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इम्तियाज अली आणि ए.आर. रहमान यांनी अटारी सीमेवर देशाच्या शूरवीरांना संगीतमय आदरांजली वाहिली, वाचा सविस्तर

इम्तियाज अली आणि ए.आर. रहमान हे अटारी सीमेवर 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटासाठी गेले होते. यावेळी गायकानं तेथील वातावरण संगीतमय केलं.

Main Vaapas Aaunga movie
मैं वापस आऊंगा' चित्रपट (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 10:38 AM IST

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हैदराबाद : चित्रपट निर्माते इम्तियाज अली आणि संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी 7 जूनच्या दुपारी अटारी सीमेवर देशाच्या शूरवीरांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. या कार्यक्रमाबद्दल सांगताना इम्तियाज अली यांनी म्हटलं, "हा कार्यक्रम म्हणजे राष्ट्रीय भावनेला, सीमेवरील आपल्या शूरवीरांना आणि आपल्याला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या एकता आणि प्रेमाच्या भावनेला वाहिलेली एक मानवंदना आहे." फाळणी, प्रेम आणि माणुसकी या विषयांवर आधारित आपल्या आगामी चित्रपटाबद्दल त्यांनी पुढं सांगितलं, "या समुहाचा भाग असणे माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाच्या निमित्तानं होत आहे, हा चित्रपट 1947च्या फाळणीदरम्यान सीमा निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. त्या काळात फक्त घरे आणि जीवच गेले नाहीत, तर अनेकांचे प्रेमही दुभंगली गेली. आम्ही प्रेमाचा संदेश घेऊन आलो आहोत, कारण शेवटी प्रेमच आपल्याला जगण्याची आशा देते."

देशाच्या शूरवीरांना आदरांजली वाहिली : 'जय हो – अ म्युझिकल सॅल्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' या विशेष कार्यक्रमात ए.आर. रहमान यांनी अटारी सीमा चौकीवर पहिल्यांदाच थेट लाईव्ह सादरीकरण केलं. प्रसिद्ध 'बीटिंग रिट्रीट' समारंभादरम्यान आयोजित या कार्यक्रमात देशभक्ती, त्याग आणि राष्ट्रीय अभिमान साजरा करण्यासाठी हजारो लोक जेसीपी स्टेडियममध्ये जमले होते. 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाच्या टीमसाठी हा कार्यक्रम विशेष ठरला. हा चित्रपट भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या स्थलांतराचा ज्यांच्या अनेकांच्या जीवनावर परिणाम झाला, तसेच अशा काही लोकांच्या विरह, ओढ आणि नातेसंबंधांच्या वैयक्तिक कथांतून या चित्रपटाला प्रेरणा मिळाली आहे. इम्तियाज अली यांनी यावेळी अभिनेता वेदांग रैना आणि निर्माता मोहित चौधरी यांच्यासह उपस्थितांचं स्वागत केलं आणि चित्रपटाचा आगामी संगीत अल्बम भारताच्या सशस्त्र दलातील जवानांचं धैर्य आणि त्यागाला समर्पित केला. या संगीतमय संध्याकाळची सुरुवात रहमान यांनी गायलेल्या 'चंदा सूरज लाखों तारे' या भावपूर्ण गाण्यानं झाली आणि त्यानंतर कार्यक्रमात 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं.

'मैं वापस आऊंगा' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटातील गाणी मोहित चौहान, नीलांजना घोष, पूजा तिवारी, नर्गिस आणि वेदांग रैना यांनी सादर केली. या संध्याकाळची सांगता रहमान यांच्या 'माँ तुझे सलाम' या अत्यंत लोकप्रिय देशभक्तीपर गीतानं झाली. 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर, इम्तियाज अली यांच्या चित्रपटात प्रेम, विरह आणि मानवी भावना प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. या चित्रपटामध्ये दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी वाघ आणि वेदांग रैना यांच्या विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे संगीत ए.आर. रहमान यांनी दिलंय. तर गाण्याचे बोल इरशाद कामिल यांनी लिहिले आहेत. मोहित चौधरी आणि शिबाशीष सरकार यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपट 12 जून 2026 रोजी जगभरातील रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.

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TAGGED:

MAIN WAPAS AAUNGA MOVIE
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ATTARI BORDER
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IMTIAZ ALI AND AR RAHMAN

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