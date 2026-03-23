शाहरूख खानकडे कधीही पैशांची मागणी केली नाही, समीर वानखेडेंचा हाकोर्टात दावा
2021मधील कॉर्डिलिया क्रुझ प्रकरणातून आर्यन खानला वाचवण्यासाठी हिंदी चित्रपटसृष्टीचा किंग शाहरुख खानकडे 25 कोटींची लाच मागितल्याचा समीर वानखेडेंवर आरोप आहे.
Published : March 23, 2026 at 2:20 PM IST
मुंबई : शाहरूख खानशी आपण कधीही संपर्क साधलेला नाही, त्यामुळं आर्यन खानला वाचवण्यासाठी त्याच्याकडे पैशांची मागणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असा दावा समीर वानखेडे यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केलाय. 2021 रोजी कॉर्डिलिया क्रुझ प्रकरणातून बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानकडे लाच मागितल्याचा समीर वानखेडेंवर आरोप आहे. त्याप्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
सीबीआयच्या संथ गतीवर हायकोर्टाची नाराजी : हा तपास पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अजून तुम्हाला किती दिवस लागतील?, असा सवाल हायकोर्टानं मागील सुनावणीत सीबीआयला केला होता. मात्र सीबीआयचे वकील सोमवारी काही कारणानं कोर्टात उपस्थित नसल्यानं मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी या प्रकरणाची सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केलीय. हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असल्यानं ते फारकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असंही सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केलंय.
समीर वानखेडेंची भूमिका काय : समीर वानखेडेंनी मात्र त्यांच्याविरोधातील सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या विभागीय संचालक पदी असाताना आपण बॉलिवूड आणि अंमली पदार्थांचं एक मोठ कनेक्शन उडकीस आणलं होत. त्यावेळी अनेकांची चौकशी झाली होती, काहींकडे अमंल पदार्थ सापडलेही होती. त्याचकाळात मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या एका क्रुझवर टाकलेल्या धाडीत आर्यन खानला अटक केल्याबद्दल आपल्याला खोट्या आरोपांत गोवण्यात आलं. आर्यनला वाचवण्यासाठी त्याचे वडील शाहरूख खानकडे आपण 25 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप आपल्यावर करण्यात आलाय. पुढं तडजोड करत ही रक्कम 18 कोटींवर ठरवून त्यातील 50 लाखांच पहिला हफ्ता स्वीकारल्याचाही आरोप करण्यात आलाय. मात्र मुळात आपण शाहरूखनशी कोणताही संपर्क साधलेला नाही. माझं नाव वापरून जर कोणी ही कृत्य केली असतील तर त्याला आपण जबाबदार नाही. असा दावा समीर वानखेडे यांच्यावतीनं त्यांचे वकील आभात पोंडा यांनी सोमवारी हायकोर्टात केला.
आपल्याला यात राजकीय सूडातून गोवण्यात आल्याचा वानखेडेंचा आरोप : आपण निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे तपास केला असून आपल्यावर विविध कारणांनी दबाब टाकण्यात येत होता. आपल्याला एका राजकीय व्यक्तीकडून सतत लक्ष करण्यात आलं. आजपर्यंतच्या कारकिर्दीत आपण कधीही चुकीच वागलेलो नाही, आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असून आपण कोणत्याही चौकशीला समोर जायला तयार आहोत. तसेच आपल्या कुटुंबियांवर सतत आरोप केले गेले. माझे काही खासगी फोटो लिक करण्यात आले. हे सारे आरोप हे संपूर्णतः खोटे, दिशाभूल करणारे असून एनसीबीसारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी आरोप केले असल्याचं एनसीबीच्यावतीनं त्यावेळी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होत. अधिकाऱ्यांवर खंडणीचे आरोप करून या प्रकरणातील तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एनसीबीच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे सेवेतील रेकॉर्ड हे स्वच्छ प्रतिमेचे असून ते प्रामाणिकपणे आणि सचोटीनं मुंबई शहर ड्रग्समुक्त बनविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही त्यावेळी एनसीबीकडून सांगण्यात आलं होत.
काय आहे प्रकरण : एनसीबीचे विभागीय प्रमुख असताना समीर वानखेडे यांनी 2021 मध्ये कॉर्डिलिया क्रुझवर धाड टाकली होती. या धाडीत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानलाही अटक झाली होती. याप्रकरणात आर्यनला वाचवण्यासाठी शाहरुख खानकडून 25 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप वानखेडे यांच्यावर असून सीबीआयनं याप्रकरणी समीर वानखेडेंविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गेली दोन वर्षे हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहे. अॅडिशनल सॉलिसटर जनरल यांना वेळ नसल्याचं सांगत सीबीआय वारंवार सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करत आलीय. याचा परिणाम वानखेडे यांच्या बढतीवर होत आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्यातर्फे जेष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी हायकोर्टात केलाय.
