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स्वातंत्र्यदिन 2026 : चित्रपटसृष्टीतील 'या' कलाकारांनी चाहत्यांना दिल्या शुभेच्छा...

चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी आपल्या चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.

स्वातंत्र्यदिन 2026
independence day 2026 (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 1:16 PM IST

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हैदराबाद : आज भारताचा 80वा स्वातंत्र्य दिन आहे, 1947मध्ये ब्रिटीश राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या आठ दशकांचा हा उत्सव आहे. हा महत्त्वपूर्ण टप्पा त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अथक धैर्याला आणि दूरदर्शी वृत्तीला अभिवादन करतो, ज्यांनी हे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

आज 15 ऑगस्ट रोजी भारत आपला 80वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना, चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली देशभक्ती व्यक्त केली आणि चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेक बड्या कलाकारांनी या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करत आणि राष्ट्रीय अभिमानाची भावना जागृत करत मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत. चला तर मग, अशा काही कलाकारांवर नजर टाकूया ज्यांनी या विशेष प्रसंगी वेळ काढून आपल्या चाहत्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

एक आकाश, एक तिरंगा – रकुल प्रीत सिंग : चित्रपटसृष्टीतील रकुल प्रीत सिंगनं देशाला स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ध्वजारोहण करतानाचा फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत तिनं लिहिलं, 'एक आकाश, एक तिरंगा, एक माती, एक ओळख. रंग कदाचित वेगळे असतील, पण हार्ट मात्र एकच स्पंदन अनुभवतात—तोच माझा हिंदुस्तान आहे.'

स्वातंत्र्याची 80 वर्षे – वरुण धवन : वरुण धवननं इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो तिरंगा फडकवताना दिसत आहे. हे शेअर करताना त्यांनी लिहिलं, "स्वातंत्र्याची 80 वर्षे — गुलामगिरीच्या बेड्या तोडून, ​​आज आपण स्वातंत्र्याचा श्वास घेत आहोत. त्या वीरांचे स्मरण करत, या देशातील प्रत्येक नागरिक अभिमानानं म्हणतो — 'माझा भारत महान आहे.'

भारत हा केवळ आपला देश नाही, तर आपली ओळख आहे – अनुपम खेर : अभिनेता अनुपम खेर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये ते राष्ट्रध्वज हातात धरलेले दिसत आहेत. व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'भारत किंवा जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. भारत हा केवळ आपला देश नाही, ती आपली ओळख आहे. येथील मातीचा सुगंध, विविध भाषा, वेशभूषा, सण, धर्म आणि परंपरा — यांमधील विविधतेनंतरही — त्या आपल्याला एकत्र बांधून ठेवतात. हेच भारताचे सर्वात मोठे सौंदर्य आणि सामर्थ्य आहे. आपण जगात कुठेही राहत असलो तरी, आपण भारताचा एक अंश आपल्यासोबत बाळगतो — आपल्या आठवणींमध्ये, मूल्यांमध्ये, खाद्यसंस्कृतीत, प्रार्थनांमध्ये आणि आपल्या हृदयात. ईश्वर आपल्या देशाला सदैव सुरक्षित ठेवो, सर्व भारतीयांच्या जीवनात सुख, शांती आणि प्रगती आणो आणि आपला प्रिय तिरंगा आकाशात सदैव अभिमानानं फडकत राहो. स्वातंत्र्यदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद. जय भारत. भारत माता की जय.'

80व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यानिमित्त शुभेच्छा – ज्युनियर एनटीआर : ज्युनियर एनटीआर यांनी त्यांच्या 'एक्स' हँडलवरून चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, '80 व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यानिमित्त शुभेच्छा. सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा. जय हिंद.'

अक्षय कुमार : अक्षय कुमार यांनी त्यांच्या 'एक्स' हँडलवर स्वातंत्र्यदिनानिमित्त एक पोस्ट शेअर केली. यात भारतीय तिरंग्याचे रंग, इंडिया गेट आणि मंदिरांसारख्या महत्त्वाच्या वास्तूंच्या आकृत्या सुती धाग्यांसह लाकडी चरखा आणि तिरंग्याच्या रंगाच्या दोऱ्या यांचा समावेश होता. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आपल्या तिरंग्याची शान अशीच कायम राहो, प्रत्येक हृदयात आशा आणि प्रत्येक डोळ्यात उद्याच्या चांगल्या भविष्याचे स्वप्न वसलेले असो. तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. जय हिंद.'

राम चरण यांनी चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या : तेलुगू सुपरस्टार राम चरण यांनी देशवासियांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. या देशाचा नागरिक असल्याचा अभिमानही त्यांनी व्यक्त केला. आपल्या 'एक्स' हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत त्यानं लिहिलं, 'प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा. या अद्भुत देशाचा एक भाग असल्याचा अभिमान वाटतो. जय हिंद.'

चिरंजीवी यांनी भारतीयांना दिल्या शुभेच्छा : तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील महानायक चिरंजीवी यांनी आपल्या 'एक्स' हँडलवरील एका पोस्टद्वारे जगभरातील भारतीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे, 'स्वतंत्र भारताची 80 वर्षे. हे स्वातंत्र्य म्हणजे भारतासाठी लढा देणाऱ्या असंख्य महान व्यक्तींचे बलिदान, संघर्ष आणि धैर्य यांतून मिळालेला एक अमूल्य वारसा आहे. आपला वारसा जतन करून, आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करून आणि भावी पिढ्यांमध्ये अभिमानाची भावना रुजवून आपण त्यांच्या या वारशाचा सन्मान करूया. जगभरातील प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. जय हिंद. वंदे मातरम.'

'पुष्पराज'कडून चाहत्यांना शुभेच्छा : अल्लू अर्जुनने आपल्या 'एक्स' हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद.'

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स्वातंत्र्यदिन 2026
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