स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या अस्थिंचे गंगेत विसर्जन...
स्वरस्वामीनी आशा भोसले यांच्या अस्थिविसर्जन करण्यात आल्या आहेत. आता काही व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यात त्यांचे कुटुंब अस्थि कलशसह दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई : स्वरस्वामीनी आशा भोसले यांच्या इच्छेनुसार आज त्यांच्या अस्थिंचे विसर्जन वाराणसी येथे पवित्र गंगा नदीत विधीवत करण्यात आले. संगीत जगतातील अद्वितीय सूर म्हणजे आशा भोसले. त्यांच्या निधनाच्या 9व्या दिवशी आज त्यांच्या अस्थिंचे विसर्जन गंगा नदीत केल्यानंतर काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. आज वाराणसीमध्ये गंगा नदीच्या नमो घाटावरुन आशाताईंचे छायाचित्र असलेल्या फुलांनी सजवलेल्या बोटीतून त्यांच्या गाण्यांच्या मंद स्वरात अस्थि कलश मंत्रोच्चारात मणीकर्णिका घाटापर्यंत नेण्यात आला. या मुख्य बोटीच्या बाजूनं एनडिआरएफच्या जवानंच्या मानवंदना देणाऱ्या बोटी अशा वातावरणात मणीकर्णिका घाटापर्यंत अस्थि कलश नेण्यात आला.
गायिका आशा भोसले यांच्या अस्थिंचे झाले विसर्जन : तीथे त्यांचे चिरंजीव आनंद भोसले यांनी विधिवत पिंडदान करुन अस्थिविसर्जन केले. यावेळी त्यांची पत्नी अनुजा आणि मुलगी जनाई भोसले यांच्यासह आशाताईंना अखेरपर्यंत साथ देणारे भाऊ राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड आशिष शेलार, योगेश खडिकर, स्थानिक आमदार अवध्येश सिंह यांच्यासह जीवनगाणी मित्रपरिवारातील सदस्य या क्षणी उपस्थितीत होते.
आशा भोसले यांचं निधन : आशा भोसले यांचं रविवारी, 12 एप्रिल 2026 रोजी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात वयाच्या 92व्या वर्षी निधन झालं. मल्टी-ऑर्गन फेल्युअरमुळं (अवयव निकामी) त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी सात दशकांहून अधिक काळ भारतीय संगीतसृष्टीवर राज्य केलं आहे. तसेच त्यांनी चित्रपटसृष्टीत हजारो गाणी गायली आहेत. याशिवाय आशाताईंबद्दल सांगायचं झालं तर. त्या 1940च्या दशकापासून गात असून त्यांनी आपल्या आवाजावर खूप मेहनत घेतली होती. सुमारे 12 हजार गाणी गाणाऱ्या आशा भोसले यांचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवलं गेलंय. याशिवाय आशाताईंनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत हिंदीसह मराठी, बंगाली, तमिळ, गुजराती, तेलुगु, मल्याळम, कन्नड, पंजाबी अशा 14 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत. दरम्यान त्याच्या अशा अचानक निधनाची बातमी समोर आल्यावर संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली होती. अनेक स्टार्सन त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली होती.