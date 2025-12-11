ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल पोस्ट केल्यानंतर हृतिक रोशन आला चर्चेत, वाचा सविस्तर...

रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' हा चित्रपट सोशल मीडियावर जबरदस्त कमाई करत आहे. या चित्रपटाचं कौतुक आता अभिनेता हृतिक रोशननं केलं आहे.

Hrithik roshan
हृतिक रोशन (Dhurandhar Poster - IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
मुंबई - अभिनेता रणवीर सिंग त्यांच्या 'धुरंधर' चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. हा चित्रपट बॉक्सवर धमाका करत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचं सतत प्रेम मिळत आहे. आता या चित्रपटाचं बॉलिवूड स्टार हृतिक रोशननं देखील कौतुक केलं आहे. अभिनेत्याची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे. याशिवाय हृतिकची काही तासांपूर्वी इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट व्हायरल झाली होती, ज्यामध्ये त्यानं चित्रपटामधील दाखवण्यात आलेली पॉलिटिक्सबद्दल एक वादग्रस्त विधान केलं होतं. यानंतर अभिनेत्याला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं होतं. आता त्यानं यू-टर्न घेतला आहे. हृतिक रोशननं आपल्या कारकिर्दीत अनेक अ‍ॅक्शन चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्याचा गेल्या वर्षी 'फायटर' चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट भारत आणि पाकिस्तानीमधील सुरू असलेल्या संघर्षांवर आधारित होता.

हृतिक रोशनची पोस्ट व्हायरल : दरम्यान हृतिक रोशननं शेअर केलेल्या वादग्रस्त पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की, 'मला सिनेमा आवडतो, मला ते लोकही आवडतात जे कथेवर नियंत्रण ठेवून एका भोवऱ्यात जातात. जोपर्यंत त्यांना हवे ते मिळत नाही तोपर्यंत ते विकृत असते. आणि 'धुरंधर' हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.' पण नंतर तो म्हणाला, मी त्याच्या राजकारणाशी सहमत नाही. चित्रपट निर्मात्यांनी कोणती जबाबदारी घ्यावी यावर मी वाद घालू शकतो.' यानंतर अभिनेत्याला अनेकजण सोशल मीडियावर ट्रोल करू लागले. यानंतर हृतिकनं 'यू-टर्न' घेत एक पुन्हा पोस्ट शेअर केली. त्यामध्ये त्यानं आदित्य धर, रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना आणि आर. माधवन यांचे कौतुक केलं.

Hrithik Roshans post
हृतिक रोशनची पोस्ट (हृतिक रोशनची इंस्टाग्राम पोस्ट)
Hrithik Roshans post
हृतिक रोशनची पोस्ट (हृतिक रोशनची इंस्टाग्राम पोस्ट)

हृतिक रोशननं केलं 'धुरंधर' टीमचं कौतुक : अभिनेत्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी 'धुरंधर' माझ्या मनातून काढू शकत नाही. आदित्य धर, तू एक उत्तम निर्माता आहेस. यानंतर रणवीर सिंगबद्दल त्यानं लिहिलं, ' शांततेतून तीव्रतेत झालेला बदल अद्भुत आहे. अभिनय सातत्यपूर्ण आहे.' अक्षय खन्नाबद्दल त्यानं लिहिलं, 'नेहमीच माझा आवडता राहिला आहे आणि या चित्रपटात त्यानं पुन्हा सिद्ध केलं आहे.' आर. माधवनबद्दल त्यानं लिहिलं, 'आर. माधवन, तू उत्तम कामगिरी केली आहेस.' तसेच, राकेश बेदीबद्दल त्यानं लिहिलं, 'तू जे केले ते अद्भुत होतं. किती उत्तम कामगिरी, सर्वांना, विशेषतः मेकअप आणि प्रोस्थेटिक्स टीमला, टाळ्यांचा कडकडाट. मी भाग २ ची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.' याशिवाय अनेकजण त्याला त्यांच्या गर्लफ्रेंडवरून देखील सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहेत. हृतिक रोशन शेवटी हा 'वॉर २' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. आता पुढं तो 'क्रिश ४' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. याशिवाय यावेळी, तो 'क्रिश' फ्रँचायझीच्या चौथ्या भागाचे दिग्दर्शनही करणार आहे.

