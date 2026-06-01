निर्माते इम्तियाज अली यांनी 'रामायणा' चित्रपटातील रणबीर कपूरच्या भूमिकेबद्दल केलं 'हे' विधान...
Published : June 1, 2026 at 4:31 PM IST
हैदराबाद : रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा' चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण वाट पाहात आहेत. आता निर्माते इम्तियाज अली यांनी, रणबीर कपूरच्या या भूमिकेबद्दल विधान केलं आहे. इम्तियाज अली यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं की,"रणबीर एक अभिनेता म्हणून काहीही करू शकतो. त्यानं वेगवेगळ्या भूमिका केल्या पाहिजेत आणि जेव्हा तो त्या करतो, तेव्हा तो त्या भूमिकेशी एकरूप होत असतो. तो एक चांगला अभिनेता आहे आणि त्यानं सर्व प्रकारच्या भूमिका साकाराव्यात अशी माझी इच्छा आहे. तो प्रभू रामाची भूमिका करत असल्याचा मला खूप आनंद आहे, कारण तो या भूमिकेत एक वेगळा प्रभाव आणि वास्तववाद आणतो."
इम्तियाज अली यांनी भावना केल्या व्यक्त : यानंतर इम्तियाज अली यांनी पुढं म्हटलं, "रणबीरसाठी रामाची भूमिका साकारणं खूप छान असेल, कारण तो अशा प्रकारचा अभिनेता आहे, जो भूमिकेत पूर्णपणे एकरूप होतो. रामाची भूमिका साकारणं त्याच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे." दरम्यान या चित्रपटामधील रणबीरनं त्यांच्या दोन भूमिकेबद्दल सांगितलंय. या चित्रपटामध्ये रणबीर हा पुरुषोत्तम राम आणि परशुराम यांची भूमिका करणार आहे. याबद्दल बोलताना रणबीर कपूरनं म्हटलं, "भगवान विष्णूंचे अनेक अवतार होते. भगवान राम एक अवतार होते आणि पुरुषोत्तम राम हे भगवान रामांच्या आधीचे अवतार होते. मला भगवान राम तसेच भगवान परशुराम यांची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली, जे खूप अद्भुत होते."
'रामायणा' चित्रपटातील स्टार कास्ट : 'रामायणा'चं दिग्दर्शन नितेश तिवारी यांनी केलं आहे. तसेच या चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा आहेत. रणबीर कपूर व्यतिरिक्त, या चित्रपटामध्ये साई पल्लवी सीता माताच्या भूमिकेत, यश रावणाच्या भूमिकेत, सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत आणि रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय या चित्रपटामध्ये अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंग आणि काजल अग्रवाल यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाचा पहिला भाग यावर्षी दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे, तर दुसरा भाग पुढच्या दिवाळीमध्ये रिलीज होईल. तसेच हा चित्रपट आजपर्यंतचा भारतातील सर्वात महागडा असणार आहे. या चित्रपटाच्या निर्मितीला 4000 कोटींचा खर्च लागणार आहे.