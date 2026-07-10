'इक्का'पासून ते 'लँड ऑफ फुटबॉल'पर्यंत पाहा धमाकेदार चित्रपट आणि वेब सीरीज, या वीकेंडला होणार भरपूर मनोरंजन...
या वीकेंडला ओटीटीवर कॉमेडी, थ्रिलर आणि कोर्टरूम ड्रामा अशा विविध प्रकारचे चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रदर्शित होईल. आता आम्ही तुमच्यासाठी एक यादी तयार केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: या वीकेंडला स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या नवीन आणि रोमांचक ओटीटी चित्रपटांची संपूर्ण माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या आठवड्याच्या यादीमध्ये विविध चित्रपट आणि वेब सीरीजचा समावेश आहे, जसे की सनी देओल आणि अक्षय खन्ना यांचा कोर्टरूम थ्रिलर 'इक्का', तमिळ चित्रपट 'बाल्टी' आणि बरेच काही. तुम्हाला हलकीफुलकी कॉमेडी, सस्पेन्सपूर्ण ड्रामा किंवा थ्रिलर पाहण्याची इच्छा असेल तर, या शुक्रवारी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपट आणि वेब सीरीजच्या या खास यादीत तुम्हाला खूप काही मिळेल.
'पती पत्नी और वो दो'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 11 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
'पती पत्नी और वो दो' ही एक कौटुंबिक कॉमेडी आहे. यात एका विवाहित जोडप्याची कहाणी दाखविण्यात आली आहे, ज्यांचं शांततापूर्ण जीवन गैरसमज आणि गंमतीशीर प्रसंगांमुळं अचानक गोंधळ निर्माण होतो, ज्यामुळे त्यांच्या नात हे विस्कळीत होते. या चित्रपटात आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या भूमिका आहेत.
'द अपार्टमेंट जॉब'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 11 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
'द अपार्टमेंट जॉब' हा एक कोरियन ड्रामा आहे. जी संग अभिनीत ही कोरियन रहस्यमय कहाणी एका माजी टोळीप्रमुखाची आणि एका तरुण वकिलाची आहे, जे एक मोठी चोरी करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यानंतर एका मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करतात.
'इक्का'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 10 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
चित्रपटगृहांमध्ये प्रचंड यशस्वी ठरल्यानंतर, 'इक्का' आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट एक थरारक कोर्टरूम ड्रामा असून, तो सनी देओलनं साकारलेल्या अर्जुन मेहराची कथा सांगतो. अर्जुन एक नामांकित वकील आहे, ज्याचे आयुष्य शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना) याची केस लढण्यास भाग पाडल्यावर पूर्णपणे बदलते.
'बाल्टी'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 10 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: सोनीलिव्ह
'बाल्टी'चे दिग्दर्शन उन्नी शिवलिंगम यांनी केलं आहे. हा मल्याळम ॲक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा केरळ-तामिळनाडू सीमेवरील एका गावात राहणाऱ्या उदयन नावाच्या एका आशादायक कबड्डीपटूची कथा सांगतो. जेव्हा तो आणि त्याचे मित्र एका स्थानिक सावकाराचा विश्वास जिंकतात, तेव्हा ते धोकादायक गुन्हेगारी जगात अडकतात.
'लँड ऑफ फुटबॉल'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 10 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: जिओ हॉटस्टार
हसीफ हकीम दिग्दर्शित ही मल्याळम स्पोर्ट्स डॉक्युमेंटरी वेब सीरीज केरळच्या फुटबॉलप्रती असलेल्या तीव्र आवडीचा शोध घेते. स्थानिक स्पर्धांपासून ते फॅन समुदायांपर्यंत, 'लँड ऑफ फुटबॉल' दाखवते की, हा खेळ राज्याच्या संस्कृती, ओळख आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग कसा बनला आहे.
'परिमला अँड कंपनी.'
स्ट्रीमिंगची तारीख: 10 जुलै
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: ZEE5
'परिमला अँड कंपनी.' हा एक तमिळ ब्लॅक कॉमेडी थ्रिलर चित्रपट आहे. यात चेन्नईमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाची कथा सांगितली आहे, जे एका खून प्रकरणात अडकतात. या प्रकरणाची सुरुवात तेव्हा होते, जेव्हा कुटुंबाच्या मुलीचा पाठलाग करणारा एक स्थानिक गुंड मृत आढळतो. कुटुंबातील कोणालाही माहित नसते की खून कोणी केला आहे, पण ते पोलिसांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत असताना एकमेकांपासून अनेक गोष्टी लपवत राहतात.
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