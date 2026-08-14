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स्वातंत्र्यदिन 2026: पडद्यावर निर्भय आणि दृढनिश्चयी देशभक्त नायिकांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री...

80व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याबद्दल अनेकजण उत्सुक आहेत. हा दिवस प्रत्येक भारतीयांसाठी महत्वाचा आहे. आज आम्ही अशा काही नायिकांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांनी पडद्यावर देशभक्तपर चित्रपटांमध्ये काम केलंय.

independence day 2026
स्वातंत्र्यदिन 2026 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 10:43 AM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीत देशभक्ती, ज्या प्रकारे चित्रित केली जाते, त्यात लक्षणीय बदल झाला आहे. पुरुषप्रधान युद्धभूमीवरून लक्ष हटून महिलांच्या महत्त्वपूर्ण आणि शक्तिशाली योगदानावर केंद्रित करण्यात आलंय. देशभक्तपर आधारित असणाऱ्या चित्रपटांमध्ये काही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्रींनी पडद्यावर महत्वाची भूमिका करून स्वत:ला सिद्ध केलंय. आता याद्वारे आपल्याला समजून येते की, शौर्याचा लिंगाशी काहीही संबंध नाही. चला तर मग, हिंदी चित्रपटसृष्टीत कुठल्या अभिनेत्रीनं देशभक्तीची तीव्र भावना जागृत केली.

दीपिका पदुकोण : दीपिका पदुकोणनं 'फायटर' चित्रपटात स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठोडच्या भूमिकेतून सर्वांची मने जिंकली. हवाई दलाच्या गणवेशातील तिची पडद्यावरील उपस्थिती प्रभावी होती. कठीण ॲक्शन दृश्यांप्रति तिची निष्ठा स्पष्टपणे दिसून येत होती. 'फायटर'च्या आधी, दीपिकानं आणखी एका देशभक्तीपर चित्रपटात काम केलंय. 2010मध्ये, तिनं 'खेलें हम जी जान से' या चित्रपटात कल्पना दत्त यांची भूमिका साकारली होती. कल्पना या एक स्वातंत्र्यसैनिक होत्या आणि चित्तगोंगमध्ये (बंगालचा एक भाग जो नंतर बांगलादेश बनला) सूर्य सेन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा भाग होत्या. स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या निर्भय लढवय्याची भूमिका दीपिकानं उत्कृष्टपणे साकारली.

सारा अली खान : सारा अली खाननं 2024 मध्ये 'ए वतन मेरे वतन' नावाच्या चित्रपटात काम केलं. या चित्रपटात, तिनं 1942च्या 'भारत छोडो' आंदोलनादरम्यान भूमिगत रेडिओ स्टेशन चालवणाऱ्या वास्तविक स्वातंत्र्यसैनिक उषा मेहता यांची भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट संवादाची शक्ती आणि दडपशाहीविरुद्ध तरुणांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकाराच्या शांत शौर्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

आलिया भट्ट : हिंदी चित्रपटसृष्टीची सुंदर अभिनेत्री आलिया भट्टनं तिच्या कारकिर्दीत 'राझी'सह अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केलंय. या चित्रपटात तिनं 1971च्या युद्धादरम्यान गुप्तहेर बनलेल्या आणि एका पाकिस्तानी सैन्य कुटुंबात लग्न केलेल्या काश्मिरी विद्यार्थिनी सेहमतची भूमिका साकारली. हा चित्रपट भावनिक असून यात त्याग आणि देशभक्ती पाहायला मिळते.

यामी गौतम : यामी गौतम ही एक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आहे, जिनं देशभक्तीच्या भावना जागृत करणाऱ्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. तिनं 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (2019), 'आर्टिकल 370' (2024), आणि 'दाश्वी' (2022) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय, ज्यात तिनं गणवेशधारी पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली होती. हे चित्रपट तिच्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांपैकी आहेत.

प्रियांका चोप्रा : जागतिक स्टार प्रियांका चोप्रानं देशभक्तीपर चित्रपटांमध्येही काम केलंय. तिनं 'जय गंगाजल'मध्ये पोलीस अधीक्षक आभा माथुर यांची भूमिका साकारली होती. प्रियांका चोप्राचं हे दमदार चित्रण तिच्या उत्कृष्ट अभिनयाचं एक उत्तम उदाहरण होते. भ्रष्ट व्यवस्थेतील एका प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना, प्रियांकानं आपल्या पात्रात प्रचंड प्रामाणिकपणा आणि व्यापक भावनिक सामर्थ्य ओतले होते.

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INDEPENDENCE DAY 2026

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