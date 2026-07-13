इम्तियाज अलीची मुलगी इदाचा नॉर्वेमध्ये बॉयफ्रेंड क्रिश अग्रवालबरोबर झाला साखरपुडा...
इम्तियाज अली यांची मुलगी इदाचा नॉर्वेमध्ये तिच्या बॉयफ्रेंड क्रिश अग्रवालबरोबर साखरपुडा झाला आहे. आता त्यांची सोशल मीडियावर काही फोटो व्हायरल झाली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 3:35 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांची मुलगी इदा अलीनं तिचा दीर्घकाळचा प्रियकर क्रिश अग्रवालबरोबर साखरपुडा केला आहे. आता तिनं याबद्दलची घोषणा केली आहे. या जोडप्याच्या रोमँटिक प्रपोजलनं इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. हा साखरपुडा नॉर्वेच्या सहलीदरम्यान झाला, जिथे क्रिशनं यट्रेसँड येथील डोंगरांनी वेढलेल्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यावर गुडघ्यावर बसून इदाला प्रपोज करून आश्चर्यचकित केलं.
सेलिब्रिटींनी केला अभिनंदानाचा वर्षाव : हा विशेष क्षण इंस्टाग्रामवर शेअर करताना, इदानं क्रिश तिला प्रपोज करत असल्याचा एक सुंदर व्हिडिओ पोस्ट केला. तिनं या पोस्टला '01/07/26 रात्री 11 वाजता यट्रेसँड' असं कॅप्शन दिलंय. या अविस्मरणीय प्रपोजलची तारीख आणि ठिकाण उघड केल्यानंतर तिच्यावर चाहते आणि सेलिब्रिटींनी कमेंट्स करून अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. खुशी कपूरनं या प्रस्तावाला 'गोंडस' म्हटलंय, तर अभिनेता वेदांग रैना आणि शर्वरी यांनीही या जोडप्याला त्यांच्या नवीन पर्वाच्या सुरुवातीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
क्रिश अग्रवाल कोण आहे? : क्रिश प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतो. तो इंडस्ट्रीचा भाग नाही आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्यांपैकी एकाच्या मुलीला डेट करत असूनही, त्यानं आपले वैयक्तिक आयुष्य प्रसिद्धीपासून दूर ठेवलंय. त्याच्या व्यावसायिक आयुष्याबद्दल सार्वजनिकरित्या फारशी माहिती उपलब्ध नाही, कारण तो आपले वैयक्तिक आणि व्यावसायिक तपशील मोठ्या प्रमाणात खाजगी ठेवतो. याशिवाय इदाच्या चाहत्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून क्रिशला तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पाहिले आहे. त्यांचे नाते कालांतरानं हळूहळू अधिक घट्ट झालंय. यानंतर त्यांनी साखरपुडा करून आपले नाते आता पक्के केले आहे.
इदा अलीबद्दल : क्रिश एकांतवासात राहणे पसंत करतो तर, इदानं मनोरंजन उद्योगात स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. इदानं अभिनयाऐवजी कॅमेऱ्यामागे काम करणं निवडलं. तिनं कॅलिफोर्नियातील चॅपमन युनिव्हर्सिटीच्या डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म अँड मीडिया आर्ट्समध्ये चित्रपट निर्मितीचे शिक्षण घेतलंय, जिथे तिनं आपले कथाकथनाचे कौशल्य अधिक विकसित केले. इदानं लहान वयातच दिग्दर्शनाला सुरुवात केली. 'लिफ्ट', 'माया' आणि 'थाई मसाज' यांसारख्या चित्रपटांवर तिनं काम केलं. याशिवाय तिनं ॲमेझॉन मिनी टीव्हीच्या 'उलझे हुए' या रोमँटिक ड्रामाची पटकथाही लिहिली, सर्जनशील स्वप्ने साकारण्यावर एक TEDx टॉक दिला आणि तरुणांचे दृष्टिकोन आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणारा 'रिफ्रेश' नावाचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन केला. एका प्रतिष्ठित चित्रपट कुटुंबातून आलेली असूनही, इदानं लेखन आणि दिग्दर्शनाच्या माध्यमातून इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करण्यावर सातत्यानं लक्ष केंद्रित केले आहे.
दरम्यान, इम्तियाज अली त्याच्या अलीकडील दिग्दर्शित चित्रपट 'मैं वापस आऊंगा'च्या यशाचा आनंद घेत आहे. या पीरियड ड्रामामध्ये दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी आणि वेदांग रैना यांच्या भूमिका प्रमुख भूमिका आहेत. दरम्यान या जोडप्याच्या लग्नाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
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