९८व्या अकादमी पुरस्कारांच्या शर्यतीत शादाब खानचा 'आय एम नो क्वीन' माहितीपट...

चित्रपट निर्माते शादाब खान यांचा नवीन माहितीपट 'आय एम नो क्वीन'नं ९८व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये आपले स्थान निश्चित केलं आहे.

I AM NO QUEEN documentary
'आय एम नो क्वीन' माहितीपट ('आय एम नो क्वीन' (Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 4:16 PM IST

मुंबई : चित्रपट निर्माते शादाब खान यांचा 'आय एम नो क्वीन' हा माहितीपट ९८व्या अकादमी पुरस्कारांच्या डॉक्यूमेंट्री फीचर कॅटेगरीच्या शर्यतीत अधिकृतपणे उतरला आहे. या चित्रपटानं अकादमी स्क्रीनिंग रूममध्ये एक प्रतिष्ठित स्थान मिळवलंय. काही दिवसांपूर्वी, शादाब खाननं इन्स्टाग्रामवर त्याच्या चाहत्यांना माहिती दिली की, त्याचा 'आय एम नो क्वीन' हा माहितीपट २०२६च्या ऑस्करसाठी निवडला गेला आहे. त्यांनी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये परिस्थिती स्पष्ट केली. त्याच्या पोस्टमध्ये असं लिहिलं आहे, "आम्हाला हे जाहीर करताना खूप अभिमान वाटतो की, आमचा चित्रपट, 'आय एम नो क्वीन', अधिकृतपणे ९८व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी डॉक्यूमेंट्री फीचर कॅटेगरीचा दावेदार आहे. लेखक आणि दिग्दर्शक म्हणून मला यापेक्षा जास्त आनंद होऊ शकत नाही.'

९८व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये 'आय एम नो क्वीन'नं आपले स्थान केलं निश्चित : अकादमीनं पुष्टी केली आहे की, हा चित्रपट आता अकादमी स्क्रीनिंग रूममध्ये प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाबद्दल त्यांनी लिहिलं, 'हा चित्रपट तिसऱ्या जगातील देशातून पहिल्या जगातील देशात जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची हृदयद्रावक कहाणी सांगतो. ही कथा आता अधिकृतपणे चर्चेत आहे. संपूर्ण कलाकार आणि क्रूचे मनापासून आभार. ही अविश्वसनीय कामगिरी या चित्रपटावर कठोर परिश्रम करणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. मी विशेषतः क्यू लॅबच्या संपूर्ण टीमचं आणि क्यू लॅबचे मालक अमित शेट्टी यांचे आभार मानू इच्छितो, जे सुरुवातीपासूनच एक उत्तम कलाकार आहेत. तुमच्या पाठिंब्याशिवाय आम्ही, हे साध्य करू शकलो नसतो. मी जिबू (वरिष्ठ तंत्रज्ञ) यांचा अविश्वसनीय आभारी आहे. माझी स्वतःची सुंदर मुलगी, जैनब खातूननं मेकअप आर्टिस्ट म्हणून केलेल्या कठोर परिश्रमाबद्दल मी अविश्वसनीय आभारी आहे, जरी हा तिचा पहिलाच अनुभव होता.'

'आय एम नो क्वीन' चित्रपटाबद्दल : शादाबनं पुरीचं आभार मानून लिहिलं, 'चित्रपट ऑस्करपर्यंत नेण्याचे संपूर्ण श्रेय त्यांना जाते. मनापासून खूप खूप धन्यवाद. या अविश्वसनीय प्रवासात आम्हाला तुमचे आशीर्वाद आणि पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. आमच्या कथेवर विश्वास ठेवल्याबद्दल धन्यवाद.' 'आय एम नो क्वीन' हा एक माहितीपट आहे, जो केवळ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे शोषण उघड करत नाही, तर परदेशात संघर्ष करणाऱ्याचे चित्र दाखविते. या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत फातिमा इक्बाल अल्वी आणि वैभव शर्मा यांनी काम केलं आहे. दिग्दर्शक शादाब खान आणि मीनू बसी यांनी चित्रपटाची कहाणी लिहिली आहे.

