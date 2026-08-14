स्वातंत्र्यदिन 2026: 'मैं हूँ ना' ते 'बॉर्डर 2'पर्यंत देशभक्तीपर चित्रपटांबद्दल घ्या जाणून...
देशभक्तीपर अनेक चित्रपट हिंदी चित्रपटसृष्टीत निर्मित केले गेले आहेत. आता स्वातंत्र्य दिनानिमित्त काही विशेष चित्रपट आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद : भारत 15 ऑगस्ट रोजी आपला 80वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. सध्या देशभरात देशभक्तीची लाट पसरली आहे. सोशल मीडियावर लोक देशभक्तीपर रील्स शेअर करत आहेत आणि इतरांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देत आहेत. आता या विशेष प्रसंगी म्हणजेच 15 ऑगस्टला तुम्ही काही सुंदर चित्रपट आपल्या कुटुंबाबरोबर पाहू शकता. ही संपूर्ण चित्रपट देशभक्तीपर आधारित आहे.
दिल से : शाहरुख खान, मनीषा कोईराला आणि प्रीती झिंटा यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'दिल से' एक असा चित्रपट आहे, जो राजकीय हिंसाचार, दहशतवाद आणि सैन्यवादामुळं होणाऱ्या हानीवर प्रकाश टाकतो. हा चित्रपट अमर आणि मोईना या पात्रांच्या माध्यमातून देशातील हिंसाचाराचे परिणाम दाखवतो. हा चित्रपट माणुसकी आणि भावनिक पैलूंवर भर देतो. मणिरत्नम दिग्दर्शित हा चित्रपट 1998 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामधील गाणी देखील गाजली होती.' दिल से' चित्रपटाला संगीत ए.आर रहमान यांनी दिलं होतं.
मैं हूँ ना : शाहरुख खान अभिनीत 'मैं हूँ ना' हा 2004 मधील गाजलेला चित्रपट आहे , जो राष्ट्रासाठी शांतता आणि सुव्यवस्था किती महत्त्वाची आहे हे शिकवतो. फराह खान दिग्दर्शित या चित्रपटात शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, झायेद खान आणि अमृता राव यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. भारत आणि पाकिस्तानमधील दरी कमी करण्याच्या या उपक्रमामुळं राघवन (सुनील शेट्टी) आणि मेजर राम (शाहरुख खान) यांच्यात वैर निर्माण झाले. अखेरीस, द्वेषावर प्रेमाचा विजय झाला आणि प्रोजेक्ट मिलाप यशस्वी झाला. फराह खाननं चित्रपटातील रोमान्स, अॅक्शन, मैत्री आणि देशभक्ती यांसारखे अनेक पैलू सादर केले आहे.
इक्कीस : 'इक्कीस' सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांपैकी एक आहे. अरुण खेतरपाल यांच्यावर आधारित असलेल्या या चित्रपटामध्ये बलिदान आणि त्याग गोष्टींवर भर दिला गेला आहे. या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चनचा नातू अगस्त्य नंदा आणि धर्मेंद्र यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलंय. चित्रपटाचा मुख्य संदेश विजयापेक्षा दुःख, हानी आणि देशभक्तीपर बलिदान हा होता.
बॉर्डर 2 : 'बॉर्डर 2' युद्धावर आधारित चित्रपट आहे. या चित्रपटात सनी देओल,दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटात माणुसकीची भावनाही अधोरेखित होते. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलं आहे. 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या आणि 'ऑपरेशन चंगेज खान'च्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित आहे.
मैं वापसी आऊंगा : इम्तियाज अलीचा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट, 'मैं वापसी आऊंगा', हा खूप गाजला होता. सरगोधामध्ये राहणारे कीनू आणि जिया भारत-पाकिस्तान फाळणीमुळं विभक्त होतात. युद्ध आणि हिंसाचारात तो केवळ आपली प्रेयसीच नाही, तर आपले कुटुंब आणि घरही गमावतो. भारतात स्थायिक होऊनही, त्याचे मन पाकिस्तानात जियासोबत राहिले होते. शेवटच्या श्वासापर्यंत कीनूला तिची आठवण येत होती, पण तो तिला भेटू शकला नाही. यात युद्धामुळं होणारा भावनिक आघात आणि वेदनादायक वियोग चित्रित केला आहे.
याव्यतिरिक्त, भारतीय चित्रपटसृष्टीत 'सरफरोश', 'लाल सिंग चड्ढा' आणि अलीकडील 'अल्फा' यांसारखे अनेक उत्कृष्ट चित्रपट आहेत, जे युद्धविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देतात. जरी देशभक्तीपर घोषणा या वर्गाची ओळख बनल्या असल्या तरी, कथा सांगण्याच्या पद्धतीतील बदल स्पष्ट आणि कौतुकास्पद आहे.