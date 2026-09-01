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हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये स्टारर ‘आली मोठी शहाणी’चा भन्नाट टीझर प्रदर्शित!

हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘आली मोठी शहाणी’चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

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‘आली मोठी शहाणी’ चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 1:24 PM IST

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हैदराबाद : मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री हृता दुर्गुळेनं आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं आणि विविधांगी व्यक्तिरेखांनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मालिका, रंगभूमी, चित्रपट आणि वेबविश्व अशा विविध माध्यमांमध्ये तिनं आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे. ‘दुर्वा’, ‘फुलपाखरू’पासून सुरू झालेला तिचा प्रवास ‘दादा एक गुड न्यूज आहे' सारख्या रंगभूमीवरील गाजलेल्या नाटकापासून ‘टाईमपास 3’, 'आरपार', 'उत्तर' यांसारख्या चित्रपटांपर्यंत पोहोचला. ओटीटीवरील तिच्या कामालाही प्रेक्षकांकडून आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, प्रत्येक भूमिकेत वेगळेपण जपणारी अभिनेत्री म्हणून तिची ओळख अधिक भक्कम झाली आहे. आता हृता एका आगळ्यावेगळ्या आणि हलक्याफुलक्या कथेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ‘मोठं व्हायचंय’ या एका निरागस इच्छेचा अनोखा परिणाम कसा होतो हे या चित्रपटातून समोर येईल.

‘आली मोठी शहाणी’चा टीझर प्रदर्शित : लहानपणी प्रत्येकालाच कधी ना कधी मोठं होण्याची घाई असते. मोठं झाल्यावर आपल्याला हवं ते करता येईल, कोणाचीही बंधनं राहणार नाहीत, अशी निरागस भावना त्या वयात मनात असते. पण हीच इच्छा जर एखाद्या चिमुकलीने चक्क गणपती बाप्पाकडे मागितली आणि बाप्पाने तिचं गाऱ्हाणं ऐकून घेतलं तर? याच मजेशीर कल्पनेभोवती गुंफलेल्या ‘आली मोठी शहाणी’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, त्यानं चित्रपटाविषयीची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे. टीझरची सुरुवात एका लहान मुलीच्या मनातील अगदी साध्या इच्छेनं होते. ‘मला मोठं व्हायचंय’, असं म्हणत ती गणपती बाप्पासमोर आपली इच्छा व्यक्त करते. मोठं झाल्यावर आयुष्य आपल्या मनाप्रमाणे जगता येईल, असा तिचा गोड समज असतो. त्यामुळं बाप्पाकडे ती मनापासून साकडं घालते. मात्र तिची ही इच्छा खरंच पूर्ण झाली तर पुढं काय घडतं, याची उत्सुकता टीझरमधून कायम ठेवण्यात आली आहे.


दरम्यान, टीझरमध्ये हृता दुर्गुळे एका उत्साही आणि बेधडक अंदाजात दिसते, तर तिच्यासोबत सारंग साठ्येचीही झलक पाहायला मिळते. दोघांच्या व्यक्तिरेखांभोवती कथानक नेमकं कसं आकार घेतं, याचा अंदाज टीझरमधून पूर्णपणे येत नाही. त्यामुळं त्यांच्या भूमिकांबद्दलही कुतूहल निर्माण झाले आहे. एका चिमुकलीची इच्छा, गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद आणि त्यातून बदलणारं आयुष्य याभोवती फिरणारी ही कथा विनोद, भावनिक क्षण आणि मनोरंजनाचा सुरेख मेळ साधणारी असल्याचं टीझरवरून जाणवतं.

लेखक-दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले यांनी व्यक्त केल्या भावाना : चित्रपटाची संकल्पना स्पष्ट करताना लेखक-दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले म्हणतात, “आली मोठी शहाणी’ची गोष्ट एका अत्यंत साध्या आणि निरागस भावनेतून जन्माला आली आहे. लहानपणी प्रत्येकालाच लवकर मोठं व्हावंसं वाटतं. एखादी इच्छा मनापासून पूर्ण व्हावी म्हणून देवाकडे मागणं मागण्याची भावना आपल्या सगळ्यांनाच परिचित आहे. मात्र अशी इच्छा प्रत्यक्षात पूर्ण झाली तर त्याचे परिणाम काय असू शकतात, याचा मजेशीर आणि मनोरंजक प्रवास या चित्रपटातून उलगडतो. प्रेक्षकांना ही कथा नक्कीच आपलीशी वाटेल.”
निर्मात्या ईशा मुठे आणि श्रुती साठे सांगतात, “आली मोठी शहाणी’ची कथा ऐकतानाच तिच्यातील निरागसपणा आणि विनोदानं आम्हाला आकर्षित केलं. एका छोट्या मुलीची मनापासून केलेली इच्छा प्रत्यक्षात उतरली, तर तिच्या आयुष्यात कोणते बदल घडू शकतात, ही कल्पना खूपच भन्नाट आहे. टीझरमध्ये कथेचा केवळ एक छोटासा भाग प्रेक्षकांसमोर आणला आहे. हृता आणि सारंग यांच्या व्यक्तिरेखांमुळं कथेला आणखी वेगळा रंग मिळतो. पुढं काय घडणार, याचं उत्तर चित्रपट पाहिल्यावरच प्रॉ आणि हा प्रवास प्रेक्षकांना नक्कीच मनोरंजक वाटेल.”

‘आली मोठी शहाणी’ चित्रपटाबद्दल : फाईन ब्रू प्रॉडक्शन्स आणि ट्रू होप फिल्म्स वर्क प्रस्तुत ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शन आनंद दिलीप गोखले यांनी केलं आहे. तसेच जयकुमार मुनोत, ईशा मुठे आणि श्रुती साठे यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार आहे.

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HRUTA DURGULE AND SARANG SATHE
AALI MOTHI SHAHANI TEASER OUT
AALI MOTHI SHAHANI MOVIE
SARANG SATHE AND AALI MOTHI SHAHANI

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