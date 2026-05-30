INTERVIEW : दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांनी आगामी चित्रपट 'मैं वापस आऊंगा'बद्दल रंजक गोष्टी केल्या शेअर, दीपिका पदुकोणवर केलं विधान...
'मैं वापस आऊंगा' दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांचा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. त्यांनी या चित्रपटाविषयी काही विशेष गोष्टी सांगत दीपिकाबद्दल एक विधान केलंय.
Published : May 30, 2026 at 3:18 PM IST
मुंबई - फाळणीच्या काळावर आधारित त्यांच्या आगामी 'मैं वापस आऊंगा' या प्रेमपटात, दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांनी स्मृतींची कालातीत महती, मनातील खोल ओढ आणि 'पहिल्याच नजरेतील प्रेम' यांचा गाभा टिपण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकारण आणि इतिहासावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, इम्तियाज यांनी वारंवार असे नमूद केलं आहे की, हा चित्रपट एक अत्यंत वैयक्तिक आणि भावस्पर्शी कथा आहे. त्या काळातील केवळ दृश्य स्वरूपाच्या भीषणतेवर भर देण्याऐवजी, स्थलांतराच्या गोंधळातही लोकांनी आपल्या अंतरात जपलेल्या शांत सौंदर्यावर आणि प्रेमावर त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित केलं आहे. मानवी स्थलांतर आणि काळाच्या ओघातही खोलवर रुजलेली भावनिक नाती कशी टिकून राहतात, हे दर्शवण्यासाठी त्यांनी या ऐतिहासिक शोकांतिकेचा वापर केवळ एक पार्श्वभूमी म्हणून केला आहे.
भावनात्मकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या कथांसाठी ओळखले जाणारे इम्तियाज, या चित्रपटाचे वर्णन स्थलांतराचा आघात सोसलेल्या लोकांसाठी वाहिलेली एक आदरांजली आहे, जिथे चित्रपटातील पात्रे त्यांनी मागे सोडण्यास भाग पडलेल्या ठिकाणांशी आणि त्यांच्या जुन्या अस्मितांशी आजही जोडलेली असतात. "चित्रपटाचे शीर्षक 'मैं वापस आऊंगा' हे त्या कायमस्वरूपी आशेला आणि एका नात्यातील त्या खोलवर रुजलेल्या माधुर्याला अधोरेखित करते, जे काळ लोटूनही कधीच पुसले जात नाही," असे ते म्हणतात.
1947च्या भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आणि 12 जून रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट, दोन पिढ्यांना जोडणारी एक प्रेमगाथा आहे. यात फाळणीतून बचावलेल्या एका व्यक्तीची, आपल्या हरवलेल्या प्रेमाशी पुन्हा एकरूप होण्याची 78 वर्षांपासूनची तीव्र ओढ उलगडून दाखवण्यात आली आहे. हा चित्रपट एका 95 वर्षीय फाळणी-ग्रस्ताचा (ज्याची भूमिका नसीरुद्दीन शाह यांनी साकारली आहे) प्रवास मांडतो, जो आपल्या भूतकाळातील आठवणींमध्ये पुन्हा एकदा रमून जातो. अली म्हणतात, " 'मैं वापस आऊंगा' ही केवळ एक प्रेमकथा नाही, हा चित्रपट अशा लोकांना समर्पित आहे, ज्यांनी फाळणी आपल्या स्वतःच्या डोळ्यांनी अनुभवली." या चित्रपट निर्मात्यानं उघड केलं की, चित्रपटातील जवळजवळ प्रत्येक प्रसंग हा अशा सत्यकथांवरून प्रेरित आहे, ज्या त्यांनी पंजाबभर प्रवास करताना आणि फाळणीतून बचावलेल्या लोकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ऐकल्या होत्या.
"चित्रपटात तुम्हाला जे काही दिसेल, त्यातील जवळजवळ सर्वच गोष्टी कोणाच्या तरी आयुष्यातून घेतल्या आहेत. हा पंजाबभर विखुरलेल्या विविध लोकांच्या प्रेमकथांचा एक संग्रह आहे. ही विशिष्ट कथा माझ्यापर्यंत अशा प्रकारे पोहोचली की, या कुटुंबातील 95 आणि 91 वर्षे वयाचे दोन वृद्ध पुरुष चक्क अटारी सीमेवर गेले आणि त्यांनी पलीकडच्या बाजूला जाण्याची मागणी केली. त्यांना अशा ठिकाणी जायचं होतं, जिथे त्यांनी त्यांचं बालपण घालवलं होतं, त्यांना फाळणीची आठवणही नव्हती. या कुटुंबाशी माझी मैत्री आहे, त्यामुळं जेव्हा मी त्यांच्याकडून ही घटना ऐकली, तेव्हा मला या चित्रपटाचा विचार सुचला," असे इम्तियाज यांनी सांगितलं.
विशेष म्हणजे, त्यांचा हा नवीन चित्रपट त्यांच्या मागील कलाकृतींपेक्षा खूपच वेगळा आहे, कारण हा त्यांचा पहिलाच 'ऐतिहासिक काळातील नाट्यपट' आहे. 'तमाशा' आणि 'जब वी मेट' सारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी हाताळल्याप्रमाणे आधुनिक, महानगरीय जीवनातील अस्तित्वाचे प्रश्न किंवा आधुनिक प्रेमकथांचा वेध घेण्याऐवजी, 'मैं वापस आऊंगा'ची कथा प्रामुख्यानं स्थलांतर, पूर्वजांच्या स्मृती आणि ऐतिहासिक आघातांवर मात करणाऱ्या चिरंतन प्रेमावर अधिक भर देते.
तर, तरुण प्रेक्षक या चित्रपटाला कसा प्रतिसाद देतील असे त्यांना वाटते? "मला वाटते की 'Gen Z' (आजची तरुण पिढी) किंवा सध्या प्रेमाच्या वाटांवरून प्रवास करणारे तरुण, अशा एखाद्या गोष्टीच्या शोधात अधिक आतुर आहेत, ज्याला ते दीर्घकाळासाठी—किंबहुना कायमस्वरूपी—घट्ट धरून ठेवू शकतील. कारण आजचे तरुण काहीसे भरकटलेले आहेत, सर्व काही इतके सहज उपलब्ध आहे की, कशालाच काहीच मूल्य उरलेले नाही. त्यामुळं मला वाटतं की, 'चिरंतन प्रेमाची' कथा सांगणारा हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे," असे अली यांनी म्हटलं. "आणि, मला हे आवर्जून सांगावं लागेल की, तरुण कलाकार—वेदांग (रैना) आणि शर्वरी—या प्रकारची मानसिकता असलेल्या व्यक्तींची भूमिका साकारताना खूप रमले. कारण, मी म्हटल्याप्रमाणे, अनेक तरुणांना अशाच गोष्टीची ओढ लागलेली असते. अनेक तरुणांना केवळ क्षणभंगुर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या गोष्टींपेक्षा काहीतरी अधिक शाश्वत हवे असते. त्यामुळं मला वाटते की, शर्वरी आणि वेदांग हे स्वतःही तरुण असल्यामुळं, अशा प्रकारच्या चिरंतन आणि एकनिष्ठ नातेसंबंधाची संकल्पना किंवा तसे नाते मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांना खूपच भावले आणि आवडले," असे अली यांनी पुढं सांगितलं.
इम्तियाजचा यापूर्वी एक कडक नियम होता की, त्यांनी एकाच कलाकारासोबत सलग दुसऱ्या चित्रपटात काम करायचे नाही, कारण त्याला भीती वाटायची की, मागील चित्रपटातील कामाचा 'हँगओव्हर' (प्रभाव) नवीन चित्रपटावरही कायम राहील. तरीही, 'अमर सिंग चमकीला'नंतर लगेचच पुन्हा दिलजीत दोसांझलाच भूमिका देण्यासाठी त्यांनी आपला हा वैयक्तिक नियम मोडला, कारण त्यांना असं वाटलं की, दोसांझ या कथानकामध्ये एक पूर्णपणे वेगळे आणि अत्यंत साजेसे व्यक्तिमत्त्व घेऊन येतो.
"दिलजीतसाठी हा देखील एक अत्यंत वैयक्तिक प्रवास आहे—कदाचित 'चमकीला'च्या अनुभवापेक्षाही अधिक जवळचा. अभिनयाच्या वेळी तो खोटे बोलत नाही किंवा केवळ दिखावा करत नाही, तो स्वतःला अत्यंत निर्मळ ठेवतो. तो केवळ त्या क्षणी तिथे उपस्थित असतो आणि सहजपणे ती कृती करतो. तो आपले काम वास्तववादी आणि साधे ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि 'चमकीला'वर काम करत असताना मलाही याची प्रकर्षाने जाणीव झाली होती," असे इम्तियाज यांनी सांगितलं.
आधुनिक काळाबद्दल बोलायचे झाल्यास, आजच्या काळात ज्या चित्रपटांना यश मिळत आहे, ते अधिक हिंसक आणि भव्य-दिव्य स्वरूपाचे चित्रपट आहेत, ज्यांना प्रेक्षक पसंती देत आहेत. उदाहरणार्थ, 'पुष्पा', 'ॲनिमल', 'धुरंधर'... या प्रवृत्तीबद्दल इम्तियाजचे काय मत आहे? जिथे आपल्याला एखादी निखळ आणि गोड प्रेमकथा क्वचितच पाहायला मिळते. "मला असे वाटते की, बॉक्स ऑफिसवर जो चित्रपट चालतो, तोच एक चांगला चित्रपट असतो, तोच एक लोकप्रिय चित्रपट असतो. मग तो कोणत्याही प्रकारचा असो, जो लोकांना आवडतो. जर 'धुरंधर' चित्रपट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जात असेल, तर त्याचे कारण असे की, त्यामध्ये काहीतरी गुणवत्ता आहे, जी लोकांना भावली. 'धुरंधर' इतका लोकप्रिय झाला आहे की, आता तो स्वतःच एक स्वतंत्र प्रकार बनला आहे. 'धुरंधर'चा मोठेपणा त्याच्या 'दृष्टिकोनात' सामावलेला आहे. 'ॲनिमल'चा मोठेपणा हा त्या चित्रपटाचा दृष्टिकोन ज्या पद्धतीनं मांडला आहे, त्यामध्ये आहे. अन्यथा, तिथे वेगळे काय आहे? त्यात दोन कलाकार असतात, एक कॅमेरा असतो आणि दिवे असतात, ही सर्व साधने तर प्रत्येकासाठी उपलब्ध असतात. मग, एखाद्या चित्रपटाला 'मोठा' चित्रपट कशानं बनवले जाते? तर, त्या चित्रपट निर्मात्याच्या मनानं आणि आत्मीयतेनं. जेव्हा लोकांना एखादी गोष्ट आवडते, तेव्हा तीच गोष्ट एक 'प्रमाण' बनून जाते," असे इम्तियाज सविस्तरपणे स्पष्ट करतात.
नुकतेच, इम्तियाज यांनी त्यांच्या 'तमाशा' चित्रपटातील अभिनेत्री दीपिका पदुकोणबद्दल केलेली एक मजेशीर आणि निरुपद्रवी टिप्पणी सोशल मीडियावर प्रमाणाबाहेर वाढवून सादर केली गेली. 'कॉकटेल' चित्रपटात दीपिकाची 'व्हेरोनिका' या भूमिकेसाठी निवड झाल्याची आठवण सांगताना, इम्तियाज म्हणाला होते की, यापूर्वी दीपिकाची प्रतिमा ही एका 'सोज्वळ मुलीची' होती, परंतु नंतर लोकांना तिचा तो 'मुखवटा' ओळखून आला. या टिप्पणीमुळं सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला. ऑनलाइन टीकेचा सामना केल्यानंतर, दीपिकाबद्दलच्या आपल्या व्हायरल झालेल्या 'सोज्वळ मुलीचा मुखवटा' या टिप्पणीवर स्पष्टीकरण देताना, या चित्रपट निर्मात्यानं एक भावुक निवेदन शेअर केलं. त्यांनी सांगितलं की, त्याचे शब्द केवळ विनोदाच्या उद्देशानं वापरले होते आणि दीपिकाला दुखावण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यानं दीपिकाचा उल्लेख आपली 'मैत्रीण' आणि 'विनोदासाठीचा एक सुरक्षित पर्याय' असा केला, तसेच तिच्याशी कठोरपणे वागणे हे आपल्यासाठी 'अशक्य' असल्याचेही त्यानं नमूद केलं. सोशल मीडियाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. सोशल मीडियावर मला स्वतःला जितके सक्रिय राहायला आवडेल, तितकाच मी तिथे सहभागी असतो. मला याची जाणीव आहे की, सोशल मीडियाचा अतिरेक मला पेलवणार नाही. पण होतं काय, की जेव्हा तुम्ही तुमच्या चित्रपटाची प्रसिद्धी करत असता, तेव्हा तुम्ही सोशल मीडियावर उपस्थित राहू इच्छिता, जेणेकरून लोकांना तुमचा चित्रपट पाहण्यासाठी तुम्ही आमंत्रित करू शकाल. आणि नेमक्या त्याच वेळी, जेव्हा तुम्ही इतके काही बोलत असता—इतके शब्द उच्चारत असता—तेव्हा त्यातील एखाद-दुसरा शब्द चुकीच्या अर्थानं घेतला जाण्याची शक्यता असते. तरीही, हा धोका पत्करण्याची माझी तयारी आहे, कारण माझ्या मनात—विशेषतः दीपिकाबद्दल—केवळ आणि केवळ प्रेमच आहे," असे म्हणत इम्तियाज यांनी आपल्या बोलण्याचा समारोप केला.