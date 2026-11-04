‘बंधू’ चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे आणि स्मिता तांबे पहिल्यांदाच साकारणार बहिणींची भूमिका!
भावंडांच्या नात्यांमधील विविध भावछटा उलगडणाऱ्या ‘बंधू’ या चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे आणि स्मिता तांबे पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार असून, त्या पडद्यावर सख्ख्या बहिणींची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत.
Published : November 4, 2026 at 4:59 PM IST
मुंबई- भावंडांचं नातं हे आयुष्यभराची शिदोरी असतं. परिस्थिती कितीही कठीण असो, सुखाचे क्षण असोत किंवा दुःखाचे प्रसंग, भाऊ एकमेकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले की कोणत्याही संकटाचा सामना करणं सोपं होतं. भावांप्रमाणेच बहिणींचं नातंही विश्वास, प्रेम आणि परस्परांच्या साथीच्या बळावर अधिक घट्ट होत जातं. कधी एकमेकींच्या सुखात आनंद मानणारं, तर कधी अडचणीच्या काळात आधार देणारं हे नातं शब्दांपलीकडचं असतं. भावंडांच्या याच नात्यांमधील विविध भावछटा उलगडणाऱ्या ‘बंधू’ या आगामी चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे आणि स्मिता तांबे पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार असून, त्या पडद्यावर सख्ख्या बहिणींची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत.
रजत बेदी प्रस्तुत, जे एस् डी स्टुडिओ आणि ट्राईफ्लिक्स एंटरटेनमेंट यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट साकारण्यात आला आहे. प्रणव देसाई, जुही देसाई आणि कुलदीप सुनील ओझा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शनाची धुरा नितीन सिंधूविजय सुपेकर यांनी सांभाळली आहे. ‘बंधू’ची कथा प्रामुख्याने भावांच्या नात्याभोवती फिरत असली तरी त्यातील स्त्री पात्रे आणि त्यांच्यातील भावनिक बंध कथेला एक वेगळीच उंची देतात. मृण्मयी आणि स्मिता यांच्या व्यक्तिरेखांमधून बहिणींच्या नात्यातील अनेक पैलू समोर येणार आहेत. कधी छोट्या कारणांवरून होणारे मतभेद, कधी एकमेकींची घेतली जाणारी काळजी, तर कधी कठीण प्रसंगांत न सांगताही मिळणारा आधार, अशा या नात्यातील सहजसुंदर क्षणांची अनुभूती प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
या चित्रपटातील अनुभवाविषयी मृण्मयी देशपांडे सांगते, “’बंधू’ची कथा केवळ भावांपुरती मर्यादित नाही. कुटुंबातील प्रत्येक नात्याला या कथेत महत्त्वाचं स्थान आहे. प्रेम, आपलेपणा आणि एकमेकांशी असलेली भावनिक नाळ या सगळ्याच गोष्टी यातून मांडल्या आहेत. स्मिताताईंसोबत पहिल्यांदाच काम करण्याची संधी मिळाली, हा माझ्यासाठी आनंदाचा अनुभव होता. आम्ही साकारलेल्या बहिणींच्या नात्यात एक सहजता आणि भावनिक जवळीक आहे. एकमेकींच्या भावना समजून घेत हे नातं साकारताना छान अनुभव आला. प्रेक्षकांनाही या दोघींचं नातं आपलंसं वाटेल, असा विश्वास आहे.”
स्मिता तांबे आपल्या भूमिकेबद्दल म्हणतात, “बहिणींचं नातं हे अनेक भावनांनी समृद्ध असतं. त्यात कधी रुसवे-फुगवे असतात, कधी मतभेद होतात, पण या सगळ्याच्या पलीकडे एकमेकींबद्दल असलेलं प्रेम आणि काळजी कायम असते. अनेकदा काहीही न बोलता समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय चाललं आहे, हे समजण्याची ताकद या नात्यात असते. ‘बंधू’मध्ये हे नातं साकारण्याची संधी मिळाली, याचा विशेष आनंद आहे. या व्यक्तिरेखांमधील जिव्हाळा, भावनिक ओलावा आणि एकमेकींविषयीची आत्मीयता प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
दरम्यान, चित्रपटातील ‘बंधू रामाचा’ हे पाळणागीत नुकतेच प्रदर्शित झाले असून, त्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळत आहे. या गीतातून निरागस माया आणि कुटुंबातील प्रेमाचा सुरेल आविष्कार अनुभवायला मिळतो. विशेष म्हणजे, या गाण्यात मृण्मयी देशपांडे आणि स्मिता तांबे यांची झलक पाहायला मिळते. वैभव देशमुख यांनी गीतलेखन केले असून, विजय नारायण गवंडे यांनी संगीतबद्ध केले आहे. अमिता घुगरी आणि शमिका भिडे यांच्या सुरेल स्वरांनी या पाळणागीताला भावपूर्ण साज चढवला आहे. चित्रपटातील संगीताचे हक्क झी म्युझिककडे आहेत. भावंडांच्या नात्यातील अतूट बंध, त्यातील प्रेमळ क्षण आणि भावनिक गुंतागुंत यांना अधोरेखित करणाऱ्या ‘बंधू’मध्ये मृण्मयी देशपांडे आणि स्मिता तांबे यांची प्रथमच जमलेली जोडी प्रेक्षकांसाठी निश्चितच उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे. येत्या 20 नोव्हेंबरला 'बंधू' हा चित्रपट चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
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