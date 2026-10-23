आयफा 2027: माईक देताना शाहिद कपूरनं सलमान खानबरोबर केलेल्या वर्तनामुळं अभिनेत्याचे चाहते संतापले
आयफा 2027 पत्रकार परिषदेत शाहिद कपूरनं सलमान खानबरोबर केलेल्या वर्तनामुळं अभिनेत्याचे चाहत्यांनी त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 2:30 PM IST
हैदराबाद : आयफा 2027ची संध्याकाळ पुन्हा एकदा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनी भरलेली होती. सलमान खान, शाहिद कपूर आणि करीना कपूर हे पाहुण्यांमध्ये होते. आयफा 2027च्या पत्रकार परिषदेत सर्व कलाकारांनी आळीपाळीनं आपापली मते मांडली. त्यांनी आयफा आणि चित्रपटसृष्टी यांच्यातील संबंधांवरही चर्चा केली. आयफा 2027ची पत्रकार परिषद फक्त एवढ्यापुरतीच मर्यादित नव्हती. यामध्ये अनेक अनपेक्षित दृश्येही पाहायला मिळाली. दरम्यान सलमान खान आणि शाहिद कपूर यांचा मंचावरील एकत्र असलेला एक व्हिडिओ वेगानं व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये शाहिद ज्या पद्धतीनं सुपरस्टार सलमान खानला माईक देतो, त्यामुळं यूजर्सनं त्याच्यावर टीका केली आहे.
सलमान-शाहिदचा व्हिडिओ व्हायरल : आयफा 2027च्या पत्रकार परिषदेत सलमान खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन आणि करीना कपूर मंचावर एकत्र उभे होते. सलमाननं जीन्सवर काळा टी-शर्ट आणि निळा ब्लेझर घातला होता. शाहिद कपूर संपूर्ण पांढऱ्या रंगाच्या पोशाखात कार्यक्रमात आला होता. जेव्हा सलमान खानच्या बोलण्याची वेळ आली, तेव्हा भाईजानकडे माईक नव्हता. सलमाननं शाहिदकडे हात पुढे केला आणि शाहिदनं त्याच्याकडे न पाहताच तो माईक त्याच्या हातात दिला. सलमान खानच्या चेहऱ्यावरील हावभावांवरून शाहिदच्या कृतीमुळं तो अस्वस्थ झाल्याचे दिसून आले. सलमान आणि शाहिद यांच्यातील हा क्षण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. सलमानचे चाहते यावरून शाहिदवर टीका करत आहेत. दरम्यान आयफा 2027च्या पत्रकार परिषदेदरम्यान, सलमान खाननं शाहिद कपूरच्या स्टेजला स्पर्श करण्याच्या कृतीवर टोमणा मारत म्हटले, "त्यानं माझ्या पायांना स्पर्श केला नाही, त्यानं स्टेजला स्पर्श केला." आता भाईजानचा हा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
#SalmanKhan Didn't Even Hesitate 🗿😂 Reporter - Salman sir or Shahid aap dono hi pahle host kar chuke ho, Salman sir aap Shahid ko kaya advice dena chahte hai? Bhaijaan - Iifa host mat kar, yehi advice deta hon 🤣😂 https://t.co/OUxxwsVxCa— Sallu Bhai Fan (@SalluBhaiFan143) October 22, 2026
'या वृत्तीची शाहिदला मोठी किंमत मोजावी लागेल' : दरम्यान व्हायरल झालेला व्हिडिओ पाहून सलमान खानच्या चाहत्यांनी शाहिद कपूरच्या या कृतीवर टीका केली आहे आणि त्याला आठवण करून दिली आहे की, तो सलमान खानसोबत उभा आहे. एका यूजरनं लिहिलं, 'या वृत्तीची शाहिदला मोठी किंमत मोजावी लागेल.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'शाहिदचे चित्रपट करिअर आधीच चांगले चाललेले नाही, जर भाईजाननं काही केलं तर हेही गमावले जाईल.' सलमान आणि शाहिद यांच्यात मंचावर एक नाही तर अनेक अशा घटना घडल्या आहेत, ज्या पूर्णपणे अनपेक्षित होत्या. आयफा अवॉर्ड्स 2027 हा सोहळा -23 जानेवारी 2027 रोजी यास आयलंड, अबू धाबी येथे आयोजित केला जाईल.