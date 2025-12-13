ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' २०२५चा सर्वात लोकप्रिय चित्रपट, आयएमडीबीची टॉप १० यादी पाहा...

आयएमडीबीच्या २०२५च्या सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटांच्या यादीमध्ये बॉलिवूडमधील ५ चित्रपट आहेत. आता साऊथ चित्रपटसृष्टीतील यादीमध्ये किती चित्रपट आहेत, हे जाणून घ्या...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 4:11 PM IST

मुंबई : २०२५च्या सर्वात लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक 'कांतारा चॅप्टर १' आणि 'महावतार नरसिम्हा' हे देखील आहेत. हे चित्रपट भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारे अ‍ॅनिमेशन चित्रपट बनले, ज्यांनी जगभरात ४४९.८३ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. या यादीत भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणारी प्रेमकथा, 'सैयारा' हा ठरला आहे. होम्बाले फिल्म्सच्या दोन प्रमुख ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 'महावतार नरसिम्हा' आणि 'कांतारा: अ लेजेंड चॅप्टर १', यांनी २०२५च्या आयएमडीबीच्या टॉप ५ सर्वात लोकप्रिय भारतीय चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले. अ‍ॅनिमेटेड महाकाव्य 'महावतार नरसिम्हा' दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पौराणिक-अ‍ॅक्शन चित्रपट 'कांतारा' चौथ्या क्रमांकावर आहे. ही कामगिरी प्रॉडक्शन हाऊससाठी एक मोठे यश मानलं जात आहे.

आयएमडीबीची वार्षिक यादी : दरम्यान 'महावतार नरसिम्हा'चा विक्रम महत्त्वपूर्ण आहे, कारण तो आयएमडीबीच्या वार्षिक यादीत समाविष्ट होणारा पहिला भारतीय अ‍ॅनिमेशन चित्रपट बनला आहे. भारतात हा चित्रपट अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. याशिवाय हा चित्रपट देशभर लोकप्रिय झाला. २०२२च्या सुपरहिट चित्रपटाचा प्रीक्वेल असलेला 'कांतारा चॅप्टर १' हा त्याच्या पौराणिक थीम आणि आश्चर्यकारक दृश्यांमुळं प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाला, यामुळं होम्बाले फिल्म्सची उच्च-संकल्पना आणि मोठ्या प्रमाणात चित्रपटांसाठीची प्रतिष्ठा आणखी मजबूत झाली. होम्बाले फिल्म्सनं यापूर्वी 'केजीएफ' फ्रँचायझीसह इतिहास रचला आहे, 'केजीएफ: चॅप्टर २', जो आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक आहे.

होम्बाले फिल्म्सचं यश : होम्बाले फिल्म्स येत्या काही वर्षांत अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्साठी सज्ज आहे. यामध्ये प्रभासबरोबर तीन चित्रपटांचा करार समाविष्ट आहे, ज्याची सुरुवात 'सालार: पार्ट २' पासून होईल आणि त्यानंतर २०२७ आणि २०२८ मध्ये आणखी दोन चित्रपट येतील. याव्यतिरिक्त, ते हृतिक रोशनबरोबर एका नवीन चित्रपटाची योजना आखत आहेत, जो मोठ्या बजेटचा असेल. याव्यतिरिक्त, बहुप्रतीक्षित 'केजीएफ: चॅप्टर ३' देखील पाइपलाइनमध्ये आहे. होम्बाले फिल्म्सनं फक्त बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवले नाही, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीत नवीन ट्रेंड आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणीचे समर्थन करणारे एक आघाडीचे प्रॉडक्शन हाऊस म्हणून आपले स्थान देखील सिद्ध केले आहे. वर्ष संपत येत असताना, हे दोन्ही चित्रपट बदलत्या प्रेक्षकांच्या आवडी आणि भारतीय चित्रपटाच्या नवीन दिशेचे प्रतीक आहेत.

आयएमडीबी २०२५मधील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटांची यादी...

1 सैयारा

2 महावतार नरसिम्हा

3 छावा

