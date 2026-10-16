इमरान खानला आमिर खानची एक्स पत्नी किरण रावचा मिळाला पाठिंबा, पोस्ट व्हायरल
इमरान खानला आमिर खानची एक्स पत्नी किरण रावनं पाठिंबा दिली आहे. तिची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 7:05 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता इमरान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मुंबईतील फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसनं त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अभिनेत्याकडे अमेरिकन पासपोर्ट आणि ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याला 10 ऑक्टोबर रोजी नोटीस मिळाली. आता इमरानला आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी, किरण रावचा याप्रकरणी पाठिंबा मिळाला आहे.
किरण रावनं पोस्ट केली शेअर : गुरुवारी, किरणनं या घटनेबद्दलच्या एका सोशल मीडिया पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना, नोटीस मिळाल्याबद्दल अविश्वास व्यक्त केला. तिनं लिहिलं, 'व्वा, आता मुंबई पोलीस आले आहेत.' इमरानच्या भारताशी असलेल्या दीर्घ संबंधांबद्दल ती म्हणाली, 'तो 43 वर्षांचा आहे. त्यापैकी 40 वर्षे त्यानं भारतात घालवली आहेत. तो इथे शिकला, इथे काम केले, इथे यश मिळवले, इथे अपयश पाहिले, इथे प्रेम केले आणि इथे संघर्ष केला.' अभिनेत्री सबा आझादनेही या घटनेवर टीका केली. या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना तिनं लिहिलं, 'काय? हा मूर्खपणा आहे.'
इमरान खानला का ताब्यात घेण्यात आले? : हा वाद 10 ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला, जेव्हा आमिर खानचा भाचा, इमरान खान, मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर एका आंदोलनात सहभागी झाला. जनता पक्षाने (सीजेपी) आयोजित केलेल्या या आंदोलनात, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकना (एसआयआर) संदर्भातील चिंतांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी इमरान आणि त्याची सहकारी, अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन यांना ताब्यात घेतलं. अटकेनंतर, इमराननं सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला, ज्यात तो पोलीस व्हॅनमध्ये दिसत होता.
इमरान खान व्यक्त केल्या भावना : आंदोलनात माध्यमांशी बोलताना, अभिनेत्यानं सांगितलं की तो मुंबईचा रहिवासी म्हणून आला होता, कोणत्याही राजकीय संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून नाही. त्यानं म्हटलं होतं "माझ्या कोणत्याही मागण्या नाहीत. मी एक नागरिक म्हणून, या शहरात राहणारी एक व्यक्ती म्हणून येथे आलो आहे. लोकांच्या फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध का घातले जात आहेत, लोकांचा आवाज का दाबला जात आहे, हे पाहण्यासाठी मी येथे आलो आहे." 15 ऑक्टोबर रोजी, एफआरआरओनं (FRRO) इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, 2025चे कथित उल्लंघन केल्याचे कारण देत, इमरान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावली.
किरीट सोमैया यांची तक्रार : मुंबई पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यानं या कारवाईला दुजोरा दिला आणि सांगितलं की, मुंबईच्या खार परिसरात राहणाऱ्या आणि ओसीआय कार्डधारक असलेल्या या अभिनेत्याला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते किरीट सोमैया यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. सोमैया यांनी आरोप केला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धच्या आंदोलनात सहभागी होऊन इमरान खान यांनी त्यांच्या ओसीआय दर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. सोमैया यांनी अभिनेत्याच्या अटकेची आणि हकालपट्टीची मागणी केली होती, आता इमरान खान मुंबई उच्च न्यायालयात या नोटीसला आव्हान देणार आहेत.
इमरानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश : इमरानचे वकील झुल्फिकार मेमन यांनी पुष्टी केली आहे की, अभिनेता मुंबई उच्च न्यायालयात एफआरआरओ नोटीसला आव्हान देणार आहे. कायदेशीर टीम एक याचिका तयार करत आहे, जी शुक्रवारी किंवा पुढील सोमवारी दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. वृत्तानुसार, अभिनेत्याच्या वकिलांनी या आदेशाला कठोर म्हटले असून, ओसीआय कार्डधारकांना आंदोलनात सहभागी होण्यास मनाई करणारी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे.