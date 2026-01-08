इंडियन नॅशनल सिने अकादमीची राष्ट्रीय चित्रपट संस्था म्हणून अधिकृतपणे घोषणा...
इंडियन नॅशनल सिने अकादमी (INCA) मुंबईत राष्ट्रीय चित्रपट संस्था म्हणून अधिकृतपणे आता सक्रिय असणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 8, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई - सर्व भारतीय चित्रपट उद्योगांना एकाच, एकात्मिक व्यासपीठावर एकत्र आणण्याच्या उद्देशानं, इंडियन नॅशनल सिने अकादमी (INCA) मुंबईत राष्ट्रीय चित्रपट संस्था म्हणून अधिकृतपणे घोषणा केली. भारतीय चित्रपटांसाठी दीर्घकालीन संस्था म्हणून कल्पना केलेल्या, INCA चे उद्दिष्ट भाषा, प्रदेश आणि कला प्रकारांमध्ये सहकार्य, ज्ञानाचे आदानप्रदान, पारदर्शकता आणि ओळख वाढवणे आहे. रोहित शेट्टी, मनोज तिवारी, आनंद एल. राय, दिल राजू, प्रोसेनजीत चॅटर्जी, नवराज हंस, मनमोहन शेट्टी, खुशबू सुंदर, अंकुर गर्ग, विष्णू वर्धन इंदुरी, लक्ष्मी मंचू, शिबाशिष सरकार आणि देशभरातील प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते, कलाकार आणि सांस्कृतिक व्यक्तींची उपस्थिती या कार्यक्रमाला होती.
आयएनसीएचा हेतू : या घोषणेबद्दल बोलताना, आयएनसीएचे संस्थापक विष्णू वर्धन इंदुरी यांनी म्हटलं "आयएनसीएची स्थापना हेतू, सचोटी आणि उद्देशानं केली जात आहे. आमचे ध्येय एक शाश्वत राष्ट्रीय संस्था तयार करणे आहे, जी सर्व उद्योगांमध्ये सहकार्य सक्षम करते, निष्पक्षपणे उत्कृष्टतेचा सन्मान करते आणि भारतीय चित्रपटांसाठी एक सार्वत्रिक प्रतिभा डेटाबेस तयार करते." असोसिएशनबद्दल भाष्य करताना, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष शिबाशिष सरकार यांनी म्हटलं, "सर्व भारतीय भाषांचा समान आणि विश्वासार्हतेनं आदर करणारा एक एकीकृत पुरस्कार व्यासपीठ तयार करण्यासाठी आयएनसीए हे सहकार्य, विश्वासार्हता आणि पारदर्शक प्रक्रियांना संस्थात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुख्य संरक्षक म्हणून गिल्डला या उपक्रमाचे समर्थन करण्यास आनंद होत आहे."
आयएनसीए पुरस्कार : आयएनसीए पुरस्कारांची पहिली आवृत्ती जाहीर करण्यात आली आहे, जी 9 मार्च रोजी मुंबईत होणार आहे, जी या नवीन राष्ट्रीय संस्थेच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. इंडियन नॅशनल सिने अकादमी ही केवळ एक पुरस्कार व्यासपीठ नाही आणि भारतीय चित्रपटांसाठी एक राष्ट्रीय परिसंस्था म्हणून रचलेली आहे, यामध्ये वार्षिक सिनेमा कॉन्क्लेव्ह, एक पारदर्शक आणि प्रक्रिया-चालित पुरस्कार फ्रेमवर्क आणि बारा भारतीय चित्रपट उद्योगांमधील कलाकार, तंत्रज्ञ आणि सर्जनशील व्यावसायिकांचा एक सार्वत्रिक डेटाबेस तयार करणे समाविष्ट आहे. या डेटाबेसचा उद्देश आंतर-उद्योग आणि आंतर-प्रादेशिक सहकार्य सक्षम करणे आणि भारतीय चित्रपट परिसंस्था मजबूत करणे आहे.