'मला कोणतीही जोखीम घ्यायची नव्हतं', दीपिका पदुकोणबद्दल अशी टिप्पणी केल्याबद्दल इम्तियाज अलीनं दिलं स्पष्टीकरण...

'कॉकटेल'मध्ये मीराची भूमिका दीपिका पदुकोण साकारणार होती, असं म्हटल्यानंतर इम्तियाज अलीनं आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Published : May 26, 2026 at 1:38 PM IST

हैदराबाद : 'कॉकटेल' हा चित्रपट 2012मध्ये रिलीज झाला होता. या चित्रपटाच्या कास्टिंगदरम्यान दीपिका पदुकोणच्या प्रतिमेबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर चित्रपट दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांनी सोशल मीडियावर आता स्पष्टीकरण दिलंय. या टिप्पणीमुळं ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. त्यांनी स्पष्ट केलं की, ही टिप्पणी गंमतीनं केली होती आणि दीपिकाला दुखवण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. आपल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पुन्हा शेअर करताना अली म्हणाले की, त्यांच्या शब्दांचा गैरसमज होऊ शकतो आणि त्यामुळं दीपिका दुखावली जाऊ शकते, असे त्यांना सांगण्यात आले होते, म्हणून त्यांनी या प्रकरणी जाहीरपणे बोलण्याचा निर्णय घेतला.

दीपिका 'कॉकटेल'मध्ये मीराची भूमिका करणार होती : हे स्पष्टीकरण अली यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर आले आहे, ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, 2012च्या चित्रपटात दीपिकाला वेरोनिकाच्या भूमिकेसाठी निवडण्यापूर्वी, तिला प्रथम मीराच्या भूमिकेसाठी ऑडिशन देण्यास सांगितलं होतं, जी भूमिका तिच्या त्यावेळच्या सार्वजनिक प्रतिमेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. 19 जून रोजी 'कॉकटेल 2' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असतानाच, त्यांच्या वक्तव्यामुळं चित्रपट आणि त्यातील दीपिका पदुकोणच्या अभिनयाबद्दलच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.

इम्तियाज अलीनं दिलं स्पष्टीकरण : इम्तियाज अली यांनी आपल्या नोटमध्ये सांगितलं की, दीपिकासाठी असं स्पष्टीकरण लिहावं लागेल याची त्यांनी कधी कल्पनाही केली नव्हती, पण त्यांना कोणतीही जोखीम घ्यायची नव्हती. त्यामुळं त्यांनी लिहिलं, 'माझी प्रिय आणि सुंदर दीपिका पदुकोण,तू माझी मैत्रीण, माझी सोबती, माझ्या हास्याचा आणि मजेचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत आहेस. मला वाटते की तू माझ्या विनोदांचा कधीही गैरसमज करून घेणार नाहीस, कारण मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, तुझी किती प्रशंसा करतो, तुला समजून घेतो आणि तुला किती महत्त्व देतो हे तुझ्यापेक्षा जास्त कोणालाच माहीत नाही. पण मला सांगण्यात आले आहे की तुझा गैरसमज होऊ शकतो आणि तुला वाईट वाटू शकते, म्हणून मी तुला विनंती करत आहे, कृपया असे करू नकोस.'

दिग्दर्शकानं पुढं लिहिलं की, या जन्मात तिच्याशी कठोरपणे वागणे त्याला अशक्य आहे आणि त्यानं तिला शुभेच्छा देऊन आपल्या पत्राचा समारोप केला. माध्यमांच्या बातमीनुसार 'कॉकटेल'च्या कास्टिंगबद्दल बोलताना अलीनं खुलासा केला की, त्यानं चित्रपटाची कथा लिहिली होती आणि सुरुवातीला दीपिकाला मीराच्या भूमिकेसाठी ऑडिशन देण्यास सांगितलं होतं, जी भूमिका नंतर डायना पेंटीनं साकारली. त्यानं पुढं सांगितलं की, नंतर दीपिकानं त्याला फोन केला, ज्यानंतर त्यानं तिला वेरोनिकाच्या भूमिकेसाठी ऑडिशन देण्यास सांगितलं.

अली म्हणाला की, त्यावेळी वेरोनिका दीपिकाच्या सार्वजनिक प्रतिमेपेक्षा खूप वेगळी होती. त्यांनी पुढं सांगितलं,"वेरोनिका त्यावेळीच्या दीपिकाच्या प्रतिमेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, पण मी तिच्याबरोबर अनेक पार्ट्यांमध्ये गेलो आहे, त्यामुळं मला माहीत आहे की त्यावेळी ती 'चांगल्या मुली'ची प्रतिमा सादर करत असली तरी, ती किती धाडसी आणि स्पष्टवक्ती असू शकते."

दीपिकाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाची भूमिका : 'कॉकटेल' चित्रपटातील वेरोनिकाची भूमिका दीपिकाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाची मानली जाते, कारण या भूमिकेमुळं तिला ग्लॅमरस रोमँटिक भूमिकांपेक्षा अधिक भावनिक भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. या चित्रपटात, वेरोनिकाला एक धाडसी, श्रीमंत आणि अत्यंत स्वतंत्र वृत्तीची लंडनची पार्टी गर्ल म्हणून चित्रित केले आहे, जी आपल्या बेफिकीर जीवनशैलीमागे आपली भावनिक पोकळी लपवते आणि त्याच वेळी मीराची काळजीही घेते.

