लोकाह : चॅप्टर 1 – चंद्रा’नं सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला. ‘द ग्रेट शमशुद्दीन फॅमिली’ला याच विभागात विशेष उल्लेख मिळाला. रिमा दास यांच्या ‘नॉट अ हिरो’ला सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्र चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला, तर ‘किक्क्रान दे फुल्ल (फ्लॉवर्स ऑफ अकॅशिया)’ला स्वतंत्र चित्रपट विभागात विशेष उल्लेख मिळाला. ‘कांथा’मधील अभिनयासाठी दुलकर सलमान यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा, तर ‘फुल प्लेट’मधील भूमिकेसाठी कीर्ती कुल्हारी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. उपखंडातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार शहरबानो सदात यांच्या ‘नो गुड मेन’ला मिळाला. मधुश्री दत्ता दिग्दर्शित ‘फ्लाइंग टायगर्स’ हा सर्वोत्कृष्ट माहितीपट ठरला. प्रेक्षकांच्या पसंतीची मोहोर ‘सैयारा’वर उमटली असून चित्रपटाला पीपल्स चॉइस पुरस्कार मिळाला.
लाट्रोब विद्यापीठातर्फे प्रदान करण्यात आलेला ‘इक्वॅलिटी इन सिनेमा’ पुरस्कार ‘सितारे जमीन पर’ला देण्यात आला. या विभागात चित्रपटातील कामासाठी सिमरन मंगेशकर यांना विशेष उल्लेख मिळाला. समानता, समावेशकता आणि प्रतिनिधित्व यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांना प्रोत्साहन देणाऱ्या चित्रपटांचा या पुरस्काराद्वारे गौरव केला जातो. विविधतेला आणि समावेशक कथांना प्रोत्साहन देणारा ‘रेनबो स्टोरीटेलर’ पुरस्कार ‘लाला अँड पॉपी’ला मिळाला. ऑस्ट्रेलियन लघुपट स्पर्धेत ‘द वेट ऑफ सॉइल’, तर भारतीय लघुपट स्पर्धेत ‘जो’ज टर्न’ विजेता ठरला.
ज्येष्ठ आणि प्रभावी कलाकारांचाही विशेष सन्मान : चित्रपटांसोबतच मालिकांच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीचीही दखल घेण्यात आली. ‘मटका किंग’साठी विजय वर्मा यांना मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा, तर ‘दिल्ली क्राइम 3’साठी रसिका दुग्गल यांना मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. ‘फ्रीडम अॅट मिडनाइट, सीझन 2’ला सर्वोत्कृष्ट मालिकेचा पुरस्कार मिळाला. स्पर्धात्मक पुरस्कारांव्यतिरिक्त भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि प्रभावी कलाकारांचाही विशेष सन्मान करण्यात आला. पंकज त्रिपाठी यांना त्यांच्या प्रदीर्घ आणि उल्लेखनीय कारकिर्दीसाठी ‘आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन’ हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. राणी मुखर्जी यांच्या चित्रपटसृष्टीतील कारकिर्दीला 30 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं त्यांना विशेष गौरवण्यात आले. आपल्या विविधांगी भूमिका, प्रभावी अभिनय आणि दीर्घकालीन योगदानामुळं त्यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत निर्माण केलेल्या ठशाची या विशेष सन्मानातून दखल घेण्यात आली.
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि दिग्गज अभिनेत्री रेखा यांना त्यांच्या प्रदीर्घ आणि अतुलनीय कारकिर्दीचा गौरव करत ‘एक्सलन्स इन सिनेमा’ हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देण्यात आला. IFFM 2026च्या पुरस्कारांनी मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांपासून स्वतंत्र निर्मिती, माहितीपट, लघुपट आणि ओटीटीवरील मालिकांपर्यंत भारतीय कथाकथनाची व्यापकता अधोरेखित केली. भारतासह संपूर्ण उपखंडातील वैविध्यपूर्ण कथा आणि प्रतिभावंतांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देत हा महोत्सव ऑस्ट्रेलियातील प्रेक्षकांना भारतीय चित्रपटसृष्टीशी जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.